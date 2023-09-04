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Росіяни отримали нову партію "шахедів", - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шахед,шахеди

Вночі росіяни атакували Одещину "шахедами" з нової партії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Росіяни обирають невипадково дати атак, вони планують ці операції. А планування відбувається виходячи з наявних сил та засобів. Ми бачили, що перед атаками Одещини відбулася активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран - Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії "шахедів", - зазначила вона.

За словами речниці, ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру України за допомогою дешевшого способу.

"На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче. Ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу", - підсумувала Гуменюк.

Читайте: Вночі російські "Шахеди" впали та здетонували в Румунії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
А що мішає нам робити теж саме на московії?
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04.09.2023 17:38
+2
8 років забивати на свій ВПК? А може останні 4 роки?
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04.09.2023 18:59
+1
румынам приготовиться.
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04.09.2023 17:41
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штирліць, який упав на сокиру
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04.09.2023 17:31 Відповісти
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04.09.2023 17:36 Відповісти
А що мішає нам робити теж саме на московії?
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04.09.2023 17:38 Відповісти
Намагаються. Але як виявилося, якщо 8 років забивати на свій ВПК, то за 1,5 роки (та ще й за умов повномасштабної війни) зробити щось вартестне… дуже не просто. Тільки повні технічні кретини можуть говорити: "Та що там Шахед, нічого складного зробити його"
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04.09.2023 17:54 Відповісти
8 років забивати на свій ВПК? А може останні 4 роки?
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04.09.2023 18:59 Відповісти
Вікіпедія: Оборонно-промисловий комплекс України
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04.09.2023 19:38 Відповісти
Ну розкажи скільки заводів з виробництва *********** було збудовано з 2014 по 2019. Скільки було вироблено танків, БТРів, БПЛА? Можеш згадати про "лінію Яценюка". Можна і про склади *********** згадати. Можна і про масове звільнення із ЗСУ згадати у період 2017-2018. Так, що до 2019 р. штатна укомплектованість підрозділів не перевищувала 50%. І т.д. і т.п.
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05.09.2023 10:29 Відповісти
Та запросто з льоту напишу - "Нептун", САУ "Богдана", птрк і багато чого...А щодо ЗСУ не пзди - підняли з ніг все ЗСУ і сьогодні твою нікчемну дупу затрамобвану шашликами захищаємо саме тим що було тоді створене, а м ибулди навчані та відточені! Нікуя ти не знаєш диванний аналітик!
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05.09.2023 22:51 Відповісти
Спроба перевести стрілок і з'їзд з теми - не залікова. Я ставив питання заводів з виробництва *********** (а не чогось іншого).
"Нептун" - так, створено. В умовах недофінансування (почитай інтерв'ю гл.конструктора - Корастилева). Цей ракетний комплекс - протикорабельний. Так, необхідний. Але найнеобхідніший у війні з РФ?
Щодо "Богдани" - не сміші! САУ розроблено у 2009 р. корпорацією ТАСКО. У 2015 р. розпочали реанімацію цього проекту. Як і все у Пороха - через ж… У результаті - один зразок "для параду".
Які ПТРК? "Стугна"? Це та, яка на озброєнні з 2011 р.?
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06.09.2023 13:05 Відповісти
румынам приготовиться.
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04.09.2023 17:41 Відповісти
ТРЕБА НЕ КОНСТАТИТУВАТИ А ЗБИВАТИ ЗБИВАТИ ЩЕ РАЗ ЗБИВАТИ НА ПІДЛЕТІ ЧИ ДО МОСКВИ ЧИ ДО ТЕГЕРАНУ!!!
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04.09.2023 17:54 Відповісти
как ты их будешь сбивать если они в Румынию летят ?
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04.09.2023 18:34 Відповісти
румынам от этого не легче
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04.09.2023 18:33 Відповісти
Путин в седьмой раз с начала года заявил, что Россию «надули»
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04.09.2023 18:35 Відповісти
Мопеды не той системы ?
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04.09.2023 18:38 Відповісти
Чего и следовало ожидать, месячная норма выгрузки шахедов на голову украинцам 200-300 штук и так будет судя по всему до конца войны. Если сильно прям напрягутся, то могут как в мае 400 штук в месяц выпустить. Но это редко. Ну и еще 150-200 ракет нашкребут и в месяц смогут выстреливать. И тоже вполне себе до конца войны запасов и производства хватит на такой расход.
Украины же ответила наконец-то в августе 150 дронами типа Бобер и Уж-22, тоже неплохо.
Хотя бы так. И до 50 ракет в месяц типа Шторм, Скальп и старых С-200. Это наш максимум.
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04.09.2023 20:59 Відповісти
 
 