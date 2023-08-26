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Окупанти вчора надвечір атакували Нікополь на Дніпропетровщині: загинув мирний мешканець

нікополь

Російська армія 26 серпня увечері обстріляла Нікополь. Загинув чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора надвечір ворог атакував Нікополь з артилерії. Загинув 59-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 житлових будинків, авто, 2 лінії електропередачі та газопровід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти п’ять разів за день атакували Нікопольщину

В ОВА зазначили, що в інших громадах області було спокійно.

Окупанти вчора надвечір атакували Нікополь на Дніпропетровщині: загинув мирний мешканець 01
Окупанти вчора надвечір атакували Нікополь на Дніпропетровщині: загинув мирний мешканець 02
Окупанти вчора надвечір атакували Нікополь на Дніпропетровщині: загинув мирний мешканець 03
Окупанти вчора надвечір атакували Нікополь на Дніпропетровщині: загинув мирний мешканець 04

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обстріл (28274) Нікополь (1175) Дніпропетровська область (3678)


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26.08.2023 08:44 Відповісти
 
 