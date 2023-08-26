Аеропорти в Москві вночі призупиняли роботу

В ніч з 25 на 26 серпня в столиці РФ тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково", "Шереметьєво" і "Домодєдово".

Про це повідомили авіаційні служби, передає Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Через призупинення роботи у трьох московських аеропортах скасовано щонайменше 8 авіарейсів і затримано щонайменше 24.

Близько 4 години ранку роботу аеропортів було відновлено.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Міноборони РФ заявило, що на підльоті до Москви нібито знищили безпілотник літакового типу, який збирався атакувати об’єкти в столиці та поруч із нею. Російські ЗМІ повідомляли, що під Москвою було чути кілька гучних вибухів.

Також читайте: Зльоти МІГів почастішали через бойове злагодження російських пілотів, - ОК "Південь"