Залужный поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил сотрудников авиационной отрасли с Днем авиации и отметил, что для защиты украинского неба необходимы самолеты от партнеров.
Как информирует Цензор.НЕТ поздравление Валерий Залужный написал в телеграм-канале.
"Украинская авиация во время войны проявила свой настоящий характер, продемонстрировала силу. Военные и гражданские авиаторы, работники отрасли - высокий профессионализм, мужество и жертвенность. Чтобы усилить защиту украинского неба, нам необходимы самолеты от наших партнеров. Верю, что перевооружение авиации уже не за горами", - заметил Залужный.
Главнокомандующий выразил уверенность, что "мотивированность украинских летчиков и всех работников авиационной отрасли сделает наращивание воздушных мышц еще более эффективным".
Залужный также почтил память погибших авиаторов.
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