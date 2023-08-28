Украина требует выдачи российского нациста Петровского, совершавшего ужасные преступления в Украине

В 2014 году российские неонацисты из батальона "Русич" под Луганском расстреляли из засады колонну батальона "Айдар". Выживших подвергали жестоким пыткам, среди них и воина Ивана Исыка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Татьяны Вербовецкой.

"Моего сына пытали сепаратисты. Его документы были переданы в Международный уголовный суд в Гааге. На лице у него изверги вырезали коловрат", - рассказывает мама солдата ВСУ Ивана Исыка.

Украинский военный Иван Исык умер от пыток 14 сентября 2014 года. Через месяц после смерти тело 30-летнего Ивана отдали родителям.

Иван Исык

Вскрытие, проведенное украинскими врачами, показало, что его внутренние органы были вырезаны, а позже зашиты назад в его тело. В горле обнаружили кусок украинского флага, а в желудке – фрагменты мозга. А еще живому Ивану Исыку вырезали на щеке коловрат (символ батальона "Русич", где служили маньяки Петровский и еще один упырь, по фамилии Мильчаков).

"Теперь Петровский сидит в финской тюрьме. И крайне необходимо, чтобы огласка о нем помогла выдачи этого изверга Украине. А еще лучше прямо в Гаагу. Делайте репосты, переводите на все языки мира. Не может садист и людоед выйти на свободу. Он должен быть наказан", - написала Вербовецкая.

Напомним, в Финляндии был арестован один из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского, находящийся под санкциями США за участие в войне против Украины.

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