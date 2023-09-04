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Новини За кордоном
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Болгарія (486) Росія (47244) притулок (40)

Росіянин, який відмовився воювати проти України, отримав притулок у Болгарії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

армія,росія,окупанти,арміярф

Громадянин РФ Олександр Стоцький отримав притулок у Болгарії. Чоловік відмовився воювати проти України та брав участь у протестах проти агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За даними Euractiv, росіянин, щоб отримати статус біженця, вів тривалу судову тяганину з Державним агентством у справах біженців Болгарії.

Він боїться повертатися до РФ, оскільки вважає, що його відправлять до в'язниці або на фронт. Він стверджує, що, перебуваючи в Росії, брав участь у кількох акціях протесту проти уряду і був спостерігачем на виборах до російської Думи в штабах опозиційних політиків Москви.

У Софії він також брав участь у демонстраціях проти російської агресії в Україні. "Я виступаю проти агресивних дій Російської Федерації в особі диктатора Путіна. Я проти війни, тому що вона суперечить моїм моральним принципам", – пояснив він журналістам у березні 2022 року.

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"Справедливість перемогла – завдяки реакції болгарського суспільства і, звичайно, роботі незалежних ЗМІ, які тут дійсно працюють. На цьому моя діяльність не закінчилася: війна в Україні, на жаль, триває; репресії в Росії посилюються, тому завжди є чим зайнятися", – написав Стоцький у Facebook. Чоловік подякував усім за підтримку і завершив свій пост: "Слава Україні! Свободу Росії".

Початкова відмова у притулку була оскаржена Стоцьким, але він програв справу у двох інстанціях – в Адміністративному суді в Софії, а потім у Верховному суді. Прокуратура також виступає проти надання росіянам статусу біженців. У травні Вищий адміністративний суд вирішив, що Стоцькому не загрожує реальна небезпека в Росії.

Після відмови у статусі біженця, яку також підтвердив суд на тлі громадського обурення рішенням влади, Стоцький подав нову заяву про надання притулку. Цього разу, однак, відомство вирішило, що росіянин має юридичні передумови для отримання статусу біженця.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Своїх громадян понаєхі агрохімії жахають екстрадицією, щоб не повертались. Геній малюська вже дозвиздівся до того, що інші країни змінять своє законодавство для повернення військовозобов"язаних.
А тут один ,начебто, харошій рузьге і поплавило. Цілуйте цього пристосуванця у дупу, цинічні потвори.
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04.09.2023 11:30
+3
У Фінляндії тут таких сотні я к не тисяч біженців наперло х параші. Як отримують прихисток починають знову тягнути свою лясґмку про заходів і про аґвеликую страну
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04.09.2023 11:19
+2
місцева
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04.09.2023 11:53
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І фсє дружно пасматрєлі в сторону харошего русского...
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04.09.2023 11:16 Відповісти
і сказали "фу..."
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04.09.2023 11:21 Відповісти
У Фінляндії тут таких сотні я к не тисяч біженців наперло х параші. Як отримують прихисток починають знову тягнути свою лясґмку про заходів і про аґвеликую страну
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04.09.2023 11:19 Відповісти
у Франції теж, є директива давати притулок тим, хто отримав повістку і відмовяється воювати (але я так і не зрозуміла, чи ця директива європейська чи суто місцева)
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04.09.2023 11:48 Відповісти
місцева
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04.09.2023 11:53 Відповісти
зрозуміло, тому що бідкаються рашики, що з повісткою з рашки більш виїхати не можна, і ось як їм бути, і чи прийме їх Франція тільки на базі їх призивного віку без повістки ....
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04.09.2023 17:00 Відповісти
Nu da , nu da , naverna navalniatah bil .....da pashol ***** "haroshi "ruski " . Vot eta besit bolshe vsevo , eiropeiskaia tolerantnost i naivnost , no tut paka bombi na golovu nipolitiat , nichevo niizmenitsa ....
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04.09.2023 11:19 Відповісти
Ти диви, який шустрий нєтакой маладєц...
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04.09.2023 11:21 Відповісти
Своїх громадян понаєхі агрохімії жахають екстрадицією, щоб не повертались. Геній малюська вже дозвиздівся до того, що інші країни змінять своє законодавство для повернення військовозобов"язаних.
А тут один ,начебто, харошій рузьге і поплавило. Цілуйте цього пристосуванця у дупу, цинічні потвори.
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04.09.2023 11:30 Відповісти
А чому не десь у заполяр'ї?
І клімат звичний, і ведмеді голодні.
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04.09.2023 13:55 Відповісти
Перш за все треба з'ясувати чий Крим та чи адінарот? Бо у більшості ци питання чомусь викликають щонайменше задумливість.
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04.09.2023 14:24 Відповісти
Н-да, почитал комменты - рановато украинцам в Европу Такое же быдло, как и россияне. Даром что братские народы
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04.09.2023 19:09 Відповісти
 
 