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Иран (1552) разведка (3997) ракеты (2700) Россия (91193)

Пока нет доказательств того, что Иран поставляет россиянам ракеты, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

иран

Информация о поставках Ираном ракет россиянам пока не подтверждается разведданными.

Об этом в интервью ISLND TV заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет. По состоянию на данный момент такая информация (о поставках Ираном ракет в Россию) не подтверждается", - заявил он.

Юсов добавил, что, тем не менее, Россия остается государством-контрабандистом номер один, когда речь идет о военных технологиях.

"То есть, конечно, учитывая, что у них и граница большая, и есть много по миру каких-то фирм, людей, организаций, готовых на этом заработать, то да, это активно практикуется. Но тем не менее, это не обеспечивает потребностей государства-агрессора никак. Включая серые схемы. А относительно прямой военной поддержки - на самом деле совсем немного стран, которые полноценно готовы это воплощать в жизнь", - отметил он.

Он добавил, что работа над санкционной политикой по отношению к РФ постоянно ведется. "И Украина здесь занимает чрезвычайно проактивную позицию. Комиссия Ермака-Макфола и многое другое – это то, что делается", - рассказал Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд европейских стран хотят приобрести наши беспилотники, - министр обороны Ирана

Напомним, на заводе в Татарстане Россия планирует к лету 2025 создать 6000 беспилотников с помощью Ирана.
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Топ комментарии
+12
Ви казали, що китайці не постачають зброю москалям, а по-факту, виявилось, що постачають. Іноді краще жувати, ніж говорити.
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27.08.2023 18:24
+9
Перетворили наші спецслужби в якісь піар агенства сумнівної якості. Сожитєль гогашпілівілі і дрон малюк - це взагалі просто якась суцільна шашлична ганьба .
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27.08.2023 19:15
+5
погано працюють тому і нема доказів
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27.08.2023 18:57
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Ви казали, що китайці не постачають зброю москалям, а по-факту, виявилось, що постачають. Іноді краще жувати, ніж говорити.
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27.08.2023 18:24 Ответить
Вірогідніше що поставляють
А що їм заважає ?
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27.08.2023 18:41 Ответить
А хоч по шахедам є докази, чи інформацію не можна підтвердити?
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27.08.2023 18:42 Ответить
Та,невже?
А,на основі чого, людей годували розповідями,що дрон -камікадзе з Ірану?
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27.08.2023 18:53 Ответить
погано працюють тому і нема доказів
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27.08.2023 18:57 Ответить
краще працювати неможливо, тому що не вилазять з інтерв"ю.
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27.08.2023 19:10 Ответить
Значить,що ситуація гірша-кацапня виробляє свої,та немає в них дефіциту.
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27.08.2023 19:12 Ответить
Ну бл, якщо Іран і КНДР під санкціями в злиднях можуть виготовляти тисячі одиниць різноманітної зброї, то щоб повірити що кацапня, яку десятоліттями кормили триліоннами доларів, не може виготовити пару десятків ракет в місяць - ну це потрібно бути останнім довбограєм або виборцем щелі оманського віслюка апокаліпсису.
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27.08.2023 19:21 Ответить
Згоден з вами,саме це і викликає лють.
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27.08.2023 19:31 Ответить
Перетворили наші спецслужби в якісь піар агенства сумнівної якості. Сожитєль гогашпілівілі і дрон малюк - це взагалі просто якась суцільна шашлична ганьба .
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27.08.2023 19:15 Ответить
Комісія Єрмака-Макфола і багато іншого - це те, що робиться", проти інтересів України - розповів Юсов. (так правильніше
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27.08.2023 19:40 Ответить
Немає доказів - то лише ознака тупості і нездалості ті докази здобути і зібрати. Весь час іде на режисуру, репетиції, інтерв"ю, відосіки, монологи ... піар і *******. Да - ще ж треба ухилятися від нескінченних замахів (уже сто, чи більше?) - не замахалися ще замахуватися?
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27.08.2023 20:16 Ответить
Більше десяти замахів пошкодили здатність керівника ГУР МО до осмислення оточуючої реальності та організації розвідувальної діяльності...
То ж звідкіля йому знати, що в США є пропозиція для Ірану: відмова від постачання БПЛА в росію в обмін на зняття санкцій та доступ на міжнародний ринок БПЛА
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27.08.2023 20:27 Ответить
шо мелочиться, поставляют сразу завод
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27.08.2023 21:58 Ответить
Есть доказательства что Иран поставляет ракеты surface-to-surface названия: Zolfaghar и Fateh-110.Если поковырять больше найдете и другие ..
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27.08.2023 22:03 Ответить
 
 