Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південно-Китайському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Kyodo News, про це повідомило у п'ятницю Міністерство оборони Японії.

У навчаннях, що відбулися в четвер, узяли участь японські есмінці Izumo та Samidare.

За даними міністерства, обидва японські кораблі перебуватимуть у порту Маніли до наступного четверга.

У навчаннях узяли участь прибережний бойовий корабель ВМС США Mobile, австралійський десантний корабель Canberra, фрегат Anzac і винищувачі F-35A, а також десантний корабель ВМС Філіппін Dabao Del Sur.

Також читайте: Литва проведе військові навчання на кордоні з Білоруссю

У заяві міністерства зазначається, що метою навчань є "посилення співпраці в напрямку реалізації вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", чого прагне Токіо, протидіючи впливу Китаю.

Філіппіни, які стикаються з посиленням військового тиску з боку Пекіна в Південно-Китайському морі, розглядають можливість спільного морського патрулювання з японськими, американськими та австралійськими кораблями, повідомляють джерела.

Китай, який претендує на суверенітет майже над усією акваторією Південно-Китайського моря, побудував у цих водах штучні острови з військовою інфраструктурою, повз які проходять одні з найжвавіших судноплавних шляхів у світі.

Також читайте: В Євросоюзі планують спільні військово-морські патрулі для захисту інфраструктури від російських шпигунів

На початку серпня китайський корабель берегової охорони обстріляв з водомета філіппінське військове судно поблизу контрольованої Манілою Другої мілини Томаса в Південно-Китайському морі.