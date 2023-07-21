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Египет осуждает выход России из "зернового соглашения"

зерно

Египет осуждает выход России из зернового соглашения и будет продолжать импортировать украинское зерно альтернативными путями.

Об этом заявил Министр поставок Египта Али Эль-Мосили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Мы не удовлетворены выходом России из соглашения ООН по экспорту зерна", - заявил он и призвал Москву пересмотреть свою позицию.

Издание отмечает, что экономика Египта пострадала от роста цен на зерно после вторжения России в Украину.

Египет, один из крупнейших мировых импортеров пшеницы, планирует продолжать получать украинскую пшеницу через Европу, сообщает Эль-Мосили. Правительство также ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о выделении 400 миллионов долларов на покупку товара.

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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Египет (772) россия (95388) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+4
і перекрити русні канал.Заборонити турпоїздки для підсанкційних і не пускати крізь канал людей з російськими паспортами
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21.07.2023 15:52
+4
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21.07.2023 16:08
+3
Египту надо напомнить, что именно их миллиардер выкупил у Франции "Мистрали" и подарил их расеи. Чтобы было удобней нападать на Украину, которая, на-минуточку, является основным поставщиком пшеницы в этот самый Египет!
Может быть, Украинцы и забыли этот смачный харчок Египта в лицо фермера на поле Херсонщины, Черниговщины или Виннитчины, но я - нет.
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21.07.2023 15:52
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Так в чом проблема ***** казавбуде безплатно роздавати всім скількі треба та безплатно мільйони тон … чи знов напіздів?
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21.07.2023 15:47 Ответить
Єгипту потрібно не тільки засуджувати вихід Росії із зернової угоди, а потрібно допомогти України, наприклад прислати військо, озброєння.
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21.07.2023 15:50 Ответить
і перекрити русні канал.Заборонити турпоїздки для підсанкційних і не пускати крізь канал людей з російськими паспортами
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21.07.2023 15:52 Ответить
бойових верблюдів..
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21.07.2023 15:52 Ответить
Акул)
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21.07.2023 16:23 Ответить
Египту надо напомнить, что именно их миллиардер выкупил у Франции "Мистрали" и подарил их расеи. Чтобы было удобней нападать на Украину, которая, на-минуточку, является основным поставщиком пшеницы в этот самый Египет!
Может быть, Украинцы и забыли этот смачный харчок Египта в лицо фермера на поле Херсонщины, Черниговщины или Виннитчины, но я - нет.
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21.07.2023 15:52 Ответить
це фейк, Єгипет не передавав Містралі кацапам, навпаки, він закупив до них російські гелікоптери Ка-52, скоріш за все через те що вони вже були зпроектовані саме під цей тип
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21.07.2023 16:40 Ответить
египетский миллиардер Нассеф Онси Савирис, выделивший средства на покупку страной французских вертолетоносцев "Мистраль", принял решение перепродать их России за символическую цену в $1, сообщает пользователь Lifejournal со ссылкой на египетский телеканал SIS TV.

«Вопрос продажи кораблей России согласован с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил Ас-Сиси.
Это важный шаг, направленный на сближение двух великих стран - Египта и России, укрепление их сотрудничества и большой дружбы" - говорится в публикации.

Это тоже - фейк? Или ты сам -фейк?
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21.07.2023 17:09 Ответить
Фейк ти, ріпоїд)))
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21.07.2023 19:45 Ответить
Що?! Звідки інфа? Містралі так і залишились у Єгипті. Це не те, що можна так легко перепродати.
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21.07.2023 17:10 Ответить
Викиньте всіх руссо-турісто з Єгипту.
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21.07.2023 15:54 Ответить
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21.07.2023 16:08 Ответить
а ще стільцями по голові
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21.07.2023 16:24 Ответить
Почніть хоч з чогось. Наприклад,не пускайте цих свиней обригувати ваші Шарми з Хургадами. Повірте, це вже немало
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21.07.2023 16:08 Ответить
Египяни - гоніть сцяними тряпками руссо турісто до родічів тієї жвавої акули!
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21.07.2023 16:09 Ответить
У Єгипту є змога передати це росіянам, прямо як кажуть - з рук у пику!
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21.07.2023 16:14 Ответить
На Родине знаменитой украинской акулы по-другому и не могло быть.
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21.07.2023 16:15 Ответить
Чи ж не ви приймаєте гостинно свинособак?? Від вас толку хіба що з акули. Тепер їжте пісок
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21.07.2023 16:18 Ответить
Ну це не дивно - Єгипет є одним із основних покупців нашого зерна...
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21.07.2023 16:25 Ответить
І що і що?Ці заяви це пердіж в воду.Скажу так всім країнам хочете зерно ?Думайте !У вас голод?Думайте !Наші люди гинуть наша країна під обстрілами,чому ми повинні думати за вас.
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21.07.2023 16:26 Ответить
можете в знак протесту 122 х нам передати, у вас їх дохера. або парочку мі 24.
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21.07.2023 16:34 Ответить
аяяй
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21.07.2023 16:55 Ответить
категорически осуждает или решительно?
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21.07.2023 17:33 Ответить
скоро весь егіпет стане муміями.. засохшими від голоду .. і правильно!! хто з касабом дружить- з головой не дружить
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21.07.2023 19:24 Ответить
 
 