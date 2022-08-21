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Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч з 20-го на 21 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії відбувся бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком та колишнім володарем цих титулів британцем Ентоні Джошуа.

За підсумків 12 раундів судді віддали перевагу Олександру Усику. 

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Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 01
Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 02
Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 03
Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 04
Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 05
Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 06
Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 07
Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 08
Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 09

Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 10

Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули 11

Автор: 

бокс (170) Усик Олександр (77)


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Топ коментарі
+46
Спасибо Усик за победу! Слава Украине!
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21.08.2022 02:19 Відповісти
+36
выйграл семь на пять -и решающим стал 10 раунд после вчистую проиграного 9го когда показалось что усик поплыл ...но надо отдать должное проявил характер и переломил ход поединка разгромив в 10ом и выйграв 11тый а в 12том была равный бой но закончил ефектной двойкой в цель Усик -так что победа чистая
и никто не виноват джошуа что он решил в выматыванье поиграть с расчетом на физику А тут на тебе и десятый раунд вышиб его
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21.08.2022 02:26 Відповісти
+36
у Усика тату в виде герба Украины и тату в виде карты Украины с Крымом. Какой он нахрен ватник??
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21.08.2022 02:28 Відповісти
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А ты недоверчивый для того, кто зарегился 10 дней назад.
Ну, тебе верить можно!
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21.08.2022 19:23 Відповісти
Повідай нам про кацапських тролів, о премудрий боте одноразовий!
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21.08.2022 19:29 Відповісти
Скажемо так - Усік заявлял що за монахів МП у Лаврі кожного порве, таке було.
В нього хоч мізків вистачило навідміну від Ломаченка з кацапським спецназом
не фотографуватись
Як що Усік запоє про хороших рускіх тіпа Нєвзорова, то хрєн що змінилось у його
світогляді про "спорт внє політікі" і мовчання про приналежність Криму.
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21.08.2022 22:19 Відповісти
Усик перефарбувався і тепер став проукраїнським. бо знає. що Крим - це Україна. Це добре для Усика. може він прозрів ? А тепер може стане ходити ще й у Православну Церкву України \ ПЦУ \...
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21.08.2022 22:36 Відповісти
На рахунок "прозрів" - сумнівно, просто імітувати проукраїнськість йому наказав його манагер (так просто вигідніше, більше зароблять на рекламі і на спонсорах). А в ПЦУ після років промивання залишків мозку у мацкальському сатанаті він в житті не перейде.
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22.08.2022 00:48 Відповісти
Очень мощный был противник у Александра Усика:

победить такую махину мускулов было очень непросто.
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22.08.2022 01:01 Відповісти
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