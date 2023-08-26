Оккупанты вчера под вечер атаковали Никополь на Днепропетровщине: погиб мирный житель

Российская армия 26 августа вечером обстреляла Никополь. Погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера под вечер враг атаковал Никополь из артиллерии. Погиб 59-летний мужчина. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены 5 жилых домов, авто, 2 линии электропередачи и газопровод.

Также читайте: Оккупанты пять раз за день атаковали Никопольщину

В ОВА отметили, что в других громадах области было спокойно.











