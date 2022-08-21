Усик переміг Джошуа у боксерському поєдинку-реванші за чемпіонські титули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч з 20-го на 21 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії відбувся бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком та колишнім володарем цих титулів британцем Ентоні Джошуа.
За підсумків 12 раундів судді віддали перевагу Олександру Усику.
Топ коментарі
+46 Sasha Kurnikov
показати весь коментар21.08.2022 02:19 Відповісти Посилання
+36 Voc Vox
показати весь коментар21.08.2022 02:26 Відповісти Посилання
+36 Sasha Kurnikov
показати весь коментар21.08.2022 02:28 Відповісти Посилання
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В нього хоч мізків вистачило навідміну від Ломаченка з кацапським спецназом
не фотографуватись
Як що Усік запоє про хороших рускіх тіпа Нєвзорова, то хрєн що змінилось у його
світогляді про "спорт внє політікі" і мовчання про приналежність Криму.
победить такую махину мускулов было очень непросто.