Египет осуждает выход России из зернового соглашения и будет продолжать импортировать украинское зерно альтернативными путями.

Об этом заявил Министр поставок Египта Али Эль-Мосили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Мы не удовлетворены выходом России из соглашения ООН по экспорту зерна", - заявил он и призвал Москву пересмотреть свою позицию.

Издание отмечает, что экономика Египта пострадала от роста цен на зерно после вторжения России в Украину.

Египет, один из крупнейших мировых импортеров пшеницы, планирует продолжать получать украинскую пшеницу через Европу, сообщает Эль-Мосили. Правительство также ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о выделении 400 миллионов долларов на покупку товара.

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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