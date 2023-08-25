Суд в Финляндии оставил под стражей российского террориста Петровского, воевавшего против Украины
Суд в Финляндии сегодня, 25 августа, оставил под стражей боевика так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Яна Петровского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Районный суд Восточного Уусимаа принял решение оставить под стражей 36-летнего россиянина.
"Мужчину подозревают в участии в деятельности террористической группы и другой поддержке деятельности террористической группы. Полиция потребовала продления задержания, чтобы способствовать расследованию и экстрадиции преступника", - говорится в сообщении.
Представитель боевика сообщил, что Ян Петровский отрицает совершение преступлений.
Напомним, недавно в Финляндии был арестован один из лидеров российской группировки наемников "Русич" Ян Петровский, который находится под санкциями США за участие в войне против Украины.
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