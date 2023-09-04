Россияне получили новую партию "шахедов", - ОК "Південь"

Ночью россияне атаковали Одесскую область "шахедами" из новой партии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Россияне выбирают неслучайно даты атак, они планируют эти операции. А планирование происходит исходя из имеющихся сил и средств. Мы видели, что перед атаками Одесчины произошла активизация грузовых воздушных перевозок с направлением Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии "шахедов" , – отметила она.

По словам капитана 1-го ранга, враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины с помощью более дешевого способа.

"На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, отличающаяся маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и гораздо дороже. Враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа", - подытожила Гуменюк.

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