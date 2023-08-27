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беженцы (1462) Россия (91193) спецслужбы (456) вербовка (215)

Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев, - Служба госбезопасности Латвии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев, оказывающихся на территории России. Чаще всего это происходит при пересечении границы.

Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, часто выдавая себя за пограничников, проводят длительные разговоры с украинцами, которые, по сути, являются допросами. Украинцев расспрашивают о биографии, контактах в украинских силовых структурах и о том, что происходит на фронте.

Также украинским беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом украинских сил. В большинстве случаев целью такого допроса является информация, но иногда за ним также следует открытая попытка вербовки.

Также читайте: В Польше задержали белоруса, работавшего на российские спецслужбы, - СМИ
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Топ комментарии
+2
Звісно ті люди які свідомо поїхали до Росії ще з початку війни вони лояльні до Росії і путлера це колаборанти
Чому не поїхали до країн Європи ?
Бо Європу ненавидять а Росія понад усе для них
Головне щоб цих людей в подальшому не було в Україні бо вони будуть шкодити всіма доступними методами
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27.08.2023 17:10
+2
Біженці??
До кацапії?
Не думав що таке можливе в природі!!
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27.08.2023 17:24
+2
А московії нема українських біженців. Там є дві категорії:
1. Москальські посіпаки, яких і вербувати не треба - добровільно зголосяться.
2. Насильно вивезені - полонені, викрадені, діти з дитбудинків, в'язні з українських тюрем, політичні в'язні.
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27.08.2023 17:27
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Про це повідомили у Сулжбі державної безпеки.
Промахи є у всіх. Але день, редактор пропустив? Шмаркальню набрали? Всі нормальні з Бутусовим на війні.
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27.08.2023 16:27 Ответить
Не. Напевне ухилянтів. Буся, розберись.
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27.08.2023 16:29 Ответить
це банальна очепятка. хибодрук тобто.
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27.08.2023 17:02 Ответить
В кращих традиціях підераші. Опечатка.
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27.08.2023 17:05 Ответить
ага, в кращих традиціях совка у Європу заїхало дохріна затюканих людей, бо їх так само тюкали із садочку, як оце ти зараз за таку фігню. і частто такі як ти не помічають, коли слово реально не правильно використано, бо твій максимум хибодруки
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28.08.2023 02:03 Ответить
Їм що єрмаків-татарових мало?
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27.08.2023 17:02 Ответить
Звісно ті люди які свідомо поїхали до Росії ще з початку війни вони лояльні до Росії і путлера це колаборанти
Чому не поїхали до країн Європи ?
Бо Європу ненавидять а Росія понад усе для них
Головне щоб цих людей в подальшому не було в Україні бо вони будуть шкодити всіма доступними методами
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27.08.2023 17:10 Ответить
Многие уехали через росию в ЕС через Латвию.
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27.08.2023 17:24 Ответить
Потому что многие оказались в оккупации и у них был такой выбор: или пуля в голову и братская могила, или депортация и шанс оттуда свалить рано или поздно
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27.08.2023 17:54 Ответить
Біженці??
До кацапії?
Не думав що таке можливе в природі!!
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27.08.2023 17:24 Ответить
Чому "намагаються"? Гадаю, проблем з вербовкою немає, бо еміграція на московію - здебільшого свідомий вибір москворотої ватної особини.
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27.08.2023 17:26 Ответить
А московії нема українських біженців. Там є дві категорії:
1. Москальські посіпаки, яких і вербувати не треба - добровільно зголосяться.
2. Насильно вивезені - полонені, викрадені, діти з дитбудинків, в'язні з українських тюрем, політичні в'язні.
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27.08.2023 17:27 Ответить
 
 