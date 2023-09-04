Росіянин, який відмовився воювати проти України, отримав притулок у Болгарії

Громадянин РФ Олександр Стоцький отримав притулок у Болгарії. Чоловік відмовився воювати проти України та брав участь у протестах проти агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За даними Euractiv, росіянин, щоб отримати статус біженця, вів тривалу судову тяганину з Державним агентством у справах біженців Болгарії.

Він боїться повертатися до РФ, оскільки вважає, що його відправлять до в'язниці або на фронт. Він стверджує, що, перебуваючи в Росії, брав участь у кількох акціях протесту проти уряду і був спостерігачем на виборах до російської Думи в штабах опозиційних політиків Москви.

У Софії він також брав участь у демонстраціях проти російської агресії в Україні. "Я виступаю проти агресивних дій Російської Федерації в особі диктатора Путіна. Я проти війни, тому що вона суперечить моїм моральним принципам", – пояснив він журналістам у березні 2022 року.

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"Справедливість перемогла – завдяки реакції болгарського суспільства і, звичайно, роботі незалежних ЗМІ, які тут дійсно працюють. На цьому моя діяльність не закінчилася: війна в Україні, на жаль, триває; репресії в Росії посилюються, тому завжди є чим зайнятися", – написав Стоцький у Facebook. Чоловік подякував усім за підтримку і завершив свій пост: "Слава Україні! Свободу Росії".

Початкова відмова у притулку була оскаржена Стоцьким, але він програв справу у двох інстанціях – в Адміністративному суді в Софії, а потім у Верховному суді. Прокуратура також виступає проти надання росіянам статусу біженців. У травні Вищий адміністративний суд вирішив, що Стоцькому не загрожує реальна небезпека в Росії.

Після відмови у статусі біженця, яку також підтвердив суд на тлі громадського обурення рішенням влади, Стоцький подав нову заяву про надання притулку. Цього разу, однак, відомство вирішило, що росіянин має юридичні передумови для отримання статусу біженця.

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