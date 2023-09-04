Египет закупил около полумиллиона тонн российской пшеницы по частному государственному соглашению, - Reuters

Египет закупил 480 000 метрических тонн пшеницы из России в рамках частного соглашения, заключенного государственным покупателем.

Об этом пишеn Reuters со ссылкой на четырех трейдеров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Египет, один из крупнейших в мире импортеров пшеницы, начал переходить на прямые закупки вместо тендеров после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным агентства, Генеральное управление по поставкам товаров (GASC) купило около 480 000 метрических тонн российской пшеницы у торговой фирмы Solaris по цене около $270 за тонну на основе стоимости и фрахта (C&F). В то же время GASC не давала комментариев по этому поводу.

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По словам трейдеров, цена может быть ниже неофициальной минимальной, установленной российским правительством для контроля внутренних цен на пшеницу.

Другие поставщики пшеницы из РФ подали предложения в пятницу по цене "франко-борт" в 265$ за тонну – установленную минимальную цену.

Да, минимальная цена не является юридически обязательной, но ожидается, что поставщики будут выполнять инструкции министерства сельского хозяйства России, отметили трейдеры изданию. На рынке же нет ясности относительно уровня российской минимальной цены.

В то же время существуют разные минимальные цены для частных продаж и продаж на государственных тендерах, а также разные цены для продаж в каждом месяце между сентябрем и декабрем и скидки для низкопротеиновых сортов пшеницы.

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Как отмечает Reuters, после того, как война в Украине нарушила экспорт пшеницы из страны, Египет преимущественно полагался на относительно дешевое российское зерно. В прошлом году министр поставок Египта заявил, что закупка непосредственно у поставщиков позволила ему договориться о лучших ценах во времена неопределенности. Египет страдает дефицитом иностранной валюты после того, как война в Украине нанесла значительный удар по ее экономике, заставив ее начать откладывать платежи за пшеницу.