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Єгипет засуджує вихід Росії із "зернової угоди"

зерно

Єгипет засуджує вихід Росії із зернової угоди та продовжуватиме імпортувати українське зерно альтернативними шляхами.

Про це заявив Міністр постачання Єгипту Алі Ель-Мосілі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Ми не задоволені виходом Росії з угоди ООН щодо експорту зерна", - заявив він та закликав Москву переглянути свою позицію. 

Видання зазначає, що економіка Єгипту постраждала від зростання цін на зерно після вторгнення Росії в Україну.

Єгипет, один з найбільших світових імпортерів пшениці, планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу, повідоми Ель-Мосілі. Уряд також веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про виділення 400 мільйонів доларів на закупівлю товару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ, натомість почав виробляти їх для України, - WP

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про замінування Росією підходів до українських портів: "РФ намагається проголосити своє панування в Чорному морі"

Єгипет (391) росія (64958) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+4
і перекрити русні канал.Заборонити турпоїздки для підсанкційних і не пускати крізь канал людей з російськими паспортами
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21.07.2023 15:52
+4
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21.07.2023 16:08
+3
Египту надо напомнить, что именно их миллиардер выкупил у Франции "Мистрали" и подарил их расеи. Чтобы было удобней нападать на Украину, которая, на-минуточку, является основным поставщиком пшеницы в этот самый Египет!
Может быть, Украинцы и забыли этот смачный харчок Египта в лицо фермера на поле Херсонщины, Черниговщины или Виннитчины, но я - нет.
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21.07.2023 15:52
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Так в чом проблема ***** казавбуде безплатно роздавати всім скількі треба та безплатно мільйони тон … чи знов напіздів?
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21.07.2023 15:47 Відповісти
Єгипту потрібно не тільки засуджувати вихід Росії із зернової угоди, а потрібно допомогти України, наприклад прислати військо, озброєння.
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21.07.2023 15:50 Відповісти
і перекрити русні канал.Заборонити турпоїздки для підсанкційних і не пускати крізь канал людей з російськими паспортами
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21.07.2023 15:52 Відповісти
бойових верблюдів..
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21.07.2023 15:52 Відповісти
Акул)
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21.07.2023 16:23 Відповісти
Египту надо напомнить, что именно их миллиардер выкупил у Франции "Мистрали" и подарил их расеи. Чтобы было удобней нападать на Украину, которая, на-минуточку, является основным поставщиком пшеницы в этот самый Египет!
Может быть, Украинцы и забыли этот смачный харчок Египта в лицо фермера на поле Херсонщины, Черниговщины или Виннитчины, но я - нет.
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21.07.2023 15:52 Відповісти
це фейк, Єгипет не передавав Містралі кацапам, навпаки, він закупив до них російські гелікоптери Ка-52, скоріш за все через те що вони вже були зпроектовані саме під цей тип
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21.07.2023 16:40 Відповісти
египетский миллиардер Нассеф Онси Савирис, выделивший средства на покупку страной французских вертолетоносцев "Мистраль", принял решение перепродать их России за символическую цену в $1, сообщает пользователь Lifejournal со ссылкой на египетский телеканал SIS TV.

«Вопрос продажи кораблей России согласован с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил Ас-Сиси.
Это важный шаг, направленный на сближение двух великих стран - Египта и России, укрепление их сотрудничества и большой дружбы" - говорится в публикации.

Это тоже - фейк? Или ты сам -фейк?
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21.07.2023 17:09 Відповісти
Фейк ти, ріпоїд)))
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21.07.2023 19:45 Відповісти
Що?! Звідки інфа? Містралі так і залишились у Єгипті. Це не те, що можна так легко перепродати.
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21.07.2023 17:10 Відповісти
Викиньте всіх руссо-турісто з Єгипту.
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21.07.2023 15:54 Відповісти
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21.07.2023 16:08 Відповісти
а ще стільцями по голові
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21.07.2023 16:24 Відповісти
Почніть хоч з чогось. Наприклад,не пускайте цих свиней обригувати ваші Шарми з Хургадами. Повірте, це вже немало
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21.07.2023 16:08 Відповісти
Египяни - гоніть сцяними тряпками руссо турісто до родічів тієї жвавої акули!
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21.07.2023 16:09 Відповісти
У Єгипту є змога передати це росіянам, прямо як кажуть - з рук у пику!
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21.07.2023 16:14 Відповісти
На Родине знаменитой украинской акулы по-другому и не могло быть.
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21.07.2023 16:15 Відповісти
Чи ж не ви приймаєте гостинно свинособак?? Від вас толку хіба що з акули. Тепер їжте пісок
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21.07.2023 16:18 Відповісти
Ну це не дивно - Єгипет є одним із основних покупців нашого зерна...
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21.07.2023 16:25 Відповісти
І що і що?Ці заяви це пердіж в воду.Скажу так всім країнам хочете зерно ?Думайте !У вас голод?Думайте !Наші люди гинуть наша країна під обстрілами,чому ми повинні думати за вас.
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21.07.2023 16:26 Відповісти
можете в знак протесту 122 х нам передати, у вас їх дохера. або парочку мі 24.
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21.07.2023 16:34 Відповісти
аяяй
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21.07.2023 16:55 Відповісти
категорически осуждает или решительно?
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21.07.2023 17:33 Відповісти
скоро весь егіпет стане муміями.. засохшими від голоду .. і правильно!! хто з касабом дружить- з головой не дружить
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21.07.2023 19:24 Відповісти
 
 