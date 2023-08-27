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Российские оккупанты обстреляли из артиллерии село на Херсонщине, ранена женщина, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российская армия обстреляла село Бургунка Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила Херсонская ОВА.

"Российская армия из артиллерии обстреляла Бургунку Тягинской громады. Под удар врага попала 71-летняя женщина, находившаяся во дворе дома. Раненую доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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Предупреждение Украинцы :Противопехотная мина ПОМ-3, напротив, представляет собой новую конструкцию, к которой не нужно прикасаться, чтобы взорваться. Он также может разбрасываться самолетами, ракетами и артиллерией, восстанавливаясь после приземления небольшими механическими «лепестками». Мина размером и формой напоминает банку из-под безалкогольных напитков, втыкает в землю небольшой зонд. Согласно документам ЖМЦГР, когда зонд обнаруживает вибрацию - например, шаги поблизости - он запускает основную мину на высоту от 1 до 1,5 метров. В этот момент 100-граммовая взрывчатка взрывается, разбрасывая смертоносные металлические фрагменты. Поскольку к этим минам опасно даже приближаться, один из способов безопасного их обезвреживания - это расстрелять их на расстоянии, сказали эксперты -саперы.
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28.08.2023 08:00 Ответить
 
 