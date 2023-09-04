Ирландия разместит более 700 украинских беженцев в палатках из-за нехватки жилья

Более 700 беженцев из Украины, которые в ближайшее время прибудут в Ирландию, разместят в палаточном лагере на территории имения Страдбалли Холл в графстве Лииш.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, власти подписали контракт на использование площадки на ближайшие 6 недель, пишет BBC.

Соглашение об использовании участка вступит в силу со вторника. В Департаменте по делам детей, равенства, инвалидов, интеграции и молодежи (DCEDIY) рассказали, что на территории парка будут проживать 750 человек. Запустить площадку на полную мощность в ведомстве планируют с четверга. Ее будут использовать для очень краткосрочного размещения людей.

На днях на территории парка состоялся крупнейший музыкальный фестиваль в Ирландии Electric Picnic, который посетили около 70 тысяч человек. Гости живут в палатках. После завершения музыкального события на территории будет размещен лагерь для украинских беженцев.

В Департаменте интеграции отметили, что на территории Stradbally будет обеспечено горячее питание, доступ к медицинской помощи, горячая вода, душ и туалет. Для обустройства детской зоны используют большую купольную палатку. Беженцев будут селить в небольшие палатки на 3-6 человек. Территория будет охраняться, а жителям придется носить браслеты.

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Размещать новоприбывших беженцев в палатках решили из-за острого кризиса жилья.

"В летние месяцы выросло количество прибывших из Украины, с 1 мая сюда приехало более 10 000 человек, в среднем около 650 человек в неделю. Ожидается, что в течение следующих недель из Украины могут продолжать прибывать до 500 человек", – объяснили в ведомстве.

Отмечается, что небольшое количество вновь прибывших уже разместили в палатках. Уязвимые категории беженцев будут иметь приоритет для любого доступного жилья без палаток.

Ранее посольство Украины в Ирландии официально призвало украинцев воздержаться от прибытия в страну в ближайшие полтора-два месяца из-за кризиса с жильем.

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