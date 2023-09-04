Бужанский, Павлюк и другие "слуги" уничтожили суть декларирования, - Шабунин

Только что на правоохранительном комитете Бужанский, Павлюк и другие "слуги" уничтожили суть декларирования, за возобновление которого будет завтра голосовать Рада. Речь идет о законопроекте №9587-д.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Шабунин, этим нардепы срывают сотрудничество с МВФ и вступление Украины в ЕС.

"В ходе заседания комитета Павлюк и Бужанский провели поправку, внесшую изменения в Уголовный кодекс, которая вообще не была предметом законопроекта.

Суть поправки – в случае, если должностное лицо не задекларировало арендованное имущество, то при определении наказания будут учитывать только ту сумму, которую декларант должен платить за аренду такого имущества. Соответственно, если аренда бесплатна или ее стоимость занижена, то и ответственности не будет вообще.

То есть, если во время войны депутат "заработал" на роскошное Печерское имение (как "слуга" Халимон) и записал его "на родственников", а сам якобы только пользуется, то в декларации его можно уже не показывать. Поскольку если его и найдут, максимальное наказание – смешной админштраф (от 17 тыс. грн)", - говорится в сообщении.

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Как отмечает Шабунин, правка может позволить избежать ответственности за недекларирование активов, где декларант является косвенным собственником, а бенефициаром. То есть, все оформленное на оффшоры имущество также можно будет не показывать и не нести ответственности за это.

"Другая правка к законопроекту (сформулированная самим комитетом по правоохранительной деятельности) обеспечит непопадание в "Реестр коррупционеров" таких коррупционеров с мамиными квартирами". А именно – не будут попадать в реестр все, кто соврал в декларации до 1 млн 300 тыс. Откупился штрафом от нарушения – и гуляй! Делают они это специально в обход антикоррупционного комитета и основного законопроекта №9534 о возобновлении декларирования.

Напомню, возобновление декларирования и наказание за ложь в нем – одно из основных требований МВФ к Украине. МВФ – от которого зависит значительная часть бюджета на следующий год. Только вчера послы G7 четко написали в публичном заявлении к депутатам: "Лазеек для арендованных активов" не должно быть (!). Однако пророссийским депутатам (как Бужанский) и коррумпантам (как павлюки) плевать как на обеспечение деньгами воюющей Украины, так и на ее будущее в ЕС", - подытожил Шабунин.

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