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Залужный поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником

авіація

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил сотрудников авиационной отрасли с Днем авиации и отметил, что для защиты украинского неба необходимы самолеты от партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ    поздравление Валерий Залужный написал в телеграм-канале.

"Украинская авиация во время войны проявила свой настоящий характер, продемонстрировала силу. Военные и гражданские авиаторы, работники отрасли - высокий профессионализм, мужество и жертвенность. Чтобы усилить защиту украинского неба, нам необходимы самолеты от наших партнеров. Верю, что перевооружение авиации уже не за горами", - заметил Залужный.

Главнокомандующий выразил уверенность, что "мотивированность украинских летчиков и всех работников авиационной отрасли сделает наращивание воздушных мышц еще более эффективным".

Читайте: Украинская авиация совершила с 24.02.2022 более 14 тыс. боевых вылетов

Залужный также почтил память погибших авиаторов.

Автор: 

авиация (2822) поздравление (1057) Залужный Валерий (657)


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головкому респект та вдячність
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26.08.2023 14:06 Ответить
Дорогі наші Соколи ,
зі Святом Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.08.2023 14:06 Ответить
Наші янголи
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26.08.2023 14:10 Ответить
А чому мовчить верховний бігун від призову?
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26.08.2023 14:10 Ответить
Ему речь еще не написали
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26.08.2023 14:13 Ответить
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26.08.2023 14:15 Ответить
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26.08.2023 14:32 Ответить
 
 