По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Вдень 4 вересня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - повідомили у Повітряних силах.

О 14.10 Повітряні сили скасували загрозу.

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