Еврокомиссия призывает РФ возобновить "зерновое соглашение": Российские ограничения на поставки украинского зерна вредят многим странам
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Еврокомиссия призвала Россию возобновить "зерновое соглашение". Российские ограничения на поставки украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева, но и для многих развивающихся стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Он подчеркнул, что Россия использует "зерно как оружие".
"Мы поддерживаем все усилия ООН, Турции по черноморской зерновой инициативе", - сказал вице-президент Еврокомиссии, добавив, что ЕС предоставляет Украине альтернативные торговые маршруты, называемые также коридорами солидарности, для экспорта зерна и других товаров.
По словам Домбровскиса, к настоящему времени по альтернативным маршрутам через Польшу и Румынию экспортировано около 45 млн тонн зерна, семян масличных культур и сопутствующих товаров, что является важным спасением для Украины.
"Европейский союз оказывает Украине оборонную, финансовую и другую помощь, стремясь отбросить российские войска за пределы международных границ Украины", - сказал он.
Домбровскис добавил, что ЕС обеспокоен тем, что некоторые страны, включая Китай и Индию, не присоединились к санкциям Запада против России.
На двусторонних переговорах между представителями Индии и ЕС чиновники Евросоюза подняли вопрос об экспорте переработанной индийской нефти из российской нефти, что отчасти сводит на нет цель санкций, добавил он.
Однако, по его словам, это вряд ли повлияет на текущие переговоры по предлагаемому соглашению о свободной торговле между ЕС и Индией.
Пожалуйста, подождите...
от цікаво це вони насправді серьозно чи так слюну в роті взбовтнути?
надо уметь играть в такие дипломатические игры. не дети уже.
на здоровля, не вдуситися від жалю
То може голова МЗС Туреччини під час відвідин України вже домовився щоби в день візиту його шефа українських безпілотників над пітьмою не було.
Бо інакше Ердоган розсердиться коли неочікувано приземлиться в Казані.
А врешті, чом не нова столиця для пітьми?
ЕС производит пшеницы больше чем Украина,свою девать некуда.
Украина тоже отменила все пошлины на товары из ЕС?Растаможка?
-снімі шляпу,єто ж долар!!))))
Змінилося дуже багато - розбита інфраструктура українських портів, успішно атаковані російські порти на Тамані, потоплені кацапські кораблі.
Час угод пішов, тепер все вирішить сила.