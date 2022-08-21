Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь с 20 на 21 августа в городе Джедда в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе украинцем Александром Усиком и бывшим обладателем этих титулов британцем Энтони Джошуа.

По итогам 12 раундов судьи отдали предпочтение Александру Усику.

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