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Новости Война
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Черноморская инициатива приостанавливает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, – МИД РФ

зерно

МИД РФ официально сообщает о выходе РФ из зерновой сделки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

Как отмечается, Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован.

"Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря... Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

МИД РФ (1679) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+49
ЄДИНОЮ гарантією безпеки у Чорноморському басейні є знищення рашизму! При виконанні цієї умови мир у цьому регіоні буде гарантовано на 100%!!!
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17.07.2023 14:39 Ответить
+22
далі слово за турками. побачимо, чого насправді вартий Ердоган.
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17.07.2023 14:44 Ответить
+17
У турків є прекрасна можливість провести масштабні морські протимінні та протичовнові навчання екіпажів протичовнових кораблів та тральщиків - під час супроводу караванів зерновозів Заодно і кацапам вкажуть - хто хазяїн в Чорному морі
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17.07.2023 14:47 Ответить
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ЄДИНОЮ гарантією безпеки у Чорноморському басейні є знищення рашизму! При виконанні цієї умови мир у цьому регіоні буде гарантовано на 100%!!!
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17.07.2023 14:39 Ответить
НАТО, супроводжуйте каравани судов у міжнародних водах. Це єдина гарантія безпеки. Здійснити це слабо? Тоді куйло король.
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17.07.2023 14:53 Ответить
Хай це Єрдогану скаже, а краще вимогу направить. Я вже здогадуюсь про напрямок куда його пошлють
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17.07.2023 15:02 Ответить
NATO is pissing and afraid, they will not do anything, they will only speak out with another concern, or make concessions, they will surrender Ukraine if this war is not profitable for them.
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17.07.2023 15:12 Ответить
Дійсно НАТО з 2014 року схоже на терпил: тільки збиття MH17 можна було розцінювати, як напад на Альянс.
А тепер давайте згадаємо інші приводи: отруєння Скрипалів, підриви складів в Чехії, рашистська ракета в Польщі, підрив Північного Потоку і т.д.
Та навіть згадати вбивство усього політичного керівництва Польщі у 2007, усі адекватні розуміють, що це рашка зробила🤦
***** і його оточення має бути оголошено терористами і знищуватися усіма методами, але це таке фантазії, бо НАТО, ООН - це недієздатні організації.
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17.07.2023 16:50 Ответить
То таки Султан перетопить всі корита московщини ? У кримських компаніях мордору завжди хронічно не везло.
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17.07.2023 14:42 Ответить
????????????? Це ВЕЛИКЕ питання!
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17.07.2023 14:44 Ответить
далі слово за турками. побачимо, чого насправді вартий Ердоган.
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17.07.2023 14:44 Ответить
..і шо?, кацапи-пірати почнуть захоплювати-розстрілювати судна Африки-Туреччини-Греції-Болгарії?
- тим гірше для кацапів-людожерів
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17.07.2023 14:44 Ответить
Ердоган! Твій хід!!
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17.07.2023 14:45 Ответить
Ну добре, не дає русня гарантії безпеки.
А якщо там якесь судно з'явиться, вони його потоплять? І скажуть "ми жє нє гарантіровалі бєзопасность - і вот рєзультат".
Хоча що може загрожувати судну, крім чф рф? Міни? А ті міни були в курсі, що коридор працював, і тому не вибухали?
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17.07.2023 14:46 Ответить
чф рф давно не сується навіть до Зміїного... Тобто західна частина Чорного моря (де, власне, і ходять кораблі з зерном) в принципі безпечна для судноплавства. Ну а міни ж теж треба комусь поставити, а щоб поставити, треба туди доплисти!

Ну а щоб потопити судно ракетою чи бомбою з літака, треба його спочатку запеленгувати. А для цього, знову ж таки, треба доплисти поближче, бо корабельні РЛС за 500 км корабель не засічуть!
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17.07.2023 16:16 Ответить
У турків є прекрасна можливість провести масштабні морські протимінні та протичовнові навчання екіпажів протичовнових кораблів та тральщиків - під час супроводу караванів зерновозів Заодно і кацапам вкажуть - хто хазяїн в Чорному морі
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17.07.2023 14:47 Ответить
Ой ми образились. Там лише половина мосту
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17.07.2023 14:49 Ответить
А як же голодні діточки в Африці?
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17.07.2023 14:50 Ответить
Зараз гутьєреш усереться від жаху
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17.07.2023 14:57 Ответить
Якби НАТО і Турки мали яйця в чорне море зайшов флот і зробив коридор і опутсив би рашку нижче плінтуса.Ця ідея до речі вже була озвучена самими турками раніше.
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17.07.2023 14:55 Ответить
А ми мабуть теж можемо щось там відкликати? До рашистських корит вже є чим діставати, чи ні? Вони ж постійно тусуються в нашому морі.
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17.07.2023 14:56 Ответить
От і чудово, відкликають гарантії безпеки = всі потоплені суда, потоплені росіянами. Потрібно "гасити" дронами кораблі, що виходять з портів окупованого Криму та Росії. Оголошуємо симетрично режим тимчасово небезпечного району у північно-східній акваторії Чорного моря і запускаємо туди пару дронів, нехай флот рашки замість запуску Калібрів, займається конвоєм зерновозів маршрутом Тамань-Стамбул.
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17.07.2023 14:57 Ответить
Варіантів багато, але хто на це наважиться. Залізні яйця перевелись. Залишились звичайні по 17.
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17.07.2023 15:02 Ответить
По MH-17
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17.07.2023 16:14 Ответить
***** нарывается на ********* от Эрдогана и товарища Си
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17.07.2023 15:05 Ответить
Як страшно, аж всратися.
На кожне знищене українське торгове судно треба знищувати расєйський нафтовий танкер - це їх приведе до тями швидко.
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17.07.2023 15:14 Ответить
А экология как же?
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17.07.2023 19:58 Ответить
А війна проти України как же ?
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18.07.2023 01:50 Ответить
Здається такі-саме "гарантії" давав і Ердоган...
І його гарантії, невпримір х*ловським - мають вагу!
Побачимо...))
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17.07.2023 15:14 Ответить
🤔
Договори зернової угоди між Україною і Туреччиною та між Україною та ООН діють? То які проблеми?
Судно виходить з Босфору і через териториальні води Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії йде до територіальних вод України. Назад - тим самим шляхом. Це якщо Ердоган не буде "проводити ескалацію" і забезпечувати безпеку торгівельних суден в нейтральних водах військовим флотом Туреччини.
Це вже два можливі варіанти рішення "проблеми", яку вони самі собі вигадали...
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17.07.2023 15:19 Ответить
сейчас мы в реалиях ощущаем схему братков 90х, когда бизнесмену создавали проблему одни, а вторые "героически"ее решали (при этом все в теме были).Нечто подобное и сейчас - за копеечную цену на зерно - делают коридоры, штабы и пр. муть. Хотя инструментов у мировых лидеров и без этой чешуи навалом.
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17.07.2023 15:36 Ответить
Не злите Елдагана (елда с пистолетом)!!!
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17.07.2023 15:22 Ответить
хз, як кажуть збіг обставин - цена на нынешний урожай с начала уборки на 50+% выше чем в том году (урожайность прогнозируют меньше), при таком раскладе девать некуда и должно пойти падение, такой себе регулятор для скупки задешево. Если все подтвердится в течении пары недель - нас имеют по полной.
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17.07.2023 15:26 Ответить
О чем бы вы ещё переживали на втором году войны. Большая половина бюджета Украины уже и так состоит из вливаний союзников.
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17.07.2023 15:40 Ответить
Половина это не полностью, а если перекрыть и этот источник - капец. Хотя я все таки считаю что нас тупо поимеют.Ибо переплачивать за то что можно взять дешевле - "мир" не захочет. Если перевести весь каламбур на рельсы реальности - нас спонсируют частично за наши же деньги, недополученные в разнице экспорта и реальных мировых цен.
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17.07.2023 15:45 Ответить
вас ботов всегда кто-то имеет по полной
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17.07.2023 18:07 Ответить
Идикозевзатрещенну дятел под звездами.
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17.07.2023 19:37 Ответить
обосрался онолитег - обтекай
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18.07.2023 07:22 Ответить
Пора прекращать этот "цирк на дротi" и разблокировать наши черноморские порты.Если Гутериш такой озабоченый,пусть направляет корабли НАТО в рамках гуманитарной миссии в Чёрное море...Будет ему дудка,будет и свисток...**** хитрожопая...
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17.07.2023 15:29 Ответить
Надо срочно сообщить об этом лидерам африканских стран, а те, после бурного совещания и во избежание наступления голода на африканском контитенте - обратятся к НАТО чтобы те защитили суда с зерном, и НАТО может принять заказ. )
Это как во время югославского конфликта Хорватия обратилась к НАТО чтобы те помогли им выбить сербскую армию с её территории. И НАТО помогла выбить.. )
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17.07.2023 15:31 Ответить
Ну та й х#й на кацапів.
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17.07.2023 15:38 Ответить
Тю Микола, ти шо обідився?
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17.07.2023 15:41 Ответить
Да задолбали! Если кацапы считают, что могут топить торговые суда в международных и территориальных водах другого государства , то какие моральные принципы мешают "акулам" кушать кацапов на пляжах в территориальных водах Турции, Египта (куда там их еще путькин выпускает?), ну и соответственно, жители "пиратского острова Тартуга" - кацапстан, превращаются в законную военную цель для "голодающих" народов Африки!
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17.07.2023 15:50 Ответить
P.S. Некоторые Африканцы были вегетарианцами, теперь пусть едят КОЗЛЯТИНУ!
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17.07.2023 15:56 Ответить
Пора топить чф.
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17.07.2023 16:10 Ответить
Ніхто із судновласників ризикувати не буде. Та й ні одна страхова компанія не піде на такі ризики. Навіть за умови того, що ці судна будуть у нейтральних водах під охороною (ну, нехай там Турції), то знову ж таки, хто буде ризикувати і заходити у води країни, яка у стані війни. Це перший момент. Другий... Навіть якщо хтось (умовно та ж Турція) надасть гаранитії безпеки, а якщо у танкер прилетіло, далі що? Сторона гарант у відповідь шмальне по кацапському кориту чи у місце виліту ракети? Чи нанесе удар по аеродрому, звідки кацапський літак з ракетою стартував? Цього ж не буде... Третій момент... до цієї "УГОДИ" занадто багато питань. В першу чергу фінансових. Тому, на скільки доцільно для українського народу її продовження, ну дуууууже велике питання. Годувати Іран? Чи Єгипет? Чи Сирію? Чи африканців, які здебільшого б'ють у бубни і підтримують андрофагів? Хз... я особисто всіх тонкощів не знаю. Моя думка така, не хочуть кацапи відкривати порти (що в принципі в умовах війни логічно), добре, є сухопутний коридор через ту ж Румунію в їхні порти. Так, логістика здорожчає. Але це вже не наша проблема, нехай про це думають в Нігерії чи Сирії, бо я особисто клав на них.
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17.07.2023 16:10 Ответить
Насрать в мире всем на голодных африканцев! Это сказка ,про «Белого Бычка!» Кацапстан объявил войну Украине? Не надо передергивать! Это как «заблудившиеся» ракеты на территории НАТО! К чему это ведет?! Любая страна может перекрыть морские пути в силу, своих ХОТЕЛОК! То, что на международные правила похерено уже всем ясно! И «мелочь» мечется между США и Китаем, Но все до последнего пытаются «загребать жар чужими руками» (хотя не понятно, Маск еще не построил марсианские корабли, куда будут ********** золотой миллиард?) Смотрел фильм, где миллиардеры построили себе убежище от апокалипсиса, а прислуга всех отравила и заняла их места! В любой цепи есть слабое звено! Посеявший ветер, пожнет бурю.

( И законы Мерфи никто не отменял!)
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17.07.2023 16:29 Ответить
бред собачий
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17.07.2023 18:09 Ответить
Вы из тех, кто обслуживает заинтересованную сторону? Или обоснуйте свои выводы, хотя бы тезисно.
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17.07.2023 18:44 Ответить
зачем мне обьяснять тебе боту то что ты и так знаешь ты же работаешь по методичке а мне метать бисер перед зелеными или кацпаскими свиньями нет желания..
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17.07.2023 21:48 Ответить
Знаете как "заезженная пластинка про ботов" и хамство характеризует писателя? Мечите свой "бисер" где считаете нужным, но сомневаюсь, что это действительно бисер!
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20.07.2023 11:47 Ответить
логистика съест цену производителя, в нигерии думать об этом не будут.А вообще вся чехорда началась в аккурат уборки и взлета цен у фермеров на новый урожай (что в принципе прогнозировалось еще месяцы назад). Таких совпадений не бывает.
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17.07.2023 16:49 Ответить
зачем ты бред пишешь - если дата конца зернового коридора была известна в момент его подписания продления
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17.07.2023 18:11 Ответить
Бред это под мерикосовским флагом сидеть и вуснедуть, прогнозируемая цена нового урожая была от +17% еще месяца два назад, ибо все дорожает, по факту на сегодня цена +50% прошлогодней, при этом цена фючерсов сентября на евронексе растет каждый день. Но крупнейшим трейдерам и поставщикам нужна крайне низкая цена.И сейчас фермеров будут ставить в позу ибо урожай девать некуда.
Схера ли у нас курс понижаеться? В стране все за...сь? Неужели все слепые стали???
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17.07.2023 19:36 Ответить
Террорист-садист ежесуточно убивающий мирное население отзывает "гарантии безопасности"? Это точно планета "Земля", с так самоименуемой "цивилизацией", и сейчас 21 век?
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17.07.2023 16:12 Ответить
Що вони носяться з тією зерновою угодою. Супровід воєнних кораблів НАТО, та хоча б і турецьких. Будь яка агрессія рашистських кораблів чи авіації -неайна відповідь конвою аж до потоплення рашистських кораблів.
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17.07.2023 18:03 Ответить
рекет 90-х
плати за те що працюєш на території бандюків
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17.07.2023 19:26 Ответить
відмінно! Україна може знову з чистою совістю починати топити мосКАЛьські ржаві корита.
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17.07.2023 20:57 Ответить
Світ недоотримав 25 мільйонів тонн агропродукції через саботаж з боку Росії інспекцій та реєстрації нового флоту в рамках роботи Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода". Про це заявив заступник голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Барінов на зустрічі з журналістами з Африки в Одеському морському порту.
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.

DW
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17.07.2023 21:48 Ответить
это проблемы Cвiта пусть они и решают ее
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17.07.2023 21:50 Ответить
 
 