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Аэропорты в Москве ночью приостанавливали работу

домодедово,аеропорт,росія,домодєдово

В ночь с 25 на 26 августа в столице РФ временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово".

Об этом сообщили авиационные службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Из-за приостановки работы в трех московских аэропортах отменено не менее 8 авиарейсов и задержано не менее 24 авиарейсов.

Около 4 часов утра работа аэропортов была возобновлена.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Минобороны РФ заявило, что на подлете к Москве якобы уничтожили беспилотник самолетного типа, который собирался атаковать объекты в столице и рядом с ней. Российские СМИ сообщали, что под Москвой было слышно несколько громких взрывов.

Читайте также: Бербок об ударах по Москве: "Украина защищается в рамках международного права"

Автор: 

аэропорт (1509) москва (3072) россия (95388)


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Топ комментарии
+7
Бойові комарі кошмарять москолоту.
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26.08.2023 08:39
+5
Смуги дронами не разпіздячиш,краще якусь нафтобазу гепнути або нафтопереробний завод..
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26.08.2023 09:07
+3
Санкції в дії.

Взагалі треба вибивати їх рлс та інше щоб авіація в параші взагалі не літала.
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26.08.2023 09:18
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Бойові комарі кошмарять москолоту.
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26.08.2023 08:39 Ответить
Гарно прилетіло : факел було видно далеко..
кацаби не вірять меру,почали вірити своїм булькам...
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26.08.2023 08:44 Ответить
У них этот план закрытия аэропортов называется "Ковер". Достаточно пускать фанерные дроны без ничего, что бы полностью закрыть московские аэропорты. Но видимо это очень сложно.
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26.08.2023 08:45 Ответить
Треба дронами розп#здячити смуги в SVO, VKO, DME, ZIA, щоб вони взагалі не літали.
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26.08.2023 08:56 Ответить
Дронами хіба що поцарапаєш смуги. Треба єпашити по мозгам аеропортів - по диспечерським "кабінам".
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26.08.2023 10:19 Ответить
Смуги дронами не разпіздячиш,краще якусь нафтобазу гепнути або нафтопереробний завод..
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26.08.2023 09:07 Ответить
Тут важливий психологічний фактор; і це важко переоцінити. Мало вже хто у столицях іхніх спить спокійно.
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26.08.2023 09:34 Ответить
Психологічним фактором свинособак не перешибеш,а от коли починаються проблеми з постачанням "горючки" на фронт-ефект виникає одразу..
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26.08.2023 09:45 Ответить
Санкції в дії.

Взагалі треба вибивати їх рлс та інше щоб авіація в параші взагалі не літала.
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26.08.2023 09:18 Ответить
Краще б ці дрони на фронті працювали, але ,якщо кацапи матимуть проблеми в столиці і аеропортах, то нехай літають.
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26.08.2023 09:29 Ответить
На фронті висока щільність ппо, туди немає сенсу літати, бо ніхєра не долетить А ось кошмарити кацапські тили - це дуже перспективна ідея. Треба взривати нафтобази, військові частини, заводи, фабрики, тец, підстанції і все те, без чого життя пересічних москалів буде жахливим.
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26.08.2023 10:22 Ответить
Пропоную редакціі ЦЕНЗОР.НЕТ забути назви "РФ", "Росія", "росіяни" та використовувати виключно "московія/московське царство/московити, оскільки Ви заохочуєте агресора вживати крадені назви та легалізуєте це. Гадаю, це надасть Вашому виданню більшоі ваги не тільки серед справжніх патріотів Украіни.
Дякую за порозуміння!
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26.08.2023 09:30 Ответить
Росія - це святе слово?
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26.08.2023 09:59 Ответить
А як же Ердоган прилетить в москву на зустріч з пуйлом коли там аеропорти постійно закриваються?
То скоріш за все, голова МЗС Туреччини під час візиту в України вже домовився із Зеленським, щоби в день візиту безпілотників не було.
Бо інакше Ердоган https://youtube.com/clip/UgkxR9fkt1IEBzDd_tvsCaCdeztD3kn1bOkU?si=8Csoa8S6bKmK_1iE розсердиться коли приземлиться в Казані.
Чом не нова столиця для пітьми?
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26.08.2023 17:55 Ответить
 
 