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Россияне обстреляли центральную часть Херсона: одна женщина погибла, ранен мужчина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска нанесли удар по центру Херсона. Есть погибшая и раненый.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Армия РФ обстреляла центральную часть Херсона", - написали в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеского удара погибла женщина. Также ранение получил 51-летний мужчина. В тяжелом состоянии его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего.
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Чайка Київ
показать весь комментарий27.08.2023 16:47 Ответить Мне нравится 1
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