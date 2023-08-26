Унаслідок нічного обстрілу росіянами Ольгівки на Херсонщині загинула літня жінка

Російська армія обстріляла село Ольгівку Херсонської області. Загинула 83-літня жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у телеграмі.

"Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка.

Її доставили до лікарні. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими. У медзакладі вона померла", - ідеться в повідомленні.

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