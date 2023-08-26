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Новини
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Аеропорти в Москві вночі призупиняли роботу

домодедово,аеропорт,росія,домодєдово

В ніч з 25 на 26 серпня в столиці РФ тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково", "Шереметьєво" і "Домодєдово".

Про це повідомили авіаційні служби, передає Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Через призупинення роботи у трьох московських аеропортах скасовано щонайменше 8 авіарейсів і затримано щонайменше 24.

Близько 4 години ранку роботу аеропортів було відновлено.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Міноборони РФ заявило, що на підльоті до Москви нібито знищили безпілотник літакового типу, який збирався атакувати об’єкти в столиці та поруч із нею. Російські ЗМІ повідомляли, що під Москвою було чути кілька гучних вибухів.

Також читайте: Зльоти МІГів почастішали через бойове злагодження російських пілотів, - ОК "Південь"

Автор: 

аеропорт (1850) москва (1244) росія (64958)


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Топ коментарі
+7
Бойові комарі кошмарять москолоту.
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26.08.2023 08:39
+5
Смуги дронами не разпіздячиш,краще якусь нафтобазу гепнути або нафтопереробний завод..
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26.08.2023 09:07
+3
Санкції в дії.

Взагалі треба вибивати їх рлс та інше щоб авіація в параші взагалі не літала.
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26.08.2023 09:18
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Бойові комарі кошмарять москолоту.
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26.08.2023 08:39 Відповісти
Гарно прилетіло : факел було видно далеко..
кацаби не вірять меру,почали вірити своїм булькам...
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26.08.2023 08:44 Відповісти
У них этот план закрытия аэропортов называется "Ковер". Достаточно пускать фанерные дроны без ничего, что бы полностью закрыть московские аэропорты. Но видимо это очень сложно.
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26.08.2023 08:45 Відповісти
Треба дронами розп#здячити смуги в SVO, VKO, DME, ZIA, щоб вони взагалі не літали.
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26.08.2023 08:56 Відповісти
Дронами хіба що поцарапаєш смуги. Треба єпашити по мозгам аеропортів - по диспечерським "кабінам".
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26.08.2023 10:19 Відповісти
Смуги дронами не разпіздячиш,краще якусь нафтобазу гепнути або нафтопереробний завод..
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26.08.2023 09:07 Відповісти
Тут важливий психологічний фактор; і це важко переоцінити. Мало вже хто у столицях іхніх спить спокійно.
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26.08.2023 09:34 Відповісти
Психологічним фактором свинособак не перешибеш,а от коли починаються проблеми з постачанням "горючки" на фронт-ефект виникає одразу..
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26.08.2023 09:45 Відповісти
Санкції в дії.

Взагалі треба вибивати їх рлс та інше щоб авіація в параші взагалі не літала.
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26.08.2023 09:18 Відповісти
Краще б ці дрони на фронті працювали, але ,якщо кацапи матимуть проблеми в столиці і аеропортах, то нехай літають.
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26.08.2023 09:29 Відповісти
На фронті висока щільність ппо, туди немає сенсу літати, бо ніхєра не долетить А ось кошмарити кацапські тили - це дуже перспективна ідея. Треба взривати нафтобази, військові частини, заводи, фабрики, тец, підстанції і все те, без чого життя пересічних москалів буде жахливим.
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26.08.2023 10:22 Відповісти
Пропоную редакціі ЦЕНЗОР.НЕТ забути назви "РФ", "Росія", "росіяни" та використовувати виключно "московія/московське царство/московити, оскільки Ви заохочуєте агресора вживати крадені назви та легалізуєте це. Гадаю, це надасть Вашому виданню більшоі ваги не тільки серед справжніх патріотів Украіни.
Дякую за порозуміння!
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26.08.2023 09:30 Відповісти
Росія - це святе слово?
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26.08.2023 09:59 Відповісти
А як же Ердоган прилетить в москву на зустріч з пуйлом коли там аеропорти постійно закриваються?
То скоріш за все, голова МЗС Туреччини під час візиту в України вже домовився із Зеленським, щоби в день візиту безпілотників не було.
Бо інакше Ердоган https://youtube.com/clip/UgkxR9fkt1IEBzDd_tvsCaCdeztD3kn1bOkU?si=8Csoa8S6bKmK_1iE розсердиться коли приземлиться в Казані.
Чом не нова столиця для пітьми?
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26.08.2023 17:55 Відповісти
 
 