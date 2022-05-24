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В боях с российскими оккупантами загнул двукратный чемпион Украины по боксу Олег Прудкий. ФОТО

Украинский боксер, двукратный чемпион Украины, мастер спорта международного класса Олег Прудкий отдал свою жизнь за Родину.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины, передает Цензор.НЕТ.

Прудкий был членом команды "Украинские атаманы". Становился двукратным чемпионом Украины в категории до 60 килограмм. Он был участником многих международных турниров, включая чемпионат Европы среди юниоров. Олег – мастер спорта международного класса.

Детали, место и время смерти пока не разглашаются.

В боях с российскими оккупантами загнул двукратный чемпион Украины по боксу Олег Прудкий 01

"Со скорбью сообщаем, что в боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Украины Олег Прудкий.. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье боксера! Вечная память тебе, Олег", - говорится в сообщении.

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бокс (598) смерть (9222) спорт (2429) потери (4382)


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Топ комментарии
+32
Вічна пам'ять Герою.
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24.05.2022 13:47
+26
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24.05.2022 13:48
+7
Подивіться на його погляд - це людина, а подивіться на погляд кацапа - це вироджена істота !

Брате спочивай з миром помстимося !
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24.05.2022 14:02
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Вічна пам'ять Герою.
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24.05.2022 13:47 Ответить
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24.05.2022 13:48 Ответить
Світлодар покинули...
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24.05.2022 13:48 Ответить
Скорее всего из-за угрозы окружения ведь он находится межу оккупированным Стахановым,Горловкой и недавно взятой Попасной
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24.05.2022 13:50 Ответить
его еще 2 дня назад покинули-противник со стороны попасной начал обходить
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24.05.2022 15:16 Ответить
Фбу возглавляют сепари.
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24.05.2022 13:50 Ответить
Подивіться на його погляд - це людина, а подивіться на погляд кацапа - це вироджена істота !

Брате спочивай з миром помстимося !
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24.05.2022 14:02 Ответить
Слава Герою.
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24.05.2022 14:07 Ответить
Спочивай з миром, воїне! Вічна пам'ять!
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24.05.2022 14:25 Ответить
Пусть земля будет пухом
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24.05.2022 14:26 Ответить
Вечная Память
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24.05.2022 14:55 Ответить
Слава Герою!
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24.05.2022 15:03 Ответить
Dyakuemo za zaxist Ukraini !
Svitla Pam'yat'...
Geroi ne vmirayut' !
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24.05.2022 15:03 Ответить
\\В боях с российскими оккупантами загнул двукратный чемпион Украины по боксу Олег Прудкий. ФОТО Источник: \\
загнул ?
загнул ?
загнул ?
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24.05.2022 17:56 Ответить
Вечная память героям отдавшим жизнь за свободу и независимость Украины
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21.08.2022 19:42 Ответить
 
 