Усик победил Дюбуа нокаутом и сохранил чемпионские пояса
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Украинский боксер Александр Усик провел во Вроцлаве обязательную защиту чемпионских титулов в бою против британца Дэниеля Дюбуа. Он досрочно одолел противника в девятом раунде.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sport.ua.
Усик успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Бой был напряженным. В пятом раунде Дюбуа пробил Усику в пах и украинцу пришлось восстановиться, взяв паузу. Он пришел в себя, и в восьмом раунде отправил Дюбуа в нокдаун, а в девятом - еще в один. Судья зафиксировал технический нокаут. По соображениям безопасности для здоровья Дюбуа, рефери досрочно завершил бой.
В последний раз Усик досрочно побеждал в 2019 году - тогда во время его дебюта в супертяжелом весе Чазз Уизерспун отказался продолжать бой после седьмого раунда.
36-летний Усик на профессиональном ринге провел 21 поединок и у всех одержал победы (14 – нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжеловес.
25-летний Дюбуа в профессии провел тоже 21 бой. У него 19 побед (18 – нокаутом) и 2 поражения. В 2020 году Дюбуа уступал Джо Джойсу.
Теперь Усику осталось завоевать только пояс WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри, для того чтобы иметь статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ожидается, что поединок состоится в январе 2024 года.
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Сам бій був одностороннім, Усик просто декласував стероїдного бичка з від'ємним боксерським iq.
А удар нижче поясу і ниття після поєдинку - це ганьба.