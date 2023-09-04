Законопроект о восстановлении декларирования предусматривает, что реестр деклараций останется закрытым еще на год, - "слуга народа" Радина

Законопроект о восстановлении декларирования предлагает оставить реестр деклараций закрытым еще на один год.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что комитет по антикоррупционной политике утвердил редакцию законопроекта о восстановлении декларирования ко второму чтению.

Поддержан текст законопроекта с нормой, которая предусматривает оставить реестр деклараций закрытым еще на один год с возможностью для декларантов добровольно подать в НАПК заявление о персональном открытии декларации в течение этого года", - написала Радина в фейсбуке.

Нардеп подчеркивает необходимость немедленного открытия реестра деклараций (с учетом необходимых мер по защите информации о военных).

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