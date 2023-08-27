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Усик победил Дюбуа нокаутом и сохранил чемпионские пояса

Новости Цензор.НЕТ Спорт

усик

Украинский боксер Александр Усик провел во Вроцлаве обязательную защиту чемпионских титулов в бою против британца Дэниеля Дюбуа. Он досрочно одолел противника в девятом раунде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sport.ua.

Усик успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Бой был напряженным. В пятом раунде Дюбуа пробил Усику в пах и украинцу пришлось восстановиться, взяв паузу. Он пришел в себя, и в восьмом раунде отправил Дюбуа в нокдаун, а в девятом - еще в один. Судья зафиксировал технический нокаут. По соображениям безопасности для здоровья Дюбуа, рефери досрочно завершил бой.

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В последний раз Усик досрочно побеждал в 2019 году - тогда во время его дебюта в супертяжелом весе Чазз Уизерспун отказался продолжать бой после седьмого раунда.

36-летний Усик на профессиональном ринге провел 21 поединок и у всех одержал победы (14 – нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжеловес.

25-летний Дюбуа в профессии провел тоже 21 бой. У него 19 побед (18 – нокаутом) и 2 поражения. В 2020 году Дюбуа уступал Джо Джойсу.

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Теперь Усику осталось завоевать только пояс WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри, для того чтобы иметь статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ожидается, что поединок состоится в январе 2024 года.
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Топ комментарии
+33
На відміну від його упоротого кума васі,Усик зміг зробити правильні висновки.
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27.08.2023 09:18
+27
Йому допомогли це зробити кацапи, коли окупували Київщині і оселились в його будинку
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27.08.2023 09:41
+26
Дюбуа неприємно вразив коли без поваги скакав під час гри гімну ВБ. Це ще раз доводить те, що всі ці завезені блмщикі не мають жодної поваги до країн Заходу, які дали їм достойний рівень життя
Сам бій був одностороннім, Усик просто декласував стероїдного бичка з від'ємним боксерським iq.
А удар нижче поясу і ниття після поєдинку - це ганьба.
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27.08.2023 09:20
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судячи по тому,як тут зебарани захищають це ватне чмо,з нього будуть ліпити "патріота" в противагу Кличку.хтось фінансово вкладається
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27.08.2023 11:59 Ответить
"Присвячую цей поєдинок моїй Україні і Збройним Силам України"-сказав Усик одразу після бою. Тож, бот, ти там хоч із своїх штанів повистрибуй, намагаючись обзивати теперішнього Усика ватним чмом-зайвої хромосоми тобі це не добавить. Копійчину-можливо.
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27.08.2023 13:24 Ответить
Безмозглий-ти навіть не зебаран,а просто баран.Усик проведе бій з Тайсоном-і ніяких вкладань йому вже не треба.Про політичну карєру він не заявляв ніколи.Хлопець цілеспрямований і завжди стоїть на своєму.І.на хвилиночку,Чемпіон ОІ,володів Кубком Моххамеда Алі,а зараз підтвердив ,що володіє всіма поясами боксу.І тобі,кінченому тупому одороблу,казати про Усика чмо?
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27.08.2023 12:28 Ответить
Читаю и думаю : кто вы такие диванные патриоты , чтобы СУДИТЬ человека ?? Это Божие право , а НЕ ваше !!! 3.14здеть о патриотизме дома на диване - это не патриотизм , а 3.14здеж . А вы знаете сколько Усик отдал своих тяжело ЗАРАБОТАННЫХ денег на ВСУ ??? Сделайте больше !!!
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27.08.2023 12:42 Ответить
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27.08.2023 14:44 Ответить
Памятаю цей день, тоді гуділи по всім містам. До речі, знайшов статью про Усик Дюбуа В ній розповідається про те, як воно було. Для тих, хто хоче собі нагадати про те які події були на протязі матча.
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15.09.2023 14:29 Ответить
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