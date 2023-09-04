Росіяни отримали нову партію "шахедів", - ОК "Південь"
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Вночі росіяни атакували Одещину "шахедами" з нової партії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Росіяни обирають невипадково дати атак, вони планують ці операції. А планування відбувається виходячи з наявних сил та засобів. Ми бачили, що перед атаками Одещини відбулася активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран - Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії "шахедів", - зазначила вона.
За словами речниці, ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру України за допомогою дешевшого способу.
"На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче. Ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу", - підсумувала Гуменюк.
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"Нептун" - так, створено. В умовах недофінансування (почитай інтерв'ю гл.конструктора - Корастилева). Цей ракетний комплекс - протикорабельний. Так, необхідний. Але найнеобхідніший у війні з РФ?
Щодо "Богдани" - не сміші! САУ розроблено у 2009 р. корпорацією ТАСКО. У 2015 р. розпочали реанімацію цього проекту. Як і все у Пороха - через ж… У результаті - один зразок "для параду".
Які ПТРК? "Стугна"? Це та, яка на озброєнні з 2011 р.?
Украины же ответила наконец-то в августе 150 дронами типа Бобер и Уж-22, тоже неплохо.
Хотя бы так. И до 50 ракет в месяц типа Шторм, Скальп и старых С-200. Это наш максимум.