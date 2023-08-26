Аэропорты в Москве ночью приостанавливали работу
В ночь с 25 на 26 августа в столице РФ временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово".
Об этом сообщили авиационные службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Из-за приостановки работы в трех московских аэропортах отменено не менее 8 авиарейсов и задержано не менее 24 авиарейсов.
Около 4 часов утра работа аэропортов была возобновлена.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Минобороны РФ заявило, что на подлете к Москве якобы уничтожили беспилотник самолетного типа, который собирался атаковать объекты в столице и рядом с ней. Российские СМИ сообщали, что под Москвой было слышно несколько громких взрывов.
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+5 Николай Водяной #551433
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+3 Eques Patriam #550881
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кацаби не вірять меру,почали вірити своїм булькам...
Взагалі треба вибивати їх рлс та інше щоб авіація в параші взагалі не літала.
Дякую за порозуміння!
То скоріш за все, голова МЗС Туреччини під час візиту в України вже домовився із Зеленським, щоби в день візиту безпілотників не було.
Бо інакше Ердоган https://youtube.com/clip/UgkxR9fkt1IEBzDd_tvsCaCdeztD3kn1bOkU?si=8Csoa8S6bKmK_1iE розсердиться коли приземлиться в Казані.
Чом не нова столиця для пітьми?