Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село на Херсонщине, ранена женщина, - ОВА

Российская армия обстреляла село Бургунка Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Херсонская ОВА.

"Российская армия из артиллерии обстреляла Бургунку Тягинской громады. Под удар врага попала 71-летняя женщина, находившаяся во дворе дома. Раненую доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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