В боях с российскими оккупантами загнул двукратный чемпион Украины по боксу Олег Прудкий. ФОТО
Украинский боксер, двукратный чемпион Украины, мастер спорта международного класса Олег Прудкий отдал свою жизнь за Родину.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины, передает Цензор.НЕТ.
Прудкий был членом команды "Украинские атаманы". Становился двукратным чемпионом Украины в категории до 60 килограмм. Он был участником многих международных турниров, включая чемпионат Европы среди юниоров. Олег – мастер спорта международного класса.
Детали, место и время смерти пока не разглашаются.
"Со скорбью сообщаем, что в боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Украины Олег Прудкий.. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье боксера! Вечная память тебе, Олег", - говорится в сообщении.
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Svitla Pam'yat'...
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загнул ?
загнул ?
загнул ?