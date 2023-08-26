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Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения

море,південно-китайське

Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo News, об этом сообщило в пятницу Министерство обороны Японии.

В учениях, состоявшихся в четверг, приняли участие японские эсминцы Izumo и Samidare.

По данным министерства, оба японских корабля будут находиться в порту Манилы до следующего четверга.

В учениях приняли участие прибрежный корабль ВМС США Mobile, австралийский десантный корабль Canberra, фрегат Anzac и истребители F-35A, а также десантный корабль ВМС Филиппин Dabao Del Sur.

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В заявлении министерства отмечается, что целью учений является "усиление сотрудничества в направлении реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", к которому стремится Токио, противодействуя влиянию Китая.

Филиппины, сталкивающиеся с усилением военного давления со стороны Пекина в Южно-Китайском море, рассматривают возможность совместного морского патрулирования с японскими, американскими и австралийскими кораблями, сообщают источники.

Китай, претендующий на суверенитет почти над всей акваторией Южно-Китайского моря, построил в этих водах искусственные острова с военной инфраструктурой, мимо которых проходят одни из самых оживленных судоходных путей в мире.

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В начале августа китайский корабль береговой охраны обстрелял из водомета филиппинское военное судно вблизи контролируемой Манилой Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море.

Автор: 

Австралия (430) море (376) США (26454) военные учения (3457) Филиппины (21) Япония (1307)


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І були часи! У 1898 році, згідно з Паризьким договором, що поклав край іспано-американській війні, Іспанія продала Філіппіни Сполученим Штатам за 20 мільйонів доларів і безкоштовно включила Пуерто-Ріко і Гуам.
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26.08.2023 08:19 Ответить
Американська карикатура 1898 року, коли відбувалася американо-іспанська війна за Філіпіни.
На надгробку написано "Моряки броненосця "Мейн". Вбиті Іспанією". Приводом для війни послужив загадковий вибух броненосця, який перебував біля берегів Куби, яка тоді належала Іспанії. У цьому звинуватили Іспанію. Через два десятиліття затонулий корабель обстежили і з'ясували, що вибух відбувся всередині корабля, а не зовні. Але це вже мало кого цікавило.

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26.08.2023 10:13 Ответить
А у Філліпін президентом Дуарте, чи такий же самій придурок? А який відсоток жителів Філліпін ненавидить США і молиться на Китай? Може 90 %, чи 99 % ?
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26.08.2023 08:58 Ответить
Дутерте норм був хорошим
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26.08.2023 23:05 Ответить
Китаезам мускулы показывают.
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26.08.2023 09:08 Ответить
 
 