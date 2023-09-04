Россияне получили новую партию "шахедов", - ОК "Південь"
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Ночью россияне атаковали Одесскую область "шахедами" из новой партии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк.
"Россияне выбирают неслучайно даты атак, они планируют эти операции. А планирование происходит исходя из имеющихся сил и средств. Мы видели, что перед атаками Одесчины произошла активизация грузовых воздушных перевозок с направлением Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии "шахедов" , – отметила она.
По словам капитана 1-го ранга, враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины с помощью более дешевого способа.
"На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, отличающаяся маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и гораздо дороже. Враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа", - подытожила Гуменюк.
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"Нептун" - так, створено. В умовах недофінансування (почитай інтерв'ю гл.конструктора - Корастилева). Цей ракетний комплекс - протикорабельний. Так, необхідний. Але найнеобхідніший у війні з РФ?
Щодо "Богдани" - не сміші! САУ розроблено у 2009 р. корпорацією ТАСКО. У 2015 р. розпочали реанімацію цього проекту. Як і все у Пороха - через ж… У результаті - один зразок "для параду".
Які ПТРК? "Стугна"? Це та, яка на озброєнні з 2011 р.?
Украины же ответила наконец-то в августе 150 дронами типа Бобер и Уж-22, тоже неплохо.
Хотя бы так. И до 50 ракет в месяц типа Шторм, Скальп и старых С-200. Это наш максимум.