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Суд в Финляндии оставил под стражей российского террориста Петровского, воевавшего против Украины

рф,росія,найманці,русич

Суд в Финляндии сегодня, 25 августа, оставил под стражей боевика так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Яна Петровского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Районный суд Восточного Уусимаа принял решение оставить под стражей 36-летнего россиянина.

"Мужчину подозревают в участии в деятельности террористической группы и другой поддержке деятельности террористической группы. Полиция потребовала продления задержания, чтобы способствовать расследованию и экстрадиции преступника", - говорится в сообщении.

Представитель боевика сообщил, что Ян Петровский отрицает совершение преступлений.

Читайте также: Задержанного командира группировки "Русич" Петровского, воевавшего на Донбассе, готовят к экстрадиции, - ОГП

Напомним, недавно в Финляндии был арестован один из лидеров российской группировки наемников "Русич" Ян Петровский, который находится под санкциями США за участие в войне против Украины.

Автор: 

Финляндия (956) экстрадиция (565) рашизм (97) наемники рф (2071)


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Топ комментарии
+10
краще ліквідувати при спробі втечі..
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25.08.2023 22:01
+6
Щоб його наш суд відпустив під заставу?
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25.08.2023 22:04
+5
Давайте цю ***** в Україну. Швидко.
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25.08.2023 21:52
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Давайте цю ***** в Україну. Швидко.
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25.08.2023 21:52 Ответить
Щоб його наш суд відпустив під заставу?
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25.08.2023 22:04 Ответить
Таких лише міняти на важливих наших, а коли поміняють, то вже далі хай Буданов ним займається.
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25.08.2023 22:13 Ответить
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25.08.2023 21:52 Ответить
Ян Петровський став командиром «Русича» після того, як його попередник, неонацист Олексій Мільчаков отримав поранення. Петровському інкримінують участь у терактах, які він вчинив у лавах «Русича» у 2014-2015 році на Донеччині та Луганщині. Раніше стало відомо, що Україна звернулася із запитом про його екстрадицію.
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25.08.2023 21:53 Ответить
"Русіч" це кацапські фашисти. В їх рядах за визначенням не може бути жодної нормальної людини. Там лише садисти, збоченці і маніяки. Всіх їх потрібно негайно репатріювати на *********. Це плоть від плоті "руzкаго міра" то ж хай вони з своєю чортівнею самі і вовтузяться.
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25.08.2023 21:57 Ответить
краще ліквідувати при спробі втечі..
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25.08.2023 22:01 Ответить
Нє... нехай кацапи його ліквідовують. Він їх там навчить після репатріації "родіну любіть"...
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25.08.2023 22:33 Ответить
та ну. кацапи тільки пригожина можуть ліквідувати, бо багато знає і має авторитет і політичні амбіції. а того фашиста знову кинуть на фронт, щоб наших хлопців вбивав. тому це біосміття потрібно десь тут по тихому прикопати при спробі втечі як ідейного імпєрца..
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25.08.2023 22:36 Ответить
Він тепер в статусі "прєдатєль родіни" і ідеї націонал-фашизму. Йому Мільчаковці голову тупим ножем відріжуть.
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25.08.2023 22:39 Ответить
брєд. він ж не здався в полон..
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25.08.2023 22:42 Ответить
Втік від мобілізації. Це зрада.
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25.08.2023 22:44 Ответить
втікають від мобілізації уклоністи. а він воює проти України з 2014-го року. він у Фінляндії був по проханню Осєчкіна (адміна "гулагу.нєт"), працювали над виданням в Європі про "хароших рускіх".
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25.08.2023 22:51 Ответить
Кацапи і є фашисти, а "русічі" у них як гестапо...
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25.08.2023 22:08 Ответить
Яке відношення мають московити до Русі.
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25.08.2023 22:02 Ответить
через засраний мозок. папуги русские
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25.08.2023 22:23 Ответить
таке саме як місячне сяйво до геніталій рамзанки дірявої.
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25.08.2023 22:28 Ответить
По суті, перебуває в курортних умовах на повному пансіоні від фінських платників податків.
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25.08.2023 22:17 Ответить
раша-фашиста генпридурок вимагає, портнова з сином відпускають. як вже за@бав цей квартал з "вєчно малєнькім"!
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25.08.2023 22:25 Ответить
до речі, донька генпридурка вже потрапила "дамой в Монако"? як її за@бали ті Шотландії з Фінляндіями!
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25.08.2023 22:33 Ответить
Вряд-ли нам выдадут. Ох тварь! Даже сложно придумать такому смерть.Бог отвернется на время. Это биомусор для цивилизации.
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26.08.2023 00:21 Ответить
 
 