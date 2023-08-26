Залужный поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил сотрудников авиационной отрасли с Днем авиации и отметил, что для защиты украинского неба необходимы самолеты от партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ поздравление Валерий Залужный написал в телеграм-канале.

"Украинская авиация во время войны проявила свой настоящий характер, продемонстрировала силу. Военные и гражданские авиаторы, работники отрасли - высокий профессионализм, мужество и жертвенность. Чтобы усилить защиту украинского неба, нам необходимы самолеты от наших партнеров. Верю, что перевооружение авиации уже не за горами", - заметил Залужный.

Главнокомандующий выразил уверенность, что "мотивированность украинских летчиков и всех работников авиационной отрасли сделает наращивание воздушных мышц еще более эффективным".

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Залужный также почтил память погибших авиаторов.