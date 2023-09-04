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Новини Політика України Боротьба з корупцією Е-декларації держслужбовців
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електронне декларування (1016) Радіна (13)

Законопроєкт про відновлення декларування передбачає, що реєстр декларацій залишиться закритим ще на рік, - "слуга народу" Радіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

анастасія,радіна

Законопроєкт про відновлення декларування пропонує залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік.

Про це повідомила народний депутат із фракції "Слуга народу" Анастасія Радіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно комітет з антикорупційної політики затвердив редакцію законопроєкту про відновлення декларування до другого читання.

Підтриманий текст законопроєкту із нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж цього року", - написала Радіна у фейсбуці.

Нардеп наголошує на необхідності негайного відкриття реєстру декларацій (із урахуванням необхідних заходів щодо захисту інформації про військових).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рєзніков "фактично покриває одеського воєнкома з віллою у Іспанії", - слуга народу Радіна заявляє, що міністр оборони проти декларування прибутків військовослужбовцями

Законопроєкт про відновлення декларування передбачає, що реєстр декларацій залишиться закритим ще на рік, - слуга народу Радіна 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
Зе Банда вы суки конченные
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04.09.2023 18:53
+19
Серпень 2023 став першим місяцем з початку року коли грантова допомога США на погашення дефіциту державного бюджету не прийшла,а чому б це ви знаєте-
"слуги коломойського народу"
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04.09.2023 18:57
+14
Не на блага України "слуги Бені-Зеля" роблять, а прикривають свої дупи. Величезна подяка наріду 73%. Ось це ви зробили разом.
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04.09.2023 18:53
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Зе Банда вы суки конченные
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04.09.2023 18:53 Відповісти
СЛУГИ НАРОДУ - це ZEквартальні слуги Кремля .Мародерство під час війни це ЗРАДА , сам Зеленський сказав- пишемо його прізвище ще через Зе а не через ZE , це від нього вже залежить!
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04.09.2023 19:07 Відповісти
почитайте - вона ОРДЕНОМ КНЯГИНІ ОЛЬГИ НАГОРОДЖЕНА за боротьбу з корупцією- А ДЕ ВОНА БУЛА УВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС , ОРДЕНЬ КНЯГИНІ ЇЙ НЕ ЖМЕ?

Закінчила юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьманата філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка[3].

Експертка з податкового законодавства. Була одним із лідерів кампанії по створенню в Україні Вищого антикорупційного суду.

З 2016 по 2019 роки була керівницею адвокаційних програм Центру протидії корупції.

З 10 червня 2019 року - членкиня делегації України в Групі держав Ради Європи проти корупції (GRECO)[4].

Експертка проєкту USAID Ukraine «Громадяни в дії»[5].

Помічник-консультант народного депутата України Павла Різаненка[6].

Кандидатка в народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року, № 8 у списку[7]. Фізична особа-підприємець. Безпартійна[8].

Членкиня Комісії з питань правової реформи (з 7 серпня 2019)[9].

Ще за місяць була названа кандидаткою на посаду голови комітету з питань запобігання та протидії корупціїу Верховній Раді України IX скликання[10]. Обрана Головою комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання 29 серпня 2019 року[11].
НагородиОрден княгині Ольги III ступеня (8 жовтня 2021) - за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм[12].
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04.09.2023 19:12 Відповісти
зелені мразі !!!!!!!
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04.09.2023 21:18 Відповісти
Я це говорила ще 4 роки тому.
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04.09.2023 21:40 Відповісти
Ще "трішечки" напіздить слугам,а холопи на посилену могілізацію !
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04.09.2023 20:06 Відповісти
ЗЕ - ТВАРИ и ПАДЛЮКИ !!! Где вы мудрые 73% -ные ?? Это ваших рук дело !!
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04.09.2023 20:16 Відповісти
Не на блага України "слуги Бені-Зеля" роблять, а прикривають свої дупи. Величезна подяка наріду 73%. Ось це ви зробили разом.
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04.09.2023 18:53 Відповісти
Хлопці зберіжіть хтось цю новину і наступного разу коли бонелох-боневтік або хтось з його кодла буде запитувати "Чому Захід мало допомогає" - покажіть його пастві це
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04.09.2023 18:55 Відповісти
Як про "слугу" мова, так обов'язково слідом неукраїнське прізвище.
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04.09.2023 18:56 Відповісти
А потім ще на рік
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04.09.2023 18:56 Відповісти
Стілки Україна непроїснує !
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04.09.2023 21:41 Відповісти
Серпень 2023 став першим місяцем з початку року коли грантова допомога США на погашення дефіциту державного бюджету не прийшла,а чому б це ви знаєте-
"слуги коломойського народу"
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04.09.2023 18:57 Відповісти
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04.09.2023 19:07 Відповісти
Кончені зелені ********
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04.09.2023 19:08 Відповісти
****.
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04.09.2023 19:09 Відповісти
пропоную декларацію писати на туалетному папері
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04.09.2023 19:13 Відповісти
ЧЛЕНКИНЯ ПАРТІЇ ZEквартальних слуг Кремля =партії МАРОДЕРІВ=співпрацюючих з партією ОПЗЖ = покриваючих агентів Кремля у рашистській церкві в Україні...
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04.09.2023 19:18 Відповісти
Что же они такое прячут от народа?
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04.09.2023 19:21 Відповісти
Це все казки, судячи по корупції в Афганістані та Іраці нікому нічого не буде, компанії звязані з ОП скинулись на вибори дем партії... відмивали гроші через офшори та криптовалюту...

Тепер ще занесуть через лобістів і ніхто нічого не буде бачити, не думайте що в штатах все так щиро і чесно...
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04.09.2023 19:38 Відповісти
так, це зараз поширюється у США серед блогерів расистської агентури , від ваших лідерів в MAGA про те , що вже не сховати - й що в долю у цьому увійшла команда Байдена . Поки що відкрито валять дєлішками сина та Бурізмою
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04.09.2023 19:55 Відповісти
..серед рашистських блогерів у США ( автоправлення на "расистські"можна теж сприймати)
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04.09.2023 19:57 Відповісти
Смішно, ви реально рахуєте що в штатах немає корупції))) просто там це називається лобіювання...

І ще скажіть що в Іраці і Афганістані не було такої же корупції як у нас і розкрадання допомоги і ніхто з цим в американському уряді нічого не робив багато років...
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04.09.2023 20:19 Відповісти
Это бред! Никто не говорит, что в США всё гладко. Но никто ничего не заносил - тот кто живёт в США это поймёт. А вам стыдно писать подобное о самом главном нашем союзнике. Обратите свои взоры на зелёною плесеть, которая почти вся является агентурой фсб в Украине.
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04.09.2023 22:36 Відповісти
Що брєд система лоббістів в штатах))) чи звані вечері місцевого бізнесу з конгресменами чи сенаторами, ви реально в штатах живете)))

У будівельника чи водія траку ніхто не візьме але на певному рівні багато чого можна тим хто має реальні гроші... Тому Трамп і не платив ні єдиного цента податків...

А аферисти типу кучерявого власника FTX не будуть ніколи довго сидіти.... максимум штраф заплатять і пару років , причому про його звязки з SEC якось всі забули)))
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04.09.2023 23:01 Відповісти
Давайте трохи об'єктивніше!
Нардеп наголошує на необхідності негайного відкриття реєстру декларацій (із урахуванням необхідних заходів щодо захисту інформації про військових). Джерело: https://censor.net/ua/n3441375
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04.09.2023 19:34 Відповісти
Так правильно,нічого холопам знати,як пани живуть.
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04.09.2023 19:36 Відповісти
Коля Катлєта прямо сказав - я буду брати константу тільки на час каденції. Слуги Мідаса на більше і не розраховують.
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04.09.2023 19:41 Відповісти
Шо ви хочете тупе стадо хоче шоб зарплати були як у європі ну а інше як в рашке -шоб кум порішав,чи хтось у клювіку принесе.Такого не буває.
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04.09.2023 19:47 Відповісти
Здалося, на фото безумна. Та, що мар'яна.
Вони там всі однакові, схоже.
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04.09.2023 19:50 Відповісти
))) цікаво яким треба бути ідіотом щоб підтримувати зелю і далі. Молодь абсолютно тупа, живе своїми тіктоками, рже і не розуміє що сама себе губить. Біженці на халяві в європі стали мільйонерами (гривневими) і також підтримують зелю бо думають що це його заслуга - ідіоти. Інші ідіоти вбили в дурну голову що немає альтернативи , і що інший їх здасть… суспільство само себе знищує. Шкода що інші 20% загинуть разом з ідіотами
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04.09.2023 20:09 Відповісти
ще рік пи₴дити мільйонами?
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04.09.2023 20:43 Відповісти
Хіба Зе-злодії признаються, що крадуть
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04.09.2023 20:46 Відповісти
Все по правильному в них,не на часі
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04.09.2023 21:11 Відповісти
Це останній рік !
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04.09.2023 21:38 Відповісти
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04.09.2023 22:12 Відповісти
Таки ще не все с3,14здили, падли
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04.09.2023 22:24 Відповісти
Эти зеленые мерзкие твари просто издеваются над нами.Главное не забыть обо всем этом когда их как крыс будут отлавливать.
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05.09.2023 00:39 Відповісти
Зелений препіздент ще 4 роки буде бовдурів пасти і обкрадати. Народу війну, слугам бабло, а мені бан за інакомисліє. Був цензор як цензор, а тепер помийка стала, де ледь що забанять, назвуть агентом тощо. Це демократія? Пустили єврея за "кермо" тьху ти.
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05.09.2023 00:51 Відповісти
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05.09.2023 04:06 Відповісти
 
 