РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8960 посетителей онлайн
Новости
50 664 311

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь с 20 на 21 августа в городе Джедда в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе украинцем Александром Усиком и бывшим обладателем этих титулов британцем Энтони Джошуа.

По итогам 12 раундов судьи отдали предпочтение Александру Усику.

Также смотрите: В боях с российскими оккупантами загнул двукратный чемпион Украины по боксу Олег Прудкий. ФОТО

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 01

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 02

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 03

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 04

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 05

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 06

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 07

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 08

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 09

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 10

Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы 11

бокс (599) Усик Александр (80)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+46
Спасибо Усик за победу! Слава Украине!
показать весь комментарий
21.08.2022 02:19 Ответить
+36
выйграл семь на пять -и решающим стал 10 раунд после вчистую проиграного 9го когда показалось что усик поплыл ...но надо отдать должное проявил характер и переломил ход поединка разгромив в 10ом и выйграв 11тый а в 12том была равный бой но закончил ефектной двойкой в цель Усик -так что победа чистая
и никто не виноват джошуа что он решил в выматыванье поиграть с расчетом на физику А тут на тебе и десятый раунд вышиб его
показать весь комментарий
21.08.2022 02:26 Ответить
+36
у Усика тату в виде герба Украины и тату в виде карты Украины с Крымом. Какой он нахрен ватник??
показать весь комментарий
21.08.2022 02:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
А ты недоверчивый для того, кто зарегился 10 дней назад.
Ну, тебе верить можно!
показать весь комментарий
21.08.2022 19:23 Ответить
Повідай нам про кацапських тролів, о премудрий боте одноразовий!
показать весь комментарий
21.08.2022 19:29 Ответить
Скажемо так - Усік заявлял що за монахів МП у Лаврі кожного порве, таке було.
В нього хоч мізків вистачило навідміну від Ломаченка з кацапським спецназом
не фотографуватись
Як що Усік запоє про хороших рускіх тіпа Нєвзорова, то хрєн що змінилось у його
світогляді про "спорт внє політікі" і мовчання про приналежність Криму.
показать весь комментарий
21.08.2022 22:19 Ответить
Усик перефарбувався і тепер став проукраїнським. бо знає. що Крим - це Україна. Це добре для Усика. може він прозрів ? А тепер може стане ходити ще й у Православну Церкву України \ ПЦУ \...
показать весь комментарий
21.08.2022 22:36 Ответить
На рахунок "прозрів" - сумнівно, просто імітувати проукраїнськість йому наказав його манагер (так просто вигідніше, більше зароблять на рекламі і на спонсорах). А в ПЦУ після років промивання залишків мозку у мацкальському сатанаті він в житті не перейде.
показать весь комментарий
22.08.2022 00:48 Ответить
Очень мощный был противник у Александра Усика:

победить такую махину мускулов было очень непросто.
показать весь комментарий
22.08.2022 01:01 Ответить
Страница 4 из 4
 
 