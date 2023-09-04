Ірландія розмістить понад 700 українських біженців у наметах через брак житла

Понад 700 біженців з України, які мають прибути найближчим часом до Ірландії, розмістять у наметовому таборі на території маєтку Страдбаллі Холл в графстві Ліїш.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, влада підписала контракт на використання майданчика на найближчі 6 тижнів, пише BBC.

Угода про використання ділянки набуде чинності з вівторка. У Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та молоді (DCEDIY) розповіли, що на території парку будуть проживати 750 осіб. Запустити майданчик на повну потужність у відомстві планують з четверга. Його використовуватимуть для дуже короткострокового розміщення людей.

Днями на території парку відбувся найбільший музичний фестиваль в Ірландії Electric Picnic, який відвідують близько 70 тисяч людей. Гості живуть у наметах. Після завершення музичної події на території розмістять табір для українських біженців.

У Департаменті інтеграції зазначили, що на території Stradbally буде забезпечене гаряче харчування, доступ до медичної допомоги, гаряча вода, душ і туалет. Для облаштування дитячої зони використають великий купольний намет. Біженців селитимуть у невеликі намети на 3-6 осіб. Територія перебуватиме під охороною, а мешканцям доведеться носити браслети.

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Розміщувати новоприбулих біженців у наметах вирішили через гостру кризу житла.

"У літні місяці зросла кількість прибулих з України, з 1 травня сюди втекли понад 10 000 людей, у середньому близько 650 осіб на тиждень. Очікується, що протягом наступних тижнів з України можуть продовжувати прибувати до 500 осіб", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що невелику кількість новоприбулих вже розмістили в наметах. Вразливі категорії біженців матимуть пріоритет для будь-якого доступного житла без наметів.

Раніше посольство України в Ірландії офіційно закликало українців утриматись від прибуття в країну у найближчі півтора-два місяці через кризу із житлом.

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