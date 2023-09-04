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Россияне получили новую партию "шахедов", - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шахед,шахеди

Ночью россияне атаковали Одесскую область "шахедами" из новой партии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Россияне выбирают неслучайно даты атак, они планируют эти операции. А планирование происходит исходя из имеющихся сил и средств. Мы видели, что перед атаками Одесчины произошла активизация грузовых воздушных перевозок с направлением Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии "шахедов" , – отметила она.

По словам капитана 1-го ранга, враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины с помощью более дешевого способа.

"На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, отличающаяся маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и гораздо дороже. Враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа", - подытожила Гуменюк.

Читайте: Уже четыре гражданских судна, вышедших из портов Одесщины и двигавшихся по морскому гуманитарному коридору, дошли до портов назначения, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+2
А що мішає нам робити теж саме на московії?
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04.09.2023 17:38
+2
8 років забивати на свій ВПК? А може останні 4 роки?
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04.09.2023 18:59
+1
румынам приготовиться.
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04.09.2023 17:41
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штирліць, який упав на сокиру
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04.09.2023 17:31 Ответить
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04.09.2023 17:36 Ответить
А що мішає нам робити теж саме на московії?
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04.09.2023 17:38 Ответить
Намагаються. Але як виявилося, якщо 8 років забивати на свій ВПК, то за 1,5 роки (та ще й за умов повномасштабної війни) зробити щось вартестне… дуже не просто. Тільки повні технічні кретини можуть говорити: "Та що там Шахед, нічого складного зробити його"
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04.09.2023 17:54 Ответить
8 років забивати на свій ВПК? А може останні 4 роки?
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04.09.2023 18:59 Ответить
Вікіпедія: Оборонно-промисловий комплекс України
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04.09.2023 19:38 Ответить
Ну розкажи скільки заводів з виробництва *********** було збудовано з 2014 по 2019. Скільки було вироблено танків, БТРів, БПЛА? Можеш згадати про "лінію Яценюка". Можна і про склади *********** згадати. Можна і про масове звільнення із ЗСУ згадати у період 2017-2018. Так, що до 2019 р. штатна укомплектованість підрозділів не перевищувала 50%. І т.д. і т.п.
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05.09.2023 10:29 Ответить
Та запросто з льоту напишу - "Нептун", САУ "Богдана", птрк і багато чого...А щодо ЗСУ не пзди - підняли з ніг все ЗСУ і сьогодні твою нікчемну дупу затрамобвану шашликами захищаємо саме тим що було тоді створене, а м ибулди навчані та відточені! Нікуя ти не знаєш диванний аналітик!
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05.09.2023 22:51 Ответить
Спроба перевести стрілок і з'їзд з теми - не залікова. Я ставив питання заводів з виробництва *********** (а не чогось іншого).
"Нептун" - так, створено. В умовах недофінансування (почитай інтерв'ю гл.конструктора - Корастилева). Цей ракетний комплекс - протикорабельний. Так, необхідний. Але найнеобхідніший у війні з РФ?
Щодо "Богдани" - не сміші! САУ розроблено у 2009 р. корпорацією ТАСКО. У 2015 р. розпочали реанімацію цього проекту. Як і все у Пороха - через ж… У результаті - один зразок "для параду".
Які ПТРК? "Стугна"? Це та, яка на озброєнні з 2011 р.?
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06.09.2023 13:05 Ответить
румынам приготовиться.
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04.09.2023 17:41 Ответить
ТРЕБА НЕ КОНСТАТИТУВАТИ А ЗБИВАТИ ЗБИВАТИ ЩЕ РАЗ ЗБИВАТИ НА ПІДЛЕТІ ЧИ ДО МОСКВИ ЧИ ДО ТЕГЕРАНУ!!!
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04.09.2023 17:54 Ответить
как ты их будешь сбивать если они в Румынию летят ?
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04.09.2023 18:34 Ответить
румынам от этого не легче
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04.09.2023 18:33 Ответить
Путин в седьмой раз с начала года заявил, что Россию «надули»
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04.09.2023 18:35 Ответить
Мопеды не той системы ?
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04.09.2023 18:38 Ответить
Чего и следовало ожидать, месячная норма выгрузки шахедов на голову украинцам 200-300 штук и так будет судя по всему до конца войны. Если сильно прям напрягутся, то могут как в мае 400 штук в месяц выпустить. Но это редко. Ну и еще 150-200 ракет нашкребут и в месяц смогут выстреливать. И тоже вполне себе до конца войны запасов и производства хватит на такой расход.
Украины же ответила наконец-то в августе 150 дронами типа Бобер и Уж-22, тоже неплохо.
Хотя бы так. И до 50 ракет в месяц типа Шторм, Скальп и старых С-200. Это наш максимум.
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04.09.2023 20:59 Ответить
 
 