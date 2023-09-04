Россиянин, отказавшийся воевать против Украины, получил убежище в Болгарии

Гражданин РФ Александр Стоцкий получил убежище в Болгарии. Мужчина отказался воевать против Украины и участвовал в протестах против агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По данным Euractiv, россиянин, чтобы получить статус беженца, ввел длительную судебную тяжбу с Государственным агентством по делам беженцев Болгарии.

Он боится возвращаться в РФ, поскольку считает, что его отправят в тюрьму или на фронт. Он утверждает, что, будучи в России, участвовал в нескольких акциях протеста против правительства и был наблюдателем на выборах в российскую Думу в штабах оппозиционных политиков Москвы.

В Софии он участвовал в демонстрациях против российской агрессии в Украине. "Я выступаю против агрессивных действий Российской Федерации в лице диктатора Путина. Я против войны, потому что она противоречит моим моральным принципам", – объяснил он журналистам в марте 2022 года.

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"Справедливость победила – благодаря реакции болгарского общества и, конечно, работе независимых СМИ, здесь действительно работающих. На этом моя деятельность не закончилась: война в Украине, к сожалению, продолжается; репрессии в России усиливаются, поэтому всегда есть чем заняться", – написал Стоцкий в Facebook. Мужчина поблагодарил всех за поддержку и завершил свой пост: "Слава Украине! Свободу России".

Первоначальный отказ в приюте был обжалован Стоцким, но он проиграл дело в двух инстанциях – в Административном суде в Софии, а затем - в Верховном суде. Прокуратура также выступает против предоставления россиянам статуса беженцев. В мае Высший административный суд посчитал, что Стоцкому не грозит реальная опасность в России.

После отказа в статусе беженца, подтвержденного судом на фоне общественного возмущения решением власти, Стоцкий подал новое заявление о предоставлении убежища. На этот раз ведомство решило, что россиянин имеет юридические предпосылки для получения статуса беженца.

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