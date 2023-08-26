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Новости Война
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Оккупанты вчера под вечер атаковали Никополь на Днепропетровщине: погиб мирный житель

нікополь

Российская армия 26 августа вечером обстреляла Никополь. Погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера под вечер враг атаковал Никополь из артиллерии. Погиб 59-летний мужчина. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены 5 жилых домов, авто, 2 линии электропередачи и газопровод.

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В ОВА отметили, что в других громадах области было спокойно.

Оккупанты вчера под вечер атаковали Никополь на Днепропетровщине: погиб мирный житель 01
Оккупанты вчера под вечер атаковали Никополь на Днепропетровщине: погиб мирный житель 02
Оккупанты вчера под вечер атаковали Никополь на Днепропетровщине: погиб мирный житель 03
Оккупанты вчера под вечер атаковали Никополь на Днепропетровщине: погиб мирный житель 04

Автор: 

обстрел (26951) Никополь (1006) Днепропетровская область (3906)


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26.08.2023 08:44 Ответить
 
 