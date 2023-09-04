Четырем лицам, возглавившим незаконные детские военно-политические движения в оккупированном Мелитополе, сообщено о подозрении. ФОТО

Под процессуальным руководством Мелитопольской окружной прокуратуры четырем гражданам Украины сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, "ректор" созданного оккупационной администрацией так называемого "Мелитопольского государственного университета" согласился на очередное враждебное предложение и возглавил так называемый "региональный штаб Запорожской области всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

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"Эта организация имеет целью внедрение агрессивной политики РФ в сферу воспитания молодежи, формирование у подростков положительной мотивации к прохождению военной службы в вооруженных силах страны-оккупанта, а также укрепление авторитета оккупационной власти рф и несет угрозу для национальной безопасности Украины. Во взаимодействии с представителями государства-агрессора подозреваемый участвовал в распространении, популяризации указанного движения среди украинской молодежи на временно оккупированной врагом территории", - говорится в сообщении.

Он систематически организовывал политические мероприятия, рассчитанные на самую уязвимую аудиторию - детей. Информацию об этом распространял в соцсетях через привлеченные пропагандистские медиа, а также в соцсетях.

Также по его указанию сообщения, фото и видео-публикации с этих мероприятий размещались на публичной странице в Тelegram.

Еще трое жителей Мелитополя по собственным идеологическим мотивам стали руководителями аналогичных организаций для детей и молодежи, незаконно созданных оккупантами так называемых "Юг молодой", "Движение первых", "Мы вместе с Россией".

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Отмечается, что подозреваемые и в дальнейшем поддерживают правомерность вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и активно обеспечивают деятельность этих движений на временно захваченной территории Запорожской области.









