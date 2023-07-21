Єгипет засуджує вихід Росії із зернової угоди та продовжуватиме імпортувати українське зерно альтернативними шляхами.

Про це заявив Міністр постачання Єгипту Алі Ель-Мосілі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Ми не задоволені виходом Росії з угоди ООН щодо експорту зерна", - заявив він та закликав Москву переглянути свою позицію.

Видання зазначає, що економіка Єгипту постраждала від зростання цін на зерно після вторгнення Росії в Україну.

Єгипет, один з найбільших світових імпортерів пшениці, планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу, повідоми Ель-Мосілі. Уряд також веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про виділення 400 мільйонів доларів на закупівлю товару.

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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