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Новини ПодіїЗа кордоном
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Ірландія розмістить понад 700 українських біженців у наметах через брак житла

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

біженці,ірландія

Понад 700 біженців з України, які мають прибути найближчим часом до Ірландії, розмістять у наметовому таборі на території маєтку Страдбаллі Холл в графстві Ліїш.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, влада підписала контракт на використання майданчика на найближчі 6 тижнів, пише BBC.

Угода про використання ділянки набуде чинності з вівторка. У Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та молоді (DCEDIY) розповіли, що на території парку будуть проживати 750 осіб. Запустити майданчик на повну потужність у відомстві планують з четверга. Його використовуватимуть для дуже короткострокового розміщення людей.

У Департаменті інтеграції зазначили, що на території Stradbally буде забезпечене гаряче харчування, доступ до медичної допомоги, гаряча вода, душ і туалет. Для облаштування дитячої зони використають великий купольний намет. Біженців селитимуть у невеликі намети на 3-6 осіб. Територія перебуватиме під охороною, а мешканцям доведеться носити браслети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірландії немає житла для новоприбулих українських біженців

Розміщувати новоприбулих біженців у наметах вирішили через гостру кризу житла.

"У літні місяці зросла кількість прибулих з України, з 1 травня сюди втекли понад 10 000 людей, у середньому близько 650 осіб на тиждень. Очікується, що протягом наступних тижнів з України можуть продовжувати прибувати до 500 осіб", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що невелику кількість новоприбулих вже розмістили в наметах. Вразливі категорії біженців матимуть пріоритет для будь-якого доступного житла без наметів.

Раніше посольство України в Ірландії офіційно закликало українців утриматись від прибуття в країну у найближчі півтора-два місяці через кризу із житлом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Ірландії виділив 5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Будуть жити в наметах це знак того що не бажають приймати біженців з України
Але треба було регулювати кількість біженців а так багато випадків що поїхали з України там де не було окупації а ті що дійсно постраждали нічого не отримують
Тому нехай живуть в наметах бо серед цих людей які хочуть потрапити за кордон мають мету отримувати пособія і не працювати
Але за кордоном не солодке життя для мігрантів.....
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04.09.2023 15:39
+4
Так найбільша соцдопомога в світі. В Нідерландах близько 300 євро, в Німеччині - 500, а в Ірландії 800.
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04.09.2023 16:44
+3
Підтримую. Треба втікачам вказувати на місце
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04.09.2023 15:39
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Підтримую. Треба втікачам вказувати на місце
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04.09.2023 15:39 Відповісти
Так найбільша соцдопомога в світі. В Нідерландах близько 300 євро, в Німеччині - 500, а в Ірландії 800.
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04.09.2023 16:44 Відповісти
Но тебе ж не поставили! Нажаль...
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04.09.2023 19:22 Відповісти
втім, крім високих виплат Ірландія, ще має один плюс - не має таких косяків, як в Німеччині, Польщі, Чехії та де там ще були проблеми з нашими біженцями, коли їх ображали фізично і морально місцева кацапня та польські шовіністи. Так що, якщо по правді, якби я збиралась емігрувати, то теж в першу чергу розглядала б Ірландію чи скандинавські країни.
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04.09.2023 17:02 Відповісти
Будуть жити в наметах це знак того що не бажають приймати біженців з України
Але треба було регулювати кількість біженців а так багато випадків що поїхали з України там де не було окупації а ті що дійсно постраждали нічого не отримують
Тому нехай живуть в наметах бо серед цих людей які хочуть потрапити за кордон мають мету отримувати пособія і не працювати
Але за кордоном не солодке життя для мігрантів.....
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04.09.2023 15:39 Відповісти
Більшість з них - паразити і пристосуванці, які виїхали під шумок.

Це вони європейцям можуть казки розказувати, але не нам. 😉
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04.09.2023 16:17 Відповісти
им все равно где жить, Украинским паспортом воспользовались
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04.09.2023 15:52 Відповісти
Цікаво, скільки з цих бішенців реально втратили житло в Україні? 😁
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04.09.2023 16:15 Відповісти
Краще в Ірландії в наметі...
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04.09.2023 16:21 Відповісти
Що заважає жителям Донбасу виїхати до Ірландії? Об'єктивно, так, в Ірландії найвищі виплати для українців, але вартість життя там теж вища,иніж в країнах східної Європи
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04.09.2023 17:33 Відповісти
Может отсутствие денег и загранпаспортов? Там не все миллионеры. Особенно по селам.
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04.09.2023 18:10 Відповісти
На початку війни приймали по звичайному українському паспорту, і в Україні щодня їхало купа евакуаційних потягів, які були безкоштовними, для українських біженців перших півроку ще був безкоштовний проїзд в інших країнах, принаймні, в Польщі та Німеччині точно. Мій брат з Сумської області розповідав, що його сусідка прямо цілу подорож по Європі під час цієї шари зробила. До того ж, якщо знайшлися гроші зняти трьошку в Києві, то на проїзд до Ірландії теж би вистачило. Просто сільські люди не дуже обізнані і більш прив'язані до землі, та й все.
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04.09.2023 18:22 Відповісти
Хоча зараз така халява з безкоштовним проїздом та по звичайним паспортам закрилася.
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04.09.2023 18:24 Відповісти
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04.09.2023 17:40 Відповісти
Гостра житлова криза зараз і в Україні, особлива проблема для переселенців у західні регіони, де попит сильно перевищує пропозицію, а за цим і сильний зріст цін на житло
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11.09.2023 18:58 Відповісти
 
 