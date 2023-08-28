Украина требует выдачи российского нациста Петровского, совершавшего ужасные преступления в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В 2014 году российские неонацисты из батальона "Русич" под Луганском расстреляли из засады колонну батальона "Айдар". Выживших подвергали жестоким пыткам, среди них и воина Ивана Исыка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Татьяны Вербовецкой.
"Моего сына пытали сепаратисты. Его документы были переданы в Международный уголовный суд в Гааге. На лице у него изверги вырезали коловрат", - рассказывает мама солдата ВСУ Ивана Исыка.
Украинский военный Иван Исык умер от пыток 14 сентября 2014 года. Через месяц после смерти тело 30-летнего Ивана отдали родителям.
Иван Исык
Вскрытие, проведенное украинскими врачами, показало, что его внутренние органы были вырезаны, а позже зашиты назад в его тело. В горле обнаружили кусок украинского флага, а в желудке – фрагменты мозга. А еще живому Ивану Исыку вырезали на щеке коловрат (символ батальона "Русич", где служили маньяки Петровский и еще один упырь, по фамилии Мильчаков).
"Теперь Петровский сидит в финской тюрьме. И крайне необходимо, чтобы огласка о нем помогла выдачи этого изверга Украине. А еще лучше прямо в Гаагу. Делайте репосты, переводите на все языки мира. Не может садист и людоед выйти на свободу. Он должен быть наказан", - написала Вербовецкая.
Напомним, в Финляндии был арестован один из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского, находящийся под санкциями США за участие в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Цьомаха як свідку і учасника збиття MH-17 віддав Єрсвк,хоча Нідерланди просили передать їм.
Всі це розповів розвідник Бурда в своєму інтерв'ю.
Неонацисты из ДШРГ "Русич" поставили Кремлю ультиматум https://www.unian.net/russianworld/rusich-neonacisty-postavili-kremlyu-ultimatum-12372057.html
30 квітня 1991 року у Санкт-Петербурзі від сорокап'ятирічної жінки, яка не мала чоловіка, народився і виріс байстрюк, садист і маніяк - Олексій Мільчаков, який обрав для себе погоняло «Фріц».
Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.
На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.
Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» на посаді Голови Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.
На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.
Повернувшись із Донбасу, собакоїд був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі.
Прописан цей відморозок за адресою:
м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус А кв.30.
З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється. Останній раз його бачили у Вітебську.
Післямова.
Санкт - Петербург - колиска російського православного фашизму. Саме в цьому місті виникло та заявило про себе фашистське товариство «Память». Російськомовні бойовики в чоботях палили поштові скриньки квартир, де жили євреї, а
на вхідних дверях їх квартир малювали свастики. Біля станцій метро новоявлені молодики, лідером яких був тоді Дмитро Васильєв, влаштовували несанкціоновані мітинги.
не можна мінятися просто тому що хочеться витягувати наших.
мінятися треба лише рівноцінно.
наприкляд, віддавати медведчука не можна було.
або якщо у нас буде їхній садист.
бо рівноцінний обмін означає що їхнього медведчука треба міняти на нашого медведчука.
або їхнього садиста на нашого садиста.
а якщо таких нема то обмін не проводити.
а от міняти їхнього простого комбатанта на нашого можна і треба - це рівноцінний а, отже, правильний обмін.
Запрашивать нужно после победы! А ДО этого, пусть там сидит .
Погано відпускати такого нелюда, але не менш погано не визволяти азовців.