Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения
Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo News, об этом сообщило в пятницу Министерство обороны Японии.
В учениях, состоявшихся в четверг, приняли участие японские эсминцы Izumo и Samidare.
По данным министерства, оба японских корабля будут находиться в порту Манилы до следующего четверга.
В учениях приняли участие прибрежный корабль ВМС США Mobile, австралийский десантный корабль Canberra, фрегат Anzac и истребители F-35A, а также десантный корабль ВМС Филиппин Dabao Del Sur.
В заявлении министерства отмечается, что целью учений является "усиление сотрудничества в направлении реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", к которому стремится Токио, противодействуя влиянию Китая.
Филиппины, сталкивающиеся с усилением военного давления со стороны Пекина в Южно-Китайском море, рассматривают возможность совместного морского патрулирования с японскими, американскими и австралийскими кораблями, сообщают источники.
Китай, претендующий на суверенитет почти над всей акваторией Южно-Китайского моря, построил в этих водах искусственные острова с военной инфраструктурой, мимо которых проходят одни из самых оживленных судоходных путей в мире.
В начале августа китайский корабль береговой охраны обстрелял из водомета филиппинское военное судно вблизи контролируемой Манилой Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море.
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