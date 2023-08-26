Аеропорти в Москві вночі призупиняли роботу
В ніч з 25 на 26 серпня в столиці РФ тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково", "Шереметьєво" і "Домодєдово".
Про це повідомили авіаційні служби, передає Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
Через призупинення роботи у трьох московських аеропортах скасовано щонайменше 8 авіарейсів і затримано щонайменше 24.
Близько 4 години ранку роботу аеропортів було відновлено.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Міноборони РФ заявило, що на підльоті до Москви нібито знищили безпілотник літакового типу, який збирався атакувати об’єкти в столиці та поруч із нею. Російські ЗМІ повідомляли, що під Москвою було чути кілька гучних вибухів.
Топ коментарі
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+5 Николай Водяной #551433
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+3 Eques Patriam #550881
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кацаби не вірять меру,почали вірити своїм булькам...
Взагалі треба вибивати їх рлс та інше щоб авіація в параші взагалі не літала.
Дякую за порозуміння!
То скоріш за все, голова МЗС Туреччини під час візиту в України вже домовився із Зеленським, щоби в день візиту безпілотників не було.
Бо інакше Ердоган https://youtube.com/clip/UgkxR9fkt1IEBzDd_tvsCaCdeztD3kn1bOkU?si=8Csoa8S6bKmK_1iE розсердиться коли приземлиться в Казані.
Чом не нова столиця для пітьми?