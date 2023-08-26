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Залужний привітав українських авіаторів із професійним святом

авіація

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав співробітників авіаційної галузі з Днем авіації і зазначив, що для захисту українського неба необхідні літаки від партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ    привітання Валерій Залужний написав у телеграм-каналі.

"Українська авіація під час війни проявила свій справжній характер, продемонструвала силу. Військові та цивільні авіатори, працівники галузі - високий професіоналізм, мужність і жертовність. Щоб посилити захист українського неба, нам необхідні літаки від наших партнерів. Вірю, що переозброєння авіації вже не за горами", - зауважив Залужний. 

Головнокомандувач висловив упевненість, що "вмотивованість українських льотчиків та всіх працівників авіаційної галузі зробить нарощування повітряних м’язів ще більш ефективним".

Читайте: Українська авіація здійснила з 24.02.22 понад 14 тис. бойових вильотів

Залужний також ушанував пам'ять загиблих авіаторів.

Автор: 

авіація (4115) привітання (730) Залужний Валерій (724)


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головкому респект та вдячність
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26.08.2023 14:06 Відповісти
Дорогі наші Соколи ,
зі Святом Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.08.2023 14:06 Відповісти
Наші янголи
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26.08.2023 14:10 Відповісти
А чому мовчить верховний бігун від призову?
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26.08.2023 14:10 Відповісти
Ему речь еще не написали
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26.08.2023 14:13 Відповісти
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26.08.2023 14:15 Відповісти
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26.08.2023 14:32 Відповісти
 
 