Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання
Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південно-Китайському морі.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Kyodo News, про це повідомило у п'ятницю Міністерство оборони Японії.
У навчаннях, що відбулися в четвер, узяли участь японські есмінці Izumo та Samidare.
За даними міністерства, обидва японські кораблі перебуватимуть у порту Маніли до наступного четверга.
У навчаннях узяли участь прибережний бойовий корабель ВМС США Mobile, австралійський десантний корабель Canberra, фрегат Anzac і винищувачі F-35A, а також десантний корабель ВМС Філіппін Dabao Del Sur.
У заяві міністерства зазначається, що метою навчань є "посилення співпраці в напрямку реалізації вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", чого прагне Токіо, протидіючи впливу Китаю.
Філіппіни, які стикаються з посиленням військового тиску з боку Пекіна в Південно-Китайському морі, розглядають можливість спільного морського патрулювання з японськими, американськими та австралійськими кораблями, повідомляють джерела.
Китай, який претендує на суверенітет майже над усією акваторією Південно-Китайського моря, побудував у цих водах штучні острови з військовою інфраструктурою, повз які проходять одні з найжвавіших судноплавних шляхів у світі.
На початку серпня китайський корабель берегової охорони обстріляв з водомета філіппінське військове судно поблизу контрольованої Манілою Другої мілини Томаса в Південно-Китайському морі.
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