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В результате вчерашнего обстрела Солнечного на Херсонщине ранения получил 11-летний мальчик
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела поселка Солнечное на Херсонщине ранения получил 11-летний мальчик, сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в поселке Солнечное Херсонской громады под удар врага попал 11-летний мальчик. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ребенок находится в состоянии средней тяжести, его доставили в больницу.
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