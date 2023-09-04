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По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вдень 4 вересня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - повідомили у Повітряних силах.
О 14.10 Повітряні сили скасували загрозу.
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