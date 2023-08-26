Єврокомісія закликає РФ відновити "зернову угоду": Російські обмеження на постачання українського зерна шкодять багатьом країнам
Єврокомісія закликала Росію відновити "зернову угоду". Російські обмеження на постачання українського зерна через Чорне море створюють проблеми не тільки для Києва, а й для багатьох країн, що розвиваються.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс,
Він наголосив, що Росія використовує "зерно як зброю".
"Ми підтримуємо всі зусилля ООН, Туреччини щодо чорноморської зернової ініціативи", - сказав віцепрезидент Єврокомісії, додавши, що ЄС надає Україні альтернативні торговельні маршрути, які називаються також "коридорами солідарності", для експорту зерна та інших товарів.
За словами Домбровскіса, до теперішнього часу альтернативними маршрутами через Польщу і Румунію експортовано приблизно 45 млн тонн зерна, насіння олійних культур і супутніх товарів, що є важливим порятунком для України.
"Європейський Союз надає Україні оборонну, фінансову та іншу допомогу, прагнучи відкинути російські війська за межі міжнародних кордонів України", - сказав він.
Домбровскіс додав, що ЄС стурбований тим, що деякі країни, включно з Китаєм та Індією, не приєдналися до санкцій Заходу проти Росії.
На двосторонніх переговорах між представниками Індії та ЄС чиновники Євросоюзу порушили питання про експорт переробленої індійської нафти з російської нафти, що частково зводить нанівець мету санкцій, додав він.
Однак, за його словами, це навряд чи вплине на поточні переговори щодо пропонованої угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією.
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от цікаво це вони насправді серьозно чи так слюну в роті взбовтнути?
надо уметь играть в такие дипломатические игры. не дети уже.
на здоровля, не вдуситися від жалю
То може голова МЗС Туреччини під час відвідин України вже домовився щоби в день візиту його шефа українських безпілотників над пітьмою не було.
Бо інакше Ердоган https://youtube.com/clip/UgkxR9fkt1IEBzDd_tvsCaCdeztD3kn1bOkU?si=8Csoa8S6bKmK_1iE розсердиться коли неочікувано приземлиться в Казані.
А врешті, чом не нова столиця для пітьми?
ЕС производит пшеницы больше чем Украина,свою девать некуда.
Украина тоже отменила все пошлины на товары из ЕС?Растаможка?
-снімі шляпу,єто ж долар!!))))
Змінилося дуже багато - розбита інфраструктура українських портів, успішно атаковані російські порти на Тамані, потоплені кацапські кораблі.
Час угод пішов, тепер все вирішить сила.