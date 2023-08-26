Залужний привітав українських авіаторів із професійним святом

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав співробітників авіаційної галузі з Днем авіації і зазначив, що для захисту українського неба необхідні літаки від партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ привітання Валерій Залужний написав у телеграм-каналі.

"Українська авіація під час війни проявила свій справжній характер, продемонструвала силу. Військові та цивільні авіатори, працівники галузі - високий професіоналізм, мужність і жертовність. Щоб посилити захист українського неба, нам необхідні літаки від наших партнерів. Вірю, що переозброєння авіації вже не за горами", - зауважив Залужний.

Головнокомандувач висловив упевненість, що "вмотивованість українських льотчиків та всіх працівників авіаційної галузі зробить нарощування повітряних м’язів ще більш ефективним".

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Залужний також ушанував пам'ять загиблих авіаторів.