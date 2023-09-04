Бужанський, Павлюк та інші "слуги" знищили суть декларування, - Шабунін

Щойно на правоохоронному комітеті нардепи "Слуги народу" Максим Бужанський, Максим Павлюк та інші "слуги" знищили суть декларування, за відновлення якого завтра голосуватиме Рада. Йдеться про законопроєкт №9587-д.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Шабунін, цим нардепи зривають співпрацю з МВФ та вступ України до ЄС.

"Під час засідання комітету Павлюк і Бужанський провели поправку, якою внесли зміни до Кримінального кодексу, що взагалі не була предметом законопроєкту.

Суть правки – у випадку, якщо посадовець не задекларував орендоване майно, то при визначенні покарання враховуватимуть лише ту суму, яку декларант має платити за оренду такого майна.

Відповідно, якщо оренда безкоштовна або вартість її занижена, то і відповідальності не буде взагалі.

Тобто, якщо під час війни депутат "заробив" на розкішний печерський маєток (як "слуга" Халімон) і записав його "на родичів", а сам нібито лише користується, то в декларації його можна вже НЕ показувати.

Бо якщо його і знайдуть, максимальне покарання – смішний адмінштраф (від 17 тис. грн)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи хочуть відновити декларування, але без доступу до самих декларацій, що порушує зобов’язання перед міжнародними партнерами, - Шабунін

Як зазначає Шабунін, правка також може дозволити уникнути відповідальності за недекларування активів, де декларант є непрямим власником, а бенефіціаром. Тобто все оформлене на офшори майно також можна буде не показувати і не нести відповідальність за це.

"Інша правка до законопроєкту (сформульована самим комітетом з правоохоронної діяльності) забезпечить непотрапляння до "Реєстру корупціонерів" таких корупціонерів з "маминими квартирами".

А саме – не потраплятимуть до реєстру всі, хто збрехав у декларації до 1 млн 300 тис. Відкупився штрафом від порушення – і гуляй!

Роблять вони це спеціально в обхід антикорупційного комітету та основного законопроєкту №9534 про відновлення декларування.

Нагадаю, відновлення декларування та покарання за брехню в них – одна з основних вимог МВФ до України. МВФ – від якого залежить значна частина бюджету на наступний рік.

Лише вчора Посли G7 чітко написали у публічній заяві до депутатів: "лазівок для орендованих активів" не має бути (!).

Проте проросійським депутатам (як Бужанський) та курумпантам (як павлюки) начхати як на забезпечення грошима воюючої України, так і на її майбутнє в ЄС", - підсумував Шабунін.

Також читайте: До законопроєкту про відновлення е-декларування подали 457 правок, нардепи хочуть або закрити доступ, або не вказувати важливі дані, - Шабунін