Єгипет засуджує вихід Росії із "зернової угоди"
Єгипет засуджує вихід Росії із зернової угоди та продовжуватиме імпортувати українське зерно альтернативними шляхами.
Про це заявив Міністр постачання Єгипту Алі Ель-Мосілі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Ми не задоволені виходом Росії з угоди ООН щодо експорту зерна", - заявив він та закликав Москву переглянути свою позицію.
Видання зазначає, що економіка Єгипту постраждала від зростання цін на зерно після вторгнення Росії в Україну.
Єгипет, один з найбільших світових імпортерів пшениці, планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу, повідоми Ель-Мосілі. Уряд також веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про виділення 400 мільйонів доларів на закупівлю товару.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".
Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может быть, Украинцы и забыли этот смачный харчок Египта в лицо фермера на поле Херсонщины, Черниговщины или Виннитчины, но я - нет.
«Вопрос продажи кораблей России согласован с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил Ас-Сиси.
Это важный шаг, направленный на сближение двух великих стран - Египта и России, укрепление их сотрудничества и большой дружбы" - говорится в публикации.
Это тоже - фейк? Или ты сам -фейк?