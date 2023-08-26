Окупанти вчора надвечір атакували Нікополь на Дніпропетровщині: загинув мирний мешканець

Російська армія 26 серпня увечері обстріляла Нікополь. Загинув чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора надвечір ворог атакував Нікополь з артилерії. Загинув 59-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 житлових будинків, авто, 2 лінії електропередачі та газопровід.

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В ОВА зазначили, що в інших громадах області було спокійно.











