Залужний привітав українських авіаторів із професійним святом
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав співробітників авіаційної галузі з Днем авіації і зазначив, що для захисту українського неба необхідні літаки від партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ привітання Валерій Залужний написав у телеграм-каналі.
"Українська авіація під час війни проявила свій справжній характер, продемонструвала силу. Військові та цивільні авіатори, працівники галузі - високий професіоналізм, мужність і жертовність. Щоб посилити захист українського неба, нам необхідні літаки від наших партнерів. Вірю, що переозброєння авіації вже не за горами", - зауважив Залужний.
Головнокомандувач висловив упевненість, що "вмотивованість українських льотчиків та всіх працівників авіаційної галузі зробить нарощування повітряних м’язів ще більш ефективним".
Залужний також ушанував пам'ять загиблих авіаторів.
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