Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч з 20-го на 21 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії відбувся бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком та колишнім володарем цих титулів британцем Ентоні Джошуа.

За підсумків 12 раундів судді віддали перевагу Олександру Усику.

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