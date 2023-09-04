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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 4 сентября по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - сообщили в Воздушных силах.
В 14:10 Воздушные силы отменили угрозу.
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