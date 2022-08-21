Усик победил Джошуа в боксерском поединке-реванше за чемпионские титулы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь с 20 на 21 августа в городе Джедда в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе украинцем Александром Усиком и бывшим обладателем этих титулов британцем Энтони Джошуа.
По итогам 12 раундов судьи отдали предпочтение Александру Усику.
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+46 Sasha Kurnikov
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показать весь комментарий21.08.2022 02:28 Ответить Ссылка
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В нього хоч мізків вистачило навідміну від Ломаченка з кацапським спецназом
не фотографуватись
Як що Усік запоє про хороших рускіх тіпа Нєвзорова, то хрєн що змінилось у його
світогляді про "спорт внє політікі" і мовчання про приналежність Криму.
победить такую махину мускулов было очень непросто.