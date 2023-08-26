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Еврокомиссия призывает РФ возобновить "зерновое соглашение": Российские ограничения на поставки украинского зерна вредят многим странам

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

єврокомісія

Еврокомиссия призвала Россию возобновить "зерновое соглашение". Российские ограничения на поставки украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева, но и для многих развивающихся стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Он подчеркнул, что Россия использует "зерно как оружие".

"Мы поддерживаем все усилия ООН, Турции по черноморской зерновой инициативе", - сказал вице-президент Еврокомиссии, добавив, что ЕС предоставляет Украине альтернативные торговые маршруты, называемые также коридорами солидарности, для экспорта зерна и других товаров.

По словам Домбровскиса, к настоящему времени по альтернативным маршрутам через Польшу и Румынию экспортировано около 45 млн тонн зерна, семян масличных культур и сопутствующих товаров, что является важным спасением для Украины.

"Европейский союз оказывает Украине оборонную, финансовую и другую помощь, стремясь отбросить российские войска за пределы международных границ Украины", - сказал он.

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Домбровскис добавил, что ЕС обеспокоен тем, что некоторые страны, включая Китай и Индию, не присоединились к санкциям Запада против России.

На двусторонних переговорах между представителями Индии и ЕС чиновники Евросоюза подняли вопрос об экспорте переработанной индийской нефти из российской нефти, что отчасти сводит на нет цель санкций, добавил он.

Однако, по его словам, это вряд ли повлияет на текущие переговоры по предлагаемому соглашению о свободной торговле между ЕС и Индией.
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Топ комментарии
+8
Оба-на, уже россиеские ограничения? Не агрессия, не морское пиратство, просто оганичения?
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26.08.2023 17:56
+8
Ви притомні? Які коззабські обмеження???БЛОКУВАННЯ !!!
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26.08.2023 18:05
+6
они несерьезно. Это формальный призыв. Точно такой же формальный, как когда путин и песков и лавров постоянно говорят что они миротворцы и призывают к переговорам а вот Украина не хочет.
надо уметь играть в такие дипломатические игры. не дети уже.
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26.08.2023 17:50
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єврохворі закликуняріі...
от цікаво це вони насправді серьозно чи так слюну в роті взбовтнути?
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26.08.2023 17:48 Ответить
они несерьезно. Это формальный призыв. Точно такой же формальный, как когда путин и песков и лавров постоянно говорят что они миротворцы и призывают к переговорам а вот Украина не хочет.
надо уметь играть в такие дипломатические игры. не дети уже.
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26.08.2023 17:50 Ответить
Оба-на, уже россиеские ограничения? Не агрессия, не морское пиратство, просто оганичения?
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26.08.2023 17:56 Ответить
вернись в семью, александр!
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26.08.2023 19:13 Ответить
"... шкодять багатьом країнам"

на здоровля, не вдуситися від жалю
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26.08.2023 17:59 Ответить
Вот пусть Болгария, Румыния, мадьярия, Словакия и Поляндия поставляют голодным неграм свое зерно.
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26.08.2023 18:01 Ответить
Кацап,ти спалився))
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26.08.2023 20:49 Ответить
Чо, баярой несет?
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26.08.2023 21:34 Ответить
Усі офіси зернотрейдерів в Женеві. Фінагрейн, Гленкор, Кернел, Каргіл та їнші. Колись був там у відрядженні. Мабуть зазнають збитків.
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26.08.2023 18:04 Ответить
Ви притомні? Які коззабські обмеження???БЛОКУВАННЯ !!!
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26.08.2023 18:05 Ответить
все зерно приватне в Україні і 50% його невідомого походження тобто вивозиться взагалі без податків. то яка нам різниця, вивозять цого гуталінішу чи вже ні? якось *****...нехай страхують
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26.08.2023 18:06 Ответить
пистун-провокатор, знай что до войн продажи зерна давали Украине ТРЕТЬ всего бюджета.
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26.08.2023 20:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DzdmSFM1tWU
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26.08.2023 18:08 Ответить
А як же Ердоган прилетить в москву на зустріч з пуйлом домовлятись про "зернову угоду", коли там аеропорти кожен день і ніч закриваються?
То може голова МЗС Туреччини під час відвідин України вже домовився щоби в день візиту його шефа українських безпілотників над пітьмою не було.
Бо інакше Ердоган розсердиться коли неочікувано приземлиться в Казані.
А врешті, чом не нова столиця для пітьми?
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26.08.2023 18:09 Ответить
А направити хоч один військовий корабль для охорони отого комусь потрібного зерна слабо? Бо це ескалація! Ну то нехай сидять без зерна!
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26.08.2023 18:14 Ответить
Та Турции это только и надо,они и курток для африканской зимы ещё подгонят.
ЕС производит пшеницы больше чем Украина,свою девать некуда.
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26.08.2023 18:14 Ответить
В первой десятке стран экспортеров пшеницы только 3 из ЕС
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26.08.2023 18:37 Ответить
При чём в тяжелейший для Украины 2022г экспортировали больше, чем Германия и Польша вместе взятые (они тоже в десятке)
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26.08.2023 18:39 Ответить
"В мае 2022 года Евросоюз на год отменил пошлины и квоты на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины"
Украина тоже отменила все пошлины на товары из ЕС?Растаможка?
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26.08.2023 18:50 Ответить
Экспортируют 8 мил.тон ежегодно.
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26.08.2023 18:48 Ответить
А можна не мовою окупанта?Чи ти гніда кацапська?🤣
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26.08.2023 20:21 Ответить
Закликаю єврокомісію,як мертвонароджене утворення здохнути.
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26.08.2023 18:21 Ответить
Ну так одну авианосную группу в лужу под названием Чёрное море - и расейские лоханки самоиспарятся
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26.08.2023 18:32 Ответить
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26.08.2023 19:03 Ответить
Долларов нєт,і нє будєт,бо долар "скукожівається"))(
-снімі шляпу,єто ж долар!!))))
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26.08.2023 20:55 Ответить
Зернову угоду відновити неможливо.
Змінилося дуже багато - розбита інфраструктура українських портів, успішно атаковані російські порти на Тамані, потоплені кацапські кораблі.
Час угод пішов, тепер все вирішить сила.
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26.08.2023 19:23 Ответить
Ну путлер же пообещал Африке хлеба на пару дней, бесплатно, все по плану😁
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27.08.2023 11:03 Ответить
 
 