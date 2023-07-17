Черноморская инициатива приостанавливает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, – МИД РФ
МИД РФ официально сообщает о выходе РФ из зерновой сделки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
Как отмечается, Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован.
"Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря... Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.
Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.
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А тепер давайте згадаємо інші приводи: отруєння Скрипалів, підриви складів в Чехії, рашистська ракета в Польщі, підрив Північного Потоку і т.д.
Та навіть згадати вбивство усього політичного керівництва Польщі у 2007, усі адекватні розуміють, що це рашка зробила🤦
***** і його оточення має бути оголошено терористами і знищуватися усіма методами, але це таке фантазії, бо НАТО, ООН - це недієздатні організації.
- тим гірше для кацапів-людожерів
А якщо там якесь судно з'явиться, вони його потоплять? І скажуть "ми жє нє гарантіровалі бєзопасность - і вот рєзультат".
Хоча що може загрожувати судну, крім чф рф? Міни? А ті міни були в курсі, що коридор працював, і тому не вибухали?
Ну а щоб потопити судно ракетою чи бомбою з літака, треба його спочатку запеленгувати. А для цього, знову ж таки, треба доплисти поближче, бо корабельні РЛС за 500 км корабель не засічуть!
На кожне знищене українське торгове судно треба знищувати расєйський нафтовий танкер - це їх приведе до тями швидко.
І його гарантії, невпримір х*ловським - мають вагу!
Побачимо...))
Договори зернової угоди між Україною і Туреччиною та між Україною та ООН діють? То які проблеми?
Судно виходить з Босфору і через териториальні води Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії йде до територіальних вод України. Назад - тим самим шляхом. Це якщо Ердоган не буде "проводити ескалацію" і забезпечувати безпеку торгівельних суден в нейтральних водах військовим флотом Туреччини.
Це вже два можливі варіанти рішення "проблеми", яку вони самі собі вигадали...
Это как во время югославского конфликта Хорватия обратилась к НАТО чтобы те помогли им выбить сербскую армию с её территории. И НАТО помогла выбить.. )
( И законы Мерфи никто не отменял!)
Схера ли у нас курс понижаеться? В стране все за...сь? Неужели все слепые стали???
плати за те що працюєш на території бандюків
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.
DW