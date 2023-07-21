Египет осуждает выход России из "зернового соглашения"
Египет осуждает выход России из зернового соглашения и будет продолжать импортировать украинское зерно альтернативными путями.
Об этом заявил Министр поставок Египта Али Эль-Мосили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Мы не удовлетворены выходом России из соглашения ООН по экспорту зерна", - заявил он и призвал Москву пересмотреть свою позицию.
Издание отмечает, что экономика Египта пострадала от роста цен на зерно после вторжения России в Украину.
Египет, один из крупнейших мировых импортеров пшеницы, планирует продолжать получать украинскую пшеницу через Европу, сообщает Эль-Мосили. Правительство также ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о выделении 400 миллионов долларов на покупку товара.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.
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Может быть, Украинцы и забыли этот смачный харчок Египта в лицо фермера на поле Херсонщины, Черниговщины или Виннитчины, но я - нет.
«Вопрос продажи кораблей России согласован с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил Ас-Сиси.
Это важный шаг, направленный на сближение двух великих стран - Египта и России, укрепление их сотрудничества и большой дружбы" - говорится в публикации.
Это тоже - фейк? Или ты сам -фейк?