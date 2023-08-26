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Єврокомісія закликає РФ відновити "зернову угоду": Російські обмеження на постачання українського зерна шкодять багатьом країнам

єврокомісія

Єврокомісія закликала Росію відновити "зернову угоду". Російські обмеження на постачання українського зерна через Чорне море створюють проблеми не тільки для Києва, а й для багатьох країн, що розвиваються.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс,

Він наголосив, що Росія використовує "зерно як зброю".

"Ми підтримуємо всі зусилля ООН, Туреччини щодо чорноморської зернової ініціативи", - сказав віцепрезидент Єврокомісії, додавши, що ЄС надає Україні альтернативні торговельні маршрути, які називаються також "коридорами солідарності", для експорту зерна та інших товарів.

За словами Домбровскіса, до теперішнього часу альтернативними маршрутами через Польщу і Румунію експортовано приблизно 45 млн тонн зерна, насіння олійних культур і супутніх товарів, що є важливим порятунком для України.

"Європейський Союз надає Україні оборонну, фінансову та іншу допомогу, прагнучи відкинути російські війська за межі міжнародних кордонів України", - сказав він.

Також читайте: МЗС вважає неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт агропродукції з України

Домбровскіс додав, що ЄС стурбований тим, що деякі країни, включно з Китаєм та Індією, не приєдналися до санкцій Заходу проти Росії.

На двосторонніх переговорах між представниками Індії та ЄС чиновники Євросоюзу порушили питання про експорт переробленої індійської нафти з російської нафти, що частково зводить нанівець мету санкцій, додав він.

Однак, за його словами, це навряд чи вплине на поточні переговори щодо пропонованої угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією.

Також читайте: "Шляхи солідарності" ЄС дозволили перевезти понад 40 млн тонн українського зерна, - Стано

Автор: 

Єврокомісія (2144) зерно (3116) росія (64958)


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Топ коментарі
+8
Оба-на, уже россиеские ограничения? Не агрессия, не морское пиратство, просто оганичения?
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26.08.2023 17:56
+8
Ви притомні? Які коззабські обмеження???БЛОКУВАННЯ !!!
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26.08.2023 18:05
+6
они несерьезно. Это формальный призыв. Точно такой же формальный, как когда путин и песков и лавров постоянно говорят что они миротворцы и призывают к переговорам а вот Украина не хочет.
надо уметь играть в такие дипломатические игры. не дети уже.
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26.08.2023 17:50
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єврохворі закликуняріі...
от цікаво це вони насправді серьозно чи так слюну в роті взбовтнути?
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26.08.2023 17:48 Відповісти
они несерьезно. Это формальный призыв. Точно такой же формальный, как когда путин и песков и лавров постоянно говорят что они миротворцы и призывают к переговорам а вот Украина не хочет.
надо уметь играть в такие дипломатические игры. не дети уже.
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26.08.2023 17:50 Відповісти
Оба-на, уже россиеские ограничения? Не агрессия, не морское пиратство, просто оганичения?
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26.08.2023 17:56 Відповісти
вернись в семью, александр!
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26.08.2023 19:13 Відповісти
"... шкодять багатьом країнам"

на здоровля, не вдуситися від жалю
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26.08.2023 17:59 Відповісти
Вот пусть Болгария, Румыния, мадьярия, Словакия и Поляндия поставляют голодным неграм свое зерно.
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26.08.2023 18:01 Відповісти
Кацап,ти спалився))
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26.08.2023 20:49 Відповісти
Чо, баярой несет?
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26.08.2023 21:34 Відповісти
Усі офіси зернотрейдерів в Женеві. Фінагрейн, Гленкор, Кернел, Каргіл та їнші. Колись був там у відрядженні. Мабуть зазнають збитків.
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26.08.2023 18:04 Відповісти
Ви притомні? Які коззабські обмеження???БЛОКУВАННЯ !!!
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26.08.2023 18:05 Відповісти
все зерно приватне в Україні і 50% його невідомого походження тобто вивозиться взагалі без податків. то яка нам різниця, вивозять цого гуталінішу чи вже ні? якось *****...нехай страхують
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26.08.2023 18:06 Відповісти
пистун-провокатор, знай что до войн продажи зерна давали Украине ТРЕТЬ всего бюджета.
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26.08.2023 20:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DzdmSFM1tWU
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26.08.2023 18:08 Відповісти
А як же Ердоган прилетить в москву на зустріч з пуйлом домовлятись про "зернову угоду", коли там аеропорти кожен день і ніч закриваються?
То може голова МЗС Туреччини під час відвідин України вже домовився щоби в день візиту його шефа українських безпілотників над пітьмою не було.
Бо інакше Ердоган https://youtube.com/clip/UgkxR9fkt1IEBzDd_tvsCaCdeztD3kn1bOkU?si=8Csoa8S6bKmK_1iE розсердиться коли неочікувано приземлиться в Казані.
А врешті, чом не нова столиця для пітьми?
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26.08.2023 18:09 Відповісти
А направити хоч один військовий корабль для охорони отого комусь потрібного зерна слабо? Бо це ескалація! Ну то нехай сидять без зерна!
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26.08.2023 18:14 Відповісти
Та Турции это только и надо,они и курток для африканской зимы ещё подгонят.
ЕС производит пшеницы больше чем Украина,свою девать некуда.
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26.08.2023 18:14 Відповісти
В первой десятке стран экспортеров пшеницы только 3 из ЕС
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26.08.2023 18:37 Відповісти
При чём в тяжелейший для Украины 2022г экспортировали больше, чем Германия и Польша вместе взятые (они тоже в десятке)
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26.08.2023 18:39 Відповісти
"В мае 2022 года Евросоюз на год https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/24/687396/ отменил пошлины и квоты на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины"
Украина тоже отменила все пошлины на товары из ЕС?Растаможка?
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26.08.2023 18:50 Відповісти
Экспортируют 8 мил.тон ежегодно.
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26.08.2023 18:48 Відповісти
А можна не мовою окупанта?Чи ти гніда кацапська?🤣
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26.08.2023 20:21 Відповісти
Закликаю єврокомісію,як мертвонароджене утворення здохнути.
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26.08.2023 18:21 Відповісти
Ну так одну авианосную группу в лужу под названием Чёрное море - и расейские лоханки самоиспарятся
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26.08.2023 18:32 Відповісти
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26.08.2023 19:03 Відповісти
Долларов нєт,і нє будєт,бо долар "скукожівається"))(
-снімі шляпу,єто ж долар!!))))
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26.08.2023 20:55 Відповісти
Зернову угоду відновити неможливо.
Змінилося дуже багато - розбита інфраструктура українських портів, успішно атаковані російські порти на Тамані, потоплені кацапські кораблі.
Час угод пішов, тепер все вирішить сила.
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26.08.2023 19:23 Відповісти
Ну путлер же пообещал Африке хлеба на пару дней, бесплатно, все по плану😁
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27.08.2023 11:03 Відповісти
 
 