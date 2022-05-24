В боях с российскими оккупантами загнул двукратный чемпион Украины по боксу Олег Прудкий. ФОТО

Украинский боксер, двукратный чемпион Украины, мастер спорта международного класса Олег Прудкий отдал свою жизнь за Родину.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины, передает Цензор.НЕТ.

Прудкий был членом команды "Украинские атаманы". Становился двукратным чемпионом Украины в категории до 60 килограмм. Он был участником многих международных турниров, включая чемпионат Европы среди юниоров. Олег – мастер спорта международного класса.

Детали, место и время смерти пока не разглашаются.

"Со скорбью сообщаем, что в боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Украины Олег Прудкий.. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье боксера! Вечная память тебе, Олег", - говорится в сообщении.

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