В течение 26 августа россияне трижды обстреляли Никопольщину, - ОВА

Вражеская российская армия три раза за день ударила по Никопольщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С утра враг трижды атаковал Никопольщину. Целился по Марганецкой громаде", - написал он.

По словам начальника ОВА, сначала российская армия ударила, предварительно, двумя дронами-камикадзе. А уже к вечеру – обстреливала из тяжелой артиллерии.

Прошло без пострадавших. Последствия уточняются.

В других громадах Днепропетровщины было тихо.

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