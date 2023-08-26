Аэропорты в Москве ночью приостанавливали работу

В ночь с 25 на 26 августа в столице РФ временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово".

Об этом сообщили авиационные службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Из-за приостановки работы в трех московских аэропортах отменено не менее 8 авиарейсов и задержано не менее 24 авиарейсов.

Около 4 часов утра работа аэропортов была возобновлена.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Минобороны РФ заявило, что на подлете к Москве якобы уничтожили беспилотник самолетного типа, который собирался атаковать объекты в столице и рядом с ней. Российские СМИ сообщали, что под Москвой было слышно несколько громких взрывов.

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