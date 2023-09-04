Законопроект о восстановлении декларирования предусматривает, что реестр деклараций останется закрытым еще на год, - "слуга народа" Радина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законопроект о восстановлении декларирования предлагает оставить реестр деклараций закрытым еще на один год.
Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что комитет по антикоррупционной политике утвердил редакцию законопроекта о восстановлении декларирования ко второму чтению.
Поддержан текст законопроекта с нормой, которая предусматривает оставить реестр деклараций закрытым еще на один год с возможностью для декларантов добровольно подать в НАПК заявление о персональном открытии декларации в течение этого года", - написала Радина в фейсбуке.
Нардеп подчеркивает необходимость немедленного открытия реестра деклараций (с учетом необходимых мер по защите информации о военных).
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Закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьманата філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка[3].
Експертка з податкового законодавства. Була одним із лідерів кампанії по створенню в Україні Вищого антикорупційного суду.
З 2016 по 2019 роки була керівницею адвокаційних програм Центру протидії корупції.
З 10 червня 2019 року - членкиня делегації України в Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO)[4].
Експертка проєкту USAID Ukraine «Громадяни в дії»[5].
Помічник-консультант народного депутата України Павла Різаненка[6].
Кандидатка в народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року, № 8 у списку[7]. Фізична особа-підприємець. Безпартійна[8].
Членкиня Комісії з питань правової реформи (з 7 серпня 2019)[9].
Ще за місяць була названа кандидаткою на посаду голови комітету з питань запобігання та протидії корупціїу Верховній Раді України IX скликання[10]. Обрана Головою комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання 29 серпня 2019 року[11].
НагородиОрден княгині Ольги III ступеня (8 жовтня 2021) - за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм[12].
"слуги коломойського народу"
Тепер ще занесуть через лобістів і ніхто нічого не буде бачити, не думайте що в штатах все так щиро і чесно...
І ще скажіть що в Іраці і Афганістані не було такої же корупції як у нас і розкрадання допомоги і ніхто з цим в американському уряді нічого не робив багато років...
У будівельника чи водія траку ніхто не візьме але на певному рівні багато чого можна тим хто має реальні гроші... Тому Трамп і не платив ні єдиного цента податків...
А аферисти типу кучерявого власника FTX не будуть ніколи довго сидіти.... максимум штраф заплатять і пару років , причому про його звязки з SEC якось всі забули)))
Нардеп наголошує на необхідності негайного відкриття реєстру декларацій (із урахуванням необхідних заходів щодо захисту інформації про військових). Джерело: https://censor.net/ua/n3441375
Вони там всі однакові, схоже.