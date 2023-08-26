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Новини
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Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання

море,південно-китайське

Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південно-Китайському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Kyodo News, про це повідомило у п'ятницю Міністерство оборони Японії.

У навчаннях, що відбулися в четвер, узяли участь японські есмінці Izumo та Samidare.

За даними міністерства, обидва японські кораблі перебуватимуть у порту Маніли до наступного четверга.

У навчаннях узяли участь прибережний бойовий корабель ВМС США Mobile, австралійський десантний корабель Canberra, фрегат Anzac і винищувачі F-35A, а також десантний корабель ВМС Філіппін Dabao Del Sur.

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У заяві міністерства зазначається, що метою навчань є "посилення співпраці в напрямку реалізації вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", чого прагне Токіо, протидіючи впливу Китаю.

Філіппіни, які стикаються з посиленням військового тиску з боку Пекіна в Південно-Китайському морі, розглядають можливість спільного морського патрулювання з японськими, американськими та австралійськими кораблями, повідомляють джерела.

Китай, який претендує на суверенітет майже над усією акваторією Південно-Китайського моря, побудував у цих водах штучні острови з військовою інфраструктурою, повз які проходять одні з найжвавіших судноплавних шляхів у світі.

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На початку серпня китайський корабель берегової охорони обстріляв з водомета філіппінське військове судно поблизу контрольованої Манілою Другої мілини Томаса в Південно-Китайському морі.

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Австралія (428) море (223) США (22568) військові навчання (2775) Філіппіни (19) Японія (1197)


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І були часи! У 1898 році, згідно з Паризьким договором, що поклав край іспано-американській війні, Іспанія продала Філіппіни Сполученим Штатам за 20 мільйонів доларів і безкоштовно включила Пуерто-Ріко і Гуам.
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26.08.2023 08:19 Відповісти
Американська карикатура 1898 року, коли відбувалася американо-іспанська війна за Філіпіни.
На надгробку написано "Моряки броненосця "Мейн". Вбиті Іспанією". Приводом для війни послужив загадковий вибух броненосця, який перебував біля берегів Куби, яка тоді належала Іспанії. У цьому звинуватили Іспанію. Через два десятиліття затонулий корабель обстежили і з'ясували, що вибух відбувся всередині корабля, а не зовні. Але це вже мало кого цікавило.

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26.08.2023 10:13 Відповісти
А у Філліпін президентом Дуарте, чи такий же самій придурок? А який відсоток жителів Філліпін ненавидить США і молиться на Китай? Може 90 %, чи 99 % ?
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26.08.2023 08:58 Відповісти
Дутерте норм був хорошим
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26.08.2023 23:05 Відповісти
Китаезам мускулы показывают.
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26.08.2023 09:08 Відповісти
 
 