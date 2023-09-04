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Россиянин, отказавшийся воевать против Украины, получил убежище в Болгарии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

армия,россия,оккупанты,армиарф

Гражданин РФ Александр Стоцкий получил убежище в Болгарии. Мужчина отказался воевать против Украины и участвовал в протестах против агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По данным Euractiv, россиянин, чтобы получить статус беженца, ввел длительную судебную тяжбу с Государственным агентством по делам беженцев Болгарии.

Он боится возвращаться в РФ, поскольку считает, что его отправят в тюрьму или на фронт. Он утверждает, что, будучи в России, участвовал в нескольких акциях протеста против правительства и был наблюдателем на выборах в российскую Думу в штабах оппозиционных политиков Москвы.

В Софии он участвовал в демонстрациях против российской агрессии в Украине. "Я выступаю против агрессивных действий Российской Федерации в лице диктатора Путина. Я против войны, потому что она противоречит моим моральным принципам", – объяснил он журналистам в марте 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый гражданин РФ, открыто выступающий против режима Путина, может просить убежища в Германии, - глава МВД Фезер

"Справедливость победила – благодаря реакции болгарского общества и, конечно, работе независимых СМИ, здесь действительно работающих. На этом моя деятельность не закончилась: война в Украине, к сожалению, продолжается; репрессии в России усиливаются, поэтому всегда есть чем заняться", – написал Стоцкий в Facebook. Мужчина поблагодарил всех за поддержку и завершил свой пост: "Слава Украине! Свободу России".

Первоначальный отказ в приюте был обжалован Стоцким, но он проиграл дело в двух инстанциях – в Административном суде в Софии, а затем - в Верховном суде. Прокуратура также выступает против предоставления россиянам статуса беженцев. В мае Высший административный суд посчитал, что Стоцкому не грозит реальная опасность в России.

После отказа в статусе беженца, подтвержденного судом на фоне общественного возмущения решением власти, Стоцкий подал новое заявление о предоставлении убежища. На этот раз ведомство решило, что россиянин имеет юридические предпосылки для получения статуса беженца.

Также читайте: Более 190 человек попросили убежища на границе с Литвой, большинство из них – белорусы и иракцы.
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Топ комментарии
+4
Своїх громадян понаєхі агрохімії жахають екстрадицією, щоб не повертались. Геній малюська вже дозвиздівся до того, що інші країни змінять своє законодавство для повернення військовозобов"язаних.
А тут один ,начебто, харошій рузьге і поплавило. Цілуйте цього пристосуванця у дупу, цинічні потвори.
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04.09.2023 11:30
+3
У Фінляндії тут таких сотні я к не тисяч біженців наперло х параші. Як отримують прихисток починають знову тягнути свою лясґмку про заходів і про аґвеликую страну
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04.09.2023 11:19
+2
місцева
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04.09.2023 11:53
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І фсє дружно пасматрєлі в сторону харошего русского...
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04.09.2023 11:16 Ответить
і сказали "фу..."
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04.09.2023 11:21 Ответить
У Фінляндії тут таких сотні я к не тисяч біженців наперло х параші. Як отримують прихисток починають знову тягнути свою лясґмку про заходів і про аґвеликую страну
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04.09.2023 11:19 Ответить
у Франції теж, є директива давати притулок тим, хто отримав повістку і відмовяється воювати (але я так і не зрозуміла, чи ця директива європейська чи суто місцева)
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04.09.2023 11:48 Ответить
місцева
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04.09.2023 11:53 Ответить
зрозуміло, тому що бідкаються рашики, що з повісткою з рашки більш виїхати не можна, і ось як їм бути, і чи прийме їх Франція тільки на базі їх призивного віку без повістки ....
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04.09.2023 17:00 Ответить
Nu da , nu da , naverna navalniatah bil .....da pashol ***** "haroshi "ruski " . Vot eta besit bolshe vsevo , eiropeiskaia tolerantnost i naivnost , no tut paka bombi na golovu nipolitiat , nichevo niizmenitsa ....
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04.09.2023 11:19 Ответить
Ти диви, який шустрий нєтакой маладєц...
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04.09.2023 11:21 Ответить
Своїх громадян понаєхі агрохімії жахають екстрадицією, щоб не повертались. Геній малюська вже дозвиздівся до того, що інші країни змінять своє законодавство для повернення військовозобов"язаних.
А тут один ,начебто, харошій рузьге і поплавило. Цілуйте цього пристосуванця у дупу, цинічні потвори.
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04.09.2023 11:30 Ответить
А чому не десь у заполяр'ї?
І клімат звичний, і ведмеді голодні.
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04.09.2023 13:55 Ответить
Перш за все треба з'ясувати чий Крим та чи адінарот? Бо у більшості ци питання чомусь викликають щонайменше задумливість.
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04.09.2023 14:24 Ответить
Н-да, почитал комменты - рановато украинцам в Европу Такое же быдло, как и россияне. Даром что братские народы
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04.09.2023 19:09 Ответить
 
 