Зеленский о выборах: "Наблюдатели должны быть в окопах"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести выборы в этом году, но это практически невозможно из-за многочисленных препятствий.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой ответ очень прост. И Линдси был им очень доволен. Если наш парламентарий готов, то почему нет? Потому что тогда нам нужны изменения в законодательство, в избирательный кодекс. Сделать это быстро. Раз. Если, как я сказал ему, вы готовы мне дать 5 миллиардов, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета 5 миллиардов, а мне кажется именно такая сумма нужна на проведение выборов в обычное время. В военное - я не знаю, что это за сумма. Поэтому я ему сказал, если США вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку - а, простите, я ничего не прошу, проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы тоже не буду. И это предусмотрено законодательством ", – заявил Зеленский.

"Но если вы (партнеры. - Ред.) мне предоставите эту финансовую поддержку, если парламентарии поймут, что нам это нужно сделать, то давайте тогда менять законодательство быстро. И самое главное - давайте рисковать тогда вместе. Как? Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал, что мы должны с вами отправить наблюдателей, чтобы у нас были выборы для себя и всего мира легитимными. И это абсолютно справедливо", - добавил он.

Зеленский отметил, что Линдси назвал такие замечания "адекватными и справедливыми".

Зеленский добавил, что он был против проведения выборов из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для голосования для выехавших из Украины в связи с войной и для военных, которые находятся на фронте.

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Однако он бы не хотел сейчас фантазировать по поводу того, чтобы "мы жили бы без выборов три, пять, семь лет".

"Я не хочу, чтобы по отношению к власти было представление, что они за что-то держатся. Я ни за что не держусь, я бы хотел провести выборы. Честно, мне бы хотелось это сделать в течение года", - подчеркнул Зеленский.

Подытоживая, он отметил, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за границей, и при условии обеспечения финансирования и присутствия иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовом.

"Нам нужен каждый голос. Мы не сможем для себя сказать, что это очень демократично проведено. Нам нужен легитимный выбор. Чтобы этот выбор был сделан обществом. Чтобы это не разъединило наших людей. Чтобы военные могли проголосовать. Они защищают сегодня эту демократию, и не дать им этой возможности в результате войны - это нечестно", - заявил он.

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Напомним, 29 июля председатель Верховной Рады Стефанчук заявил в интервью журналистам, что "конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет". Также он добавил, что "с одной стороны, парламент должен продолжать работу, но мы должны понимать, что не должно быть застылости демократии".

Заявление Стефанчука вызвало острые дискуссии среди политиков и профильных экспертов.

Представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что не ведется никакой дискуссии о том, стоит ли проводить выборы во время действия режима военного положения.