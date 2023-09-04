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Шабунин (465) электронное декларирование (1015)

Бужанский, Павлюк и другие "слуги" уничтожили суть декларирования, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

шабунин

Только что на правоохранительном комитете Бужанский, Павлюк и другие "слуги" уничтожили суть декларирования, за возобновление которого будет завтра голосовать Рада. Речь идет о законопроекте №9587-д.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Шабунин, этим нардепы срывают сотрудничество с МВФ и вступление Украины в ЕС.

"В ходе заседания комитета Павлюк и Бужанский провели поправку, внесшую изменения в Уголовный кодекс, которая вообще не была предметом законопроекта.

Суть поправки – в случае, если должностное лицо не задекларировало арендованное имущество, то при определении наказания будут учитывать только ту сумму, которую декларант должен платить за аренду такого имущества. Соответственно, если аренда бесплатна или ее стоимость занижена, то и ответственности не будет вообще.

То есть, если во время войны депутат "заработал" на роскошное Печерское имение (как "слуга" Халимон) и записал его "на родственников", а сам якобы только пользуется, то в декларации его можно уже не показывать. Поскольку если его и найдут, максимальное наказание – смешной админштраф (от 17 тыс. грн)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы хотят возобновить декларирование, но без доступа к самим декларациям, что нарушает обязательства перед международными партнерами, - Шабунин

Как отмечает Шабунин, правка может позволить избежать ответственности за недекларирование активов, где декларант является косвенным собственником, а бенефициаром. То есть, все оформленное на оффшоры имущество также можно будет не показывать и не нести ответственности за это.

"Другая правка к законопроекту (сформулированная самим комитетом по правоохранительной деятельности) обеспечит непопадание в "Реестр коррупционеров" таких коррупционеров с мамиными квартирами". А именно – не будут попадать в реестр все, кто соврал в декларации до 1 млн 300 тыс. Откупился штрафом от нарушения – и гуляй! Делают они это специально в обход антикоррупционного комитета и основного законопроекта №9534 о возобновлении декларирования.

Напомню, возобновление декларирования и наказание за ложь в нем – одно из основных требований МВФ к Украине. МВФ – от которого зависит значительная часть бюджета на следующий год. Только вчера послы G7 четко написали в публичном заявлении к депутатам: "Лазеек для арендованных активов" не должно быть (!). Однако пророссийским депутатам (как Бужанский) и коррумпантам (как павлюки) плевать как на обеспечение деньгами воюющей Украины, так и на ее будущее в ЕС", - подытожил Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 подчеркивают важность избегания "лазеек" в восстановлении декларирования должностных лиц
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Топ комментарии
+74
Вопрос почему украинофоб Бужанский вообще до сих пор на свободе и депутат?
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04.09.2023 15:55
+52
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04.09.2023 15:59
+35
Не сумно , а гидко , що обрали ГНИД 🤢🤡🎪НА ПІДТАНЦОВЦІ Ворога ***** , шавок ОЛІГАРХАТА , яким не потрібні ЕС, НАТО ! Їм потрібні покірні РАБИ працюючи за копійки
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04.09.2023 16:35
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Натомість партію М. Саакашвілі, яка відповідала всім законним вимогам, в порушення закону, зареєструвати у мінюсті рашенбанда відмовилася
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05.09.2023 22:40 Ответить
...ґлавноЄ, чьто нЄ Порошенко... (с)

Шабунин саме про це мріяв. А тепер не подобається?
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04.09.2023 16:35 Ответить
Віталік, ти "зробив це разом". Отака *****, малята.
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04.09.2023 16:37 Ответить
о! соросят підвезли.
цікаво чи шапукін навіть теоретично може НЕ СРАТИ на все і всіх під ряд, і нон стоп?

одним словом: жаба-гадюка!
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04.09.2023 16:41 Ответить
Бужанський, не бужанський -вся зелена влада заточена на те, щоб обдурити, а не виконати закон чи зобовʼязання чи то перед суспільством, чи то перед міжнародними партнерами. Головне -обдурити і кинути на гроші -цим вони пишаються, так в них підвищується самооцінка. Вони ж не лохи які-небудь…
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04.09.2023 16:51 Ответить
а що чекали? від обраних
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04.09.2023 17:28 Ответить
Маєм право на помилки - так ходили по раді соски зелених гандонів і весело плювались кров'ю українців. На трассах, після виборів 19 року, різке скорочення персоналу - дальнобійники у шоці. І саме тому - закон про порнографію став вирішальним на 558 дні повномасштабного вторгнення зеленского-хуйла в Україну.
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04.09.2023 17:32 Ответить
Шибунін старається з пафосом повторювати все, що відомо загалу. Одна згадка про нього зразу ж нагадує його дефіле разом з богданом по Києву перед виборами, точно так само за руку бабушка української корупції водила Порткова по Хрещатику. Не читайте перед обідом пости Шибуніна.
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04.09.2023 17:34 Ответить
Шабуня- корисний ідіот, до якого можливо і зараз недійшло кого він привів довлади. Якби дійшло- вийшов би і сказав- був ідіотом, тепер прозрів. А якщо цього невідбувається- за кожним вкищом від Шабуні вчїбачається тільки черговий вкид.
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04.09.2023 18:09 Ответить
Кипит наш разум возмущенный..!
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04.09.2023 17:42 Ответить
Так звані "слуги" нас мають за дурних..
Як їх погнати геть??? Так набридли, що немає сил чути те все.. ГАНЬБА!!!
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04.09.2023 17:48 Ответить
усе це згнило... Ви праві.
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04.09.2023 17:53 Ответить
Мама любіт скорость як кажуть
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04.09.2023 17:49 Ответить
Шабуня рвав за них задню точку. Тепер пожинає урожай.
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04.09.2023 18:07 Ответить
А навіщо їм було ставати депутатами якщо вони не зможуть нічого вкрасти та сховати подумав Агрохімія.
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04.09.2023 18:10 Ответить
Які питання до "депутатів", у них сім'ї давно у ЄС, і вони самі там однією ногою. А тут вони залишились прібарахліцца.
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04.09.2023 18:16 Ответить
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04.09.2023 18:22 Ответить
Потрібні вибори ВР терміново.
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04.09.2023 19:22 Ответить
Позачергові. Але ж розпустити ВР формально може лише рашистський агент при владі в Україні. Хіба ж він обрубає гілку на якій сидить?
Збирайте підписи на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
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05.09.2023 22:33 Ответить
Проте проросійським депутатам (як Бужанський) та курумпантам (як павлюки) начхати як на забезпечення грошима воюючої України, так і на її майбутнє в ЄС", - підсумував Шабунін. Джерело: https://censor.net/ua/n3441334

Дивно що проросійські депутати і корупціонери - держзрадники повинні турбуватися про забеспечення грошима воюючої України і про її майбутне в ЄС- вони цього робити не будуть тому потрібно усунути іх від влади і посадити з конфіскацією майна і все, а хто стане на їх захист той такий самий і з ними потрібно робити так само.
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04.09.2023 19:31 Ответить
ЗЕлені всі, на чолі знаєте з ким, вибори виграли як проросійська партія! тому що підібрали ригівського виборця. Згадайте: какая разніца как називаєцца уліца, развести войска, разминировать перешеек. Це ж всі лозунги для проросійського електорату.
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05.09.2023 11:52 Ответить
Не слуги народу, а вороги народу
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04.09.2023 19:50 Ответить
Кто б ще як не кацапска тварюка бужанський.
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04.09.2023 19:52 Ответить
Не треба писати,що винуваті всякі бужанські,павлюки та інші, а відповідальність лежить на всіх так званих, що називають себе слугами(диявола) і самого головного з них . ВІДПОВІДАЛДЬНІСТЬ несе вся т.з. партія слуг, яка зробила нас ще раз....сумно і гидко.
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04.09.2023 20:43 Ответить
Ні. зовсім не згоден. а до чого тут взагалі бужанський, слуги і зе? а обирав їх хто? У нас були демократичні і вільні вибори в 2019му і нікого не примушували. Наступні вибори можна вже прямо писати в бюлетні проти зелених кандидатів та їм подібних притул ітп. - "Дибіли зробіть себе ще раз! " І шо ви думаєте? більшість з 73% - напроти і поставлять галочку.
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04.09.2023 21:04 Ответить
Отакої! нарешті, справжня боротьба з корупцією!!! завтра вранці йду ставати у чергу до ТЦК!
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04.09.2023 20:49 Ответить
А ми повинні як м'ясо за них гинути?
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04.09.2023 20:52 Ответить
Тобі доплачують за цитування фсбшної методички чи ти просто корисне кремлівське їпанько?
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04.09.2023 22:09 Ответить
Я з 2020 року всім кажу , що це саме Зеленський і компанія виконує план ФСБ по розвалу України !І моя думка тільки підтверджується!
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04.09.2023 22:33 Ответить
Дурня не вмикай. Ти агітуєш українців припинити боронити Україну.
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04.09.2023 22:48 Ответить
Складно жити без нагана.
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04.09.2023 22:00 Ответить
Треба дрони підключати..
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05.09.2023 00:05 Ответить
Поки хлопці віддають життя і здоров'я захищаючи країну і всіх хто в ній залишився то в цей самий час ці ******** грабують їхні сім'ї та країну в цілому.
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05.09.2023 00:34 Ответить
А тепер тримайте! Ви цього хиба не бажали? Їжте не обляпайтесь,на жаль розумних у нас мало. По переду ще богато грабель. Тільки коли вони будуть бити вас по лобу, не питайте "А МЕНЕ ЗА ЩО?".
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05.09.2023 01:14 Ответить
Люмпен-нарід хотів "хлеба и зрелищ". Жеріть, придурки...в проміжку між жратвою можете "поржать"
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05.09.2023 05:40 Ответить
От під@р@си! Це старий трюк, це як з ростаможкою новий закон не відмінили а переробили від чого суть суттєво змінилася, але ж повинен бути якись спосіб протидії таким махінаціям і прийняття без їхніх змін?
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05.09.2023 06:08 Ответить
Спосіб протидії---......! Догадайтесь самі!
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05.09.2023 17:35 Ответить
Як по "чекістки" зашифрована назва партії: назва та суть діяльності - антоніми.....
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05.09.2023 07:39 Ответить
народ выбрал колю катлету , бужанского , марьяну безмозглую , трухина , агрохимию ,третьякову , аристова ,дубинского , холодова , гунько и им подобных зеленых тварей просто по приколу --- посмотрели сериал и проголосовали , а теперь те твари делают бизнес на крови , работают на ***** , едут за кордон и присылают заяву что я больше не депутат --- вова возьми автомат и разберись со своим шоблом как в сериале , ты же ,,слуга народа,, в конце концов а то твои хробаки после войны расползуться по другим партиям и будет новый сериал
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05.09.2023 07:39 Ответить
Хто, Вова розбереться? Так він цю саранчу і привів!
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05.09.2023 10:12 Ответить
чому цю кацапську істеричку жабуніна не цікавить, а що там на кацапії? а тещо два якихось урода подали свої пропозиції, не факт що пройдуть, хоча прислуг урода вони влаштовують, не значить, що знищили декларування. хоча за такі пропозиції їх вже треба посадити, нажаль статті немає.
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05.09.2023 10:05 Ответить
Як с..ки за...бали весь народ України, особливість менталітету службовців в тому, що вони йдуть на посади щоб вкрасти та присвоїти, а ніяк не служити Державі та народу України!!!
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05.09.2023 16:02 Ответить
Слава підарасам при владі!!!
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05.09.2023 17:38 Ответить
Усіх цих чинуш треба волокти до гіляки,бо це бандюки при владі ,або їхні висерки ,ці суки гірше за років, і на мою думку їх вже пора нємножко вєшать і чють-чють стрєлять.
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06.09.2023 09:37 Ответить
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