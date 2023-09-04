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Повітряні сили (1266) повітряна тривога (415)

По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

Вдень 4 вересня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - повідомили у Повітряних силах.

О 14.10 Повітряні сили скасували загрозу. 

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Автор: Марина Макєєва
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04.09.2023 13:43 Відповісти
Тримай гідний та корисний матеріал ,там до речі в ті роки і вона ,твоя улюблена бабця теж була при владі ,так що привіт передавай баби Юлi
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html
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04.09.2023 14:35 Відповісти
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04.09.2023 13:47 Відповісти
 
 