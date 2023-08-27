Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев, - Служба госбезопасности Латвии
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Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев, оказывающихся на территории России. Чаще всего это происходит при пересечении границы.
Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, часто выдавая себя за пограничников, проводят длительные разговоры с украинцами, которые, по сути, являются допросами. Украинцев расспрашивают о биографии, контактах в украинских силовых структурах и о том, что происходит на фронте.
Также украинским беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом украинских сил. В большинстве случаев целью такого допроса является информация, но иногда за ним также следует открытая попытка вербовки.
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Промахи є у всіх. Але день, редактор пропустив? Шмаркальню набрали? Всі нормальні з Бутусовим на війні.
Чому не поїхали до країн Європи ?
Бо Європу ненавидять а Росія понад усе для них
Головне щоб цих людей в подальшому не було в Україні бо вони будуть шкодити всіма доступними методами
До кацапії?
Не думав що таке можливе в природі!!
1. Москальські посіпаки, яких і вербувати не треба - добровільно зголосяться.
2. Насильно вивезені - полонені, викрадені, діти з дитбудинків, в'язні з українських тюрем, політичні в'язні.