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Новости За рубежом
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Финляндия (767) экстрадиция (548) наемники РФ (2002)

Украина требует выдачи российского нациста Петровского, совершавшего ужасные преступления в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,росія,найманці,русич

В 2014 году российские неонацисты из батальона "Русич" под Луганском расстреляли из засады колонну батальона "Айдар". Выживших подвергали жестоким пыткам, среди них и воина Ивана Исыка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Татьяны Вербовецкой.

"Моего сына пытали сепаратисты. Его документы были переданы в Международный уголовный суд в Гааге. На лице у него изверги вырезали коловрат", - рассказывает мама солдата ВСУ Ивана Исыка.

Украинский военный Иван Исык умер от пыток 14 сентября 2014 года. Через месяц после смерти тело 30-летнего Ивана отдали родителям.

Украина требует выдачи российского нациста Петровского, совершавшего ужасные преступления в Украине 01

Иван Исык

Вскрытие, проведенное украинскими врачами, показало, что его внутренние органы были вырезаны, а позже зашиты назад в его тело. В горле обнаружили кусок украинского флага, а в желудке – фрагменты мозга. А еще живому Ивану Исыку вырезали на щеке коловрат (символ батальона "Русич", где служили маньяки Петровский и еще один упырь, по фамилии Мильчаков).

"Теперь Петровский сидит в финской тюрьме. И крайне необходимо, чтобы огласка о нем помогла выдачи этого изверга Украине. А еще лучше прямо в Гаагу. Делайте репосты, переводите на все языки мира. Не может садист и людоед выйти на свободу. Он должен быть наказан", - написала Вербовецкая.

Напомним, в Финляндии был арестован один из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского, находящийся под санкциями США за участие в войне против Украины.

Читайте также: Суд в Финляндии оставил под стражей российского террориста Петровского, воевавшего против Украины
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Топ комментарии
+17
Боюсь, що Україна з її кацапськими щурами його обміняють, як було з Цьомахом.
Цьомаха як свідку і учасника збиття MH-17 віддав Єрсвк,хоча Нідерланди просили передать їм.
Всі це розповів розвідник Бурда в своєму інтерв'ю.
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28.08.2023 09:30
+8
схема - 2 місяці в сізо ,через 2 місяці суддя не прийшов -відпустили в залі суду -на наступний день прийшов ,а його вже слід простив
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28.08.2023 09:39
+8
Та забили ці зелені дЄрьмаки із сонцесяйним балдибілдером на українців, гукайте та поширюйте, але пісюаніст вичистив НЕНЬКУ не для нас.
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28.08.2023 09:39
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Боюсь, що Україна з її кацапськими щурами його обміняють, як було з Цьомахом.
Цьомаха як свідку і учасника збиття MH-17 віддав Єрсвк,хоча Нідерланди просили передать їм.
Всі це розповів розвідник Бурда в своєму інтерв'ю.
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28.08.2023 09:30 Ответить
для этого передавать нужно сразу в Гаагу
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28.08.2023 09:35 Ответить
схема - 2 місяці в сізо ,через 2 місяці суддя не прийшов -відпустили в залі суду -на наступний день прийшов ,а його вже слід простив
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28.08.2023 09:39 Ответить
В Гаагу нельзя, ананасы там жрать будет и тв смотреть будет с кондером в камере. Надо выпросить у финнов эту тварь, хоть на колени встать.
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28.08.2023 20:33 Ответить
от..якраз теж...перша думка--щоб відпустити на обмін
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28.08.2023 09:36 Ответить
рашистській підрозділ"русіч" не хоче воювати ,поки не звільнять петровського...Офіс Президента визволить петровського , передадуть в рашку ,нам скажуть що так задумано--на обмін...
Неонацисты из ДШРГ "Русич" поставили Кремлю ультиматум https://www.unian.net/russianworld/rusich-neonacisty-postavili-kremlyu-ultimatum-12372057.html
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28.08.2023 09:52 Ответить
...віддав Єрмак ...
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28.08.2023 09:42 Ответить
У Фінляндії силовики заарештували Лідера російського неонацистського угруповання «Русич», терориста Яна Петровського, який змінив на цій посаді відморозка «Русской весны» садиста Олексія Мільчакова.

30 квітня 1991 року у Санкт-Петербурзі від сорокап'ятирічної жінки, яка не мала чоловіка, народився і виріс байстрюк, садист і маніяк - Олексій Мільчаков, який обрав для себе погоняло «Фріц».

Цей виродок прославився у своєму місті як живодер та російський неонацист. Фотографії вбивства Мільчаковим цуценят свого часу підірвали Інтернет.

На них він у молодому віці позує з ножем в одній руці та ще живим цуценям в іншій руці. На наступному знімку догхантер красується вже із закривавленою головою зарізаного ним цуценятки.

Завербувавшись і приїхавши на український Донбас «ввічливий чоловічок» на посаді Голови Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» знімав з трупів українських військовослужбовців обручки, з шиї - золоті хрестики, скальпував голови вбитих, відрізав небіжчикам вуха, носи, голови, вирізував на живих полонених свою свастику і фотографував тіла обгорілих українських воїнів.

На дозвіллі Мільчаков закликав у соцмережах різати тварин та вбивати бомжів та дітей.

Повернувшись із Донбасу, собакоїд був обласканий політиками Пітера та брав участь у «Міжнародному російському консервативному форумі» - з'їзді неонацистів, який проходив 22 березня 2015 року в Санкт-Петербурзі.

Прописан цей відморозок за адресою:

м. Санкт-Петербург, вул. Галерна, будинок 53, корпус А кв.30.

З побоювання помсти від родичів своїх жертв удома не з'являється. Останній раз його бачили у Вітебську.

Післямова.

Санкт - Петербург - колиска російського православного фашизму. Саме в цьому місті виникло та заявило про себе фашистське товариство «Память». Російськомовні бойовики в чоботях палили поштові скриньки квартир, де жили євреї, а

на вхідних дверях їх квартир малювали свастики. Біля станцій метро новоявлені молодики, лідером яких був тоді Дмитро Васильєв, влаштовували несанкціоновані мітинги.

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28.08.2023 10:45 Ответить
Не відкидуючи того факту що мільчаков відморозок не можу зрозуміти чому всіх повернуло на тому цуценяті? Що такого в тому що він його зарізав і з'їв? Курей їсте, свиней їсте, корів їсте і чомусь про них зоофіли якось не переживають, а тут ох і ах цуценятко вбив.
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28.08.2023 11:28 Ответить
А він його вбив через те, що хотів їсти?
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28.08.2023 11:44 Ответить
Можливо і хотів, а можливо і ні. Це не має значення. Якщо вбив та з'їв, а не викинув, значить вбивство не даремне.
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28.08.2023 13:16 Ответить
Та забили ці зелені дЄрьмаки із сонцесяйним балдибілдером на українців, гукайте та поширюйте, але пісюаніст вичистив НЕНЬКУ не для нас.
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28.08.2023 09:39 Ответить
Щоб відпустити як цемаха
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28.08.2023 09:45 Ответить
неодноразово казав і кажу - практика нерівноцінних обмінів це злочин.

не можна мінятися просто тому що хочеться витягувати наших.

мінятися треба лише рівноцінно.

наприкляд, віддавати медведчука не можна було.

або якщо у нас буде їхній садист.

бо рівноцінний обмін означає що їхнього медведчука треба міняти на нашого медведчука.

або їхнього садиста на нашого садиста.

а якщо таких нема то обмін не проводити.

а от міняти їхнього простого комбатанта на нашого можна і треба - це рівноцінний а, отже, правильний обмін.
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28.08.2023 09:48 Ответить
Я відпишу так, що ти не головнокомандувач, не генерал тай взагалі - просто диванний експерт, який писав і буде писати всяку ***..ю. Не лізь зі своїми бажаннями в військову справу. Підійди зараз на вулиці до любого військового і скажи, що ти проти обмінів великих шишок на простих солдат - тебе трішки засмутять, можливо фейс підрехтують, мозок назад вставлять, та ін. І одразу запитання, якщо у нас є в полоні великі шишки а в москалів лише прості солдати, тоді по твоїй логіці ми сидимо та чекаємо, коли орки захоплять когось з наших генералів? Чи ти думаєш, що у нас садисти є, яких от от захоплять і ми обміняємо його на Петровського?. Іди за кораблем з такими постами та думками...
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28.08.2023 10:10 Ответить
Ага, щоб наше кривосуддя відпустило під заставу. Нехай краще там ''срок мотає''!
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28.08.2023 09:49 Ответить
У нас він все одно піде на обмін якщо добре "заплатять" а там буде відпочивати років 6 в "несрепній" фінській в"язниці. Ситуаці так собі. Все ж краще щоб був у нас. можна виторгувати азовців... це якщо це лайно потрібно в раші.
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28.08.2023 09:54 Ответить
Нашим підарам зеленим не віддавати! Вони його проміняють на якогось таксиста-сєпара!
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28.08.2023 10:01 Ответить
это тест для Финляндии. Осмелитесь ли вы выдать нациста Украине? Австрия провалила тест Головатова.
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28.08.2023 10:15 Ответить
Більше цікавить - чи зробила влада хоть щось для екстрадиції?
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28.08.2023 10:44 Ответить
Та відразу до Гааги. У нас смертельних вироків немає, тому корми його, охороняй, лікуй, влаштовуй розваги, не краще відразу помазати зеленкою лоба та на Луну?
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28.08.2023 10:48 Ответить
що в ціїє мразоті в голові?? Навіщо таке судити?? Таке потрібно страчувати, і не тільки їх, а й їх паскудних *********. Бо ген пальцями не розчавиш.
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28.08.2023 10:58 Ответить
Эту тварь нужно жарить на электрическом стуле на самом минимальном напряжении, чтобы это продолжалось часами и он не терял сознание
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28.08.2023 11:00 Ответить
Обміняють суки, або знайдуть спосіб щоб розпорошити процес і відпустити
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28.08.2023 12:14 Ответить
ЗАЧЕМ?! Что бы его "за так" отдали кацапам?!
Запрашивать нужно после победы! А ДО этого, пусть там сидит .
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28.08.2023 13:29 Ответить
резать по кусочку эту падаль чтобы оно выло и корчилось от невыносимых мук за боль и страдания Украинских военных!
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28.08.2023 13:57 Ответить
Обміняють на азовців.
Погано відпускати такого нелюда, але не менш погано не визволяти азовців.
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28.08.2023 18:43 Ответить
Лучшее место москаляки- на гілляке
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10.09.2023 22:12 Ответить
 
 