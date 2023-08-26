Вследствие ночного обстрела россиянами Ольговки на Херсонщине погибла пожилая женщина
Российская армия обстреляла село Ольговку Херсонской области. Погибла 83-летняя женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале.
Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Ударили по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина.
Ее доставили в больницу. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. В медучреждении она скончалась", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий26.08.2023 12:35 Ответить Мне нравится 0
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