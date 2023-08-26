Унаслідок нічного обстрілу росіянами Ольгівки на Херсонщині загинула літня жінка
Російська армія обстріляла село Ольгівку Херсонської області. Загинула 83-літня жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у телеграмі.
"Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка.
Її доставили до лікарні. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими. У медзакладі вона померла", - ідеться в повідомленні.
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показати весь коментар26.08.2023 12:35 Відповісти Мені подобається 0
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