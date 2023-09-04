РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7421 посетитель онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
4 404 21
беженцы (1470) Ирландия (96)

Ирландия разместит более 700 украинских беженцев в палатках из-за нехватки жилья

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

беженцы,ирландия

Более 700 беженцев из Украины, которые в ближайшее время прибудут в Ирландию, разместят в палаточном лагере на территории имения Страдбалли Холл в графстве Лииш.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, власти подписали контракт на использование площадки на ближайшие 6 недель, пишет BBC.

Соглашение об использовании участка вступит в силу со вторника. В Департаменте по делам детей, равенства, инвалидов, интеграции и молодежи (DCEDIY) рассказали, что на территории парка будут проживать 750 человек. Запустить площадку на полную мощность в ведомстве планируют с четверга. Ее будут использовать для очень краткосрочного размещения людей.

На днях на территории парка состоялся крупнейший музыкальный фестиваль в Ирландии Electric Picnic, который посетили около 70 тысяч человек. Гости живут в палатках. После завершения музыкального события на территории будет размещен лагерь для украинских беженцев.

В Департаменте интеграции отметили, что на территории Stradbally будет обеспечено горячее питание, доступ к медицинской помощи, горячая вода, душ и туалет. Для обустройства детской зоны используют большую купольную палатку. Беженцев будут селить в небольшие палатки на 3-6 человек. Территория будет охраняться, а жителям придется носить браслеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ирландии нет жилья для новоприбывших украинских беженцев

Размещать новоприбывших беженцев в палатках решили из-за острого кризиса жилья.

"В летние месяцы выросло количество прибывших из Украины, с 1 мая сюда приехало более 10 000 человек, в среднем около 650 человек в неделю. Ожидается, что в течение следующих недель из Украины могут продолжать прибывать до 500 человек", – объяснили в ведомстве.

Отмечается, что небольшое количество вновь прибывших уже разместили в палатках. Уязвимые категории беженцев будут иметь приоритет для любого доступного жилья без палаток.

Ранее посольство Украины в Ирландии официально призвало украинцев воздержаться от прибытия в страну в ближайшие полтора-два месяца из-за кризиса с жильем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирландия не будет выражать соболезнования, когда умрет Путин, - премьер Варадкар
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Будуть жити в наметах це знак того що не бажають приймати біженців з України
Але треба було регулювати кількість біженців а так багато випадків що поїхали з України там де не було окупації а ті що дійсно постраждали нічого не отримують
Тому нехай живуть в наметах бо серед цих людей які хочуть потрапити за кордон мають мету отримувати пособія і не працювати
Але за кордоном не солодке життя для мігрантів.....
показать весь комментарий
04.09.2023 15:39
+4
Так найбільша соцдопомога в світі. В Нідерландах близько 300 євро, в Німеччині - 500, а в Ірландії 800.
показать весь комментарий
04.09.2023 16:44
+3
Підтримую. Треба втікачам вказувати на місце
показать весь комментарий
04.09.2023 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підтримую. Треба втікачам вказувати на місце
показать весь комментарий
04.09.2023 15:39 Ответить
Так найбільша соцдопомога в світі. В Нідерландах близько 300 євро, в Німеччині - 500, а в Ірландії 800.
показать весь комментарий
04.09.2023 16:44 Ответить
Но тебе ж не поставили! Нажаль...
показать весь комментарий
04.09.2023 19:22 Ответить
втім, крім високих виплат Ірландія, ще має один плюс - не має таких косяків, як в Німеччині, Польщі, Чехії та де там ще були проблеми з нашими біженцями, коли їх ображали фізично і морально місцева кацапня та польські шовіністи. Так що, якщо по правді, якби я збиралась емігрувати, то теж в першу чергу розглядала б Ірландію чи скандинавські країни.
показать весь комментарий
04.09.2023 17:02 Ответить
Будуть жити в наметах це знак того що не бажають приймати біженців з України
Але треба було регулювати кількість біженців а так багато випадків що поїхали з України там де не було окупації а ті що дійсно постраждали нічого не отримують
Тому нехай живуть в наметах бо серед цих людей які хочуть потрапити за кордон мають мету отримувати пособія і не працювати
Але за кордоном не солодке життя для мігрантів.....
показать весь комментарий
04.09.2023 15:39 Ответить
Більшість з них - паразити і пристосуванці, які виїхали під шумок.

Це вони європейцям можуть казки розказувати, але не нам. 😉
показать весь комментарий
04.09.2023 16:17 Ответить
им все равно где жить, Украинским паспортом воспользовались
показать весь комментарий
04.09.2023 15:52 Ответить
Цікаво, скільки з цих бішенців реально втратили житло в Україні? 😁
показать весь комментарий
04.09.2023 16:15 Ответить
Краще в Ірландії в наметі...
показать весь комментарий
04.09.2023 16:21 Ответить
Що заважає жителям Донбасу виїхати до Ірландії? Об'єктивно, так, в Ірландії найвищі виплати для українців, але вартість життя там теж вища,иніж в країнах східної Європи
показать весь комментарий
04.09.2023 17:33 Ответить
Может отсутствие денег и загранпаспортов? Там не все миллионеры. Особенно по селам.
показать весь комментарий
04.09.2023 18:10 Ответить
На початку війни приймали по звичайному українському паспорту, і в Україні щодня їхало купа евакуаційних потягів, які були безкоштовними, для українських біженців перших півроку ще був безкоштовний проїзд в інших країнах, принаймні, в Польщі та Німеччині точно. Мій брат з Сумської області розповідав, що його сусідка прямо цілу подорож по Європі під час цієї шари зробила. До того ж, якщо знайшлися гроші зняти трьошку в Києві, то на проїзд до Ірландії теж би вистачило. Просто сільські люди не дуже обізнані і більш прив'язані до землі, та й все.
показать весь комментарий
04.09.2023 18:22 Ответить
Хоча зараз така халява з безкоштовним проїздом та по звичайним паспортам закрилася.
показать весь комментарий
04.09.2023 18:24 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2023 17:40 Ответить
Гостра житлова криза зараз і в Україні, особлива проблема для переселенців у західні регіони, де попит сильно перевищує пропозицію, а за цим і сильний зріст цін на житло
показать весь комментарий
11.09.2023 18:58 Ответить
 
 