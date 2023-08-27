Россияне обстреляли центральную часть Херсона: одна женщина погибла, ранен мужчина

Российские оккупационные войска нанесли удар по центру Херсона. Есть погибшая и раненый.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия РФ обстреляла центральную часть Херсона", - написали в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского удара погибла женщина. Также ранение получил 51-летний мужчина. В тяжелом состоянии его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего.

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