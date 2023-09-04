В результате вчерашнего обстрела Солнечного на Херсонщине ранения получил 11-летний мальчик

В результате обстрела поселка Солнечное на Херсонщине ранения получил 11-летний мальчик, сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в поселке Солнечное Херсонской громады под удар врага попал 11-летний мальчик. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ребенок находится в состоянии средней тяжести, его доставили в больницу.

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