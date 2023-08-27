Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село на Херсонщине, ранена женщина, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия обстреляла село Бургунка Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Херсонская ОВА.
"Российская армия из артиллерии обстреляла Бургунку Тягинской громады. Под удар врага попала 71-летняя женщина, находившаяся во дворе дома. Раненую доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Markus e8049a1f
показать весь комментарий28.08.2023 08:00 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...