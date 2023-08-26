Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyodo News, об этом сообщило в пятницу Министерство обороны Японии.

В учениях, состоявшихся в четверг, приняли участие японские эсминцы Izumo и Samidare.

По данным министерства, оба японских корабля будут находиться в порту Манилы до следующего четверга.

В учениях приняли участие прибрежный корабль ВМС США Mobile, австралийский десантный корабль Canberra, фрегат Anzac и истребители F-35A, а также десантный корабль ВМС Филиппин Dabao Del Sur.

Читайте: Литва проведет военные учения на границе с Беларусью

В заявлении министерства отмечается, что целью учений является "усиление сотрудничества в направлении реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", к которому стремится Токио, противодействуя влиянию Китая.

Филиппины, сталкивающиеся с усилением военного давления со стороны Пекина в Южно-Китайском море, рассматривают возможность совместного морского патрулирования с японскими, американскими и австралийскими кораблями, сообщают источники.

Китай, претендующий на суверенитет почти над всей акваторией Южно-Китайского моря, построил в этих водах искусственные острова с военной инфраструктурой, мимо которых проходят одни из самых оживленных судоходных путей в мире.

Читайте также: 70 пилотов и авиаторов проходят обучение в Дании, - Воздушные силы

В начале августа китайский корабль береговой охраны обстрелял из водомета филиппинское военное судно вблизи контролируемой Манилой Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море.