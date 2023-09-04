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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией Е-декларации госслужащих
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электронное декларирование (1015) Радина (12)

Законопроект о восстановлении декларирования предусматривает, что реестр деклараций останется закрытым еще на год, - "слуга народа" Радина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

анастасія,радіна

Законопроект о восстановлении декларирования предлагает оставить реестр деклараций закрытым еще на один год.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что комитет по антикоррупционной политике утвердил редакцию законопроекта о восстановлении декларирования ко второму чтению.

Поддержан текст законопроекта с нормой, которая предусматривает оставить реестр деклараций закрытым еще на один год с возможностью для декларантов добровольно подать в НАПК заявление о персональном открытии декларации в течение этого года", - написала Радина в фейсбуке.

Нардеп подчеркивает необходимость немедленного открытия реестра деклараций (с учетом необходимых мер по защите информации о военных).

Также читайте: Бужанский, Павлюк и другие "слуги" уничтожили суть декларирования, - Шабунин

Законопроект о восстановлении декларирования предусматривает, что реестр деклараций останется закрытым еще на год, - слуга народа Радина 01
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Топ комментарии
+26
Зе Банда вы суки конченные
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04.09.2023 18:53
+19
Серпень 2023 став першим місяцем з початку року коли грантова допомога США на погашення дефіциту державного бюджету не прийшла,а чому б це ви знаєте-
"слуги коломойського народу"
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04.09.2023 18:57
+14
Не на блага України "слуги Бені-Зеля" роблять, а прикривають свої дупи. Величезна подяка наріду 73%. Ось це ви зробили разом.
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04.09.2023 18:53
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Зе Банда вы суки конченные
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04.09.2023 18:53 Ответить
СЛУГИ НАРОДУ - це ZEквартальні слуги Кремля .Мародерство під час війни це ЗРАДА , сам Зеленський сказав- пишемо його прізвище ще через Зе а не через ZE , це від нього вже залежить!
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04.09.2023 19:07 Ответить
почитайте - вона ОРДЕНОМ КНЯГИНІ ОЛЬГИ НАГОРОДЖЕНА за боротьбу з корупцією- А ДЕ ВОНА БУЛА УВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС , ОРДЕНЬ КНЯГИНІ ЇЙ НЕ ЖМЕ?

Закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьманата філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка[3].

Експертка з податкового законодавства. Була одним із лідерів кампанії по створенню в Україні Вищого антикорупційного суду.

З 2016 по 2019 роки була керівницею адвокаційних програм Центру протидії корупції.

З 10 червня 2019 року - членкиня делегації України в Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO)[4].

Експертка проєкту USAID Ukraine «Громадяни в дії»[5].

Помічник-консультант народного депутата України Павла Різаненка[6].

Кандидатка в народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року, № 8 у списку[7]. Фізична особа-підприємець. Безпартійна[8].

Членкиня Комісії з питань правової реформи (з 7 серпня 2019)[9].

Ще за місяць була названа кандидаткою на посаду голови комітету з питань запобігання та протидії корупціїу Верховній Раді України IX скликання[10]. Обрана Головою комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання 29 серпня 2019 року[11].
НагородиОрден княгині Ольги III ступеня (8 жовтня 2021) - за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм[12].
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04.09.2023 19:12 Ответить
зелені мразі !!!!!!!
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04.09.2023 21:18 Ответить
Я це говорила ще 4 роки тому.
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04.09.2023 21:40 Ответить
Ще "трішечки" напіздить слугам,а холопи на посилену могілізацію !
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04.09.2023 20:06 Ответить
ЗЕ - ТВАРИ и ПАДЛЮКИ !!! Где вы мудрые 73% -ные ?? Это ваших рук дело !!
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04.09.2023 20:16 Ответить
Не на блага України "слуги Бені-Зеля" роблять, а прикривають свої дупи. Величезна подяка наріду 73%. Ось це ви зробили разом.
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04.09.2023 18:53 Ответить
Хлопці зберіжіть хтось цю новину і наступного разу коли бонелох-боневтік або хтось з його кодла буде запитувати "Чому Захід мало допомогає" - покажіть його пастві це
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04.09.2023 18:55 Ответить
Як про "слугу" мова, так обов'язково слідом неукраїнське прізвище.
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04.09.2023 18:56 Ответить
А потім ще на рік
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04.09.2023 18:56 Ответить
Стілки Україна непроїснує !
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04.09.2023 21:41 Ответить
Серпень 2023 став першим місяцем з початку року коли грантова допомога США на погашення дефіциту державного бюджету не прийшла,а чому б це ви знаєте-
"слуги коломойського народу"
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04.09.2023 18:57 Ответить
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04.09.2023 19:07 Ответить
Кончені зелені ********
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04.09.2023 19:08 Ответить
****.
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04.09.2023 19:09 Ответить
пропоную декларацію писати на туалетному папері
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04.09.2023 19:13 Ответить
ЧЛЕНКИНЯ ПАРТІЇ ZEквартальних слуг Кремля =партії МАРОДЕРІВ=співпрацюючих з партією ОПЗЖ = покриваючих агентів Кремля у рашистській церкві в Україні...
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04.09.2023 19:18 Ответить
Что же они такое прячут от народа?
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04.09.2023 19:21 Ответить
Це все казки, судячи по корупції в Афганістані та Іраці нікому нічого не буде, компанії звязані з ОП скинулись на вибори дем партії... відмивали гроші через офшори та криптовалюту...

Тепер ще занесуть через лобістів і ніхто нічого не буде бачити, не думайте що в штатах все так щиро і чесно...
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04.09.2023 19:38 Ответить
так, це зараз поширюється у США серед блогерів расистської агентури , від ваших лідерів в MAGA про те , що вже не сховати - й що в долю у цьому увійшла команда Байдена . Поки що відкрито валять дєлішками сина та Бурізмою
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04.09.2023 19:55 Ответить
..серед рашистських блогерів у США ( автоправлення на "расистські"можна теж сприймати)
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04.09.2023 19:57 Ответить
Смішно, ви реально рахуєте що в штатах немає корупції))) просто там це називається лобіювання...

І ще скажіть що в Іраці і Афганістані не було такої же корупції як у нас і розкрадання допомоги і ніхто з цим в американському уряді нічого не робив багато років...
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04.09.2023 20:19 Ответить
Это бред! Никто не говорит, что в США всё гладко. Но никто ничего не заносил - тот кто живёт в США это поймёт. А вам стыдно писать подобное о самом главном нашем союзнике. Обратите свои взоры на зелёною плесеть, которая почти вся является агентурой фсб в Украине.
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04.09.2023 22:36 Ответить
Що брєд система лоббістів в штатах))) чи звані вечері місцевого бізнесу з конгресменами чи сенаторами, ви реально в штатах живете)))

У будівельника чи водія траку ніхто не візьме але на певному рівні багато чого можна тим хто має реальні гроші... Тому Трамп і не платив ні єдиного цента податків...

А аферисти типу кучерявого власника FTX не будуть ніколи довго сидіти.... максимум штраф заплатять і пару років , причому про його звязки з SEC якось всі забули)))
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04.09.2023 23:01 Ответить
Давайте трохи об'єктивніше!
Нардеп наголошує на необхідності негайного відкриття реєстру декларацій (із урахуванням необхідних заходів щодо захисту інформації про військових). Джерело: https://censor.net/ua/n3441375
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04.09.2023 19:34 Ответить
Так правильно,нічого холопам знати,як пани живуть.
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04.09.2023 19:36 Ответить
Коля Катлєта прямо сказав - я буду брати константу тільки на час каденції. Слуги Мідаса на більше і не розраховують.
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04.09.2023 19:41 Ответить
Шо ви хочете тупе стадо хоче шоб зарплати були як у європі ну а інше як в рашке -шоб кум порішав,чи хтось у клювіку принесе.Такого не буває.
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04.09.2023 19:47 Ответить
Здалося, на фото безумна. Та, що мар'яна.
Вони там всі однакові, схоже.
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04.09.2023 19:50 Ответить
))) цікаво яким треба бути ідіотом щоб підтримувати зелю і далі. Молодь абсолютно тупа, живе своїми тіктоками, рже і не розуміє що сама себе губить. Біженці на халяві в європі стали мільйонерами (гривневими) і також підтримують зелю бо думають що це його заслуга - ідіоти. Інші ідіоти вбили в дурну голову що немає альтернативи , і що інший їх здасть… суспільство само себе знищує. Шкода що інші 20% загинуть разом з ідіотами
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04.09.2023 20:09 Ответить
ще рік пи₴дити мільйонами?
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04.09.2023 20:43 Ответить
Хіба Зе-злодії признаються, що крадуть
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04.09.2023 20:46 Ответить
Все по правильному в них,не на часі
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04.09.2023 21:11 Ответить
Це останній рік !
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04.09.2023 21:38 Ответить
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04.09.2023 22:12 Ответить
Таки ще не все с3,14здили, падли
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04.09.2023 22:24 Ответить
Эти зеленые мерзкие твари просто издеваются над нами.Главное не забыть обо всем этом когда их как крыс будут отлавливать.
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05.09.2023 00:39 Ответить
Зелений препіздент ще 4 роки буде бовдурів пасти і обкрадати. Народу війну, слугам бабло, а мені бан за інакомисліє. Був цензор як цензор, а тепер помийка стала, де ледь що забанять, назвуть агентом тощо. Це демократія? Пустили єврея за "кермо" тьху ти.
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05.09.2023 00:51 Ответить
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05.09.2023 04:06 Ответить
 
 