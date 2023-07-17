Черноморская инициатива приостанавливает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, – МИД РФ

МИД РФ официально сообщает о выходе РФ из зерновой сделки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

Как отмечается, Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, совместный координационный центр в Стамбуле будет расформирован.

"Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря... Россия восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.