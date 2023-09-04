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Бужанський, Павлюк та інші "слуги" знищили суть декларування, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Події

шабунін

Щойно на правоохоронному комітеті нардепи "Слуги народу" Максим Бужанський, Максим Павлюк та інші "слуги" знищили суть декларування, за відновлення якого завтра голосуватиме Рада. Йдеться про законопроєкт №9587-д.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Шабунін, цим нардепи зривають співпрацю з МВФ та вступ України до ЄС.

"Під час засідання комітету Павлюк і Бужанський провели поправку, якою внесли зміни до Кримінального кодексу, що взагалі не була предметом законопроєкту.

Суть правки – у випадку, якщо посадовець не задекларував орендоване майно, то при визначенні покарання враховуватимуть лише ту суму, яку декларант має платити за оренду такого майна.

Відповідно, якщо оренда безкоштовна або вартість її занижена, то і відповідальності не буде взагалі.

Тобто, якщо під час війни депутат "заробив" на розкішний печерський маєток (як "слуга" Халімон) і записав його "на родичів", а сам нібито лише користується, то в декларації його можна вже НЕ показувати.

Бо якщо його і знайдуть, максимальне покарання – смішний адмінштраф (від 17 тис. грн)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи хочуть відновити декларування, але без доступу до самих декларацій, що порушує зобов’язання перед міжнародними партнерами, - Шабунін

Як зазначає Шабунін, правка також може дозволити уникнути відповідальності за недекларування активів, де декларант є непрямим власником, а бенефіціаром. Тобто все оформлене на офшори майно також можна буде не показувати і не нести відповідальність за це.

"Інша правка до законопроєкту (сформульована самим комітетом з правоохоронної діяльності) забезпечить непотрапляння до "Реєстру корупціонерів" таких корупціонерів з "маминими квартирами".

А саме – не потраплятимуть до реєстру всі, хто збрехав у декларації до 1 млн 300 тис. Відкупився штрафом від порушення – і гуляй!

Роблять вони це спеціально в обхід антикорупційного комітету та основного законопроєкту №9534 про відновлення декларування.

Нагадаю, відновлення декларування та покарання за брехню в них – одна з основних вимог МВФ до України. МВФ – від якого залежить значна частина бюджету на наступний рік.

Лише вчора Посли G7 чітко написали у публічній заяві до депутатів: "лазівок для орендованих активів" не має бути (!).

Проте проросійським депутатам (як Бужанський) та курумпантам (як павлюки) начхати як на забезпечення грошима воюючої України, так і на її майбутнє в ЄС", - підсумував Шабунін.

Також читайте: До законопроєкту про відновлення е-декларування подали 457 правок, нардепи хочуть або закрити доступ, або не вказувати важливі дані, - Шабунін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+74
Вопрос почему украинофоб Бужанский вообще до сих пор на свободе и депутат?
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04.09.2023 15:55
+52
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04.09.2023 15:59
+35
Не сумно , а гидко , що обрали ГНИД 🤢🤡🎪НА ПІДТАНЦОВЦІ Ворога ***** , шавок ОЛІГАРХАТА , яким не потрібні ЕС, НАТО ! Їм потрібні покірні РАБИ працюючи за копійки
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04.09.2023 16:35
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Натомість партію М. Саакашвілі, яка відповідала всім законним вимогам, в порушення закону, зареєструвати у мінюсті рашенбанда відмовилася
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05.09.2023 22:40 Відповісти
...ґлавноЄ, чьто нЄ Порошенко... (с)

Шабунин саме про це мріяв. А тепер не подобається?
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04.09.2023 16:35 Відповісти
Віталік, ти "зробив це разом". Отака *****, малята.
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04.09.2023 16:37 Відповісти
о! соросят підвезли.
цікаво чи шапукін навіть теоретично може НЕ СРАТИ на все і всіх під ряд, і нон стоп?

одним словом: жаба-гадюка!
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04.09.2023 16:41 Відповісти
Бужанський, не бужанський -вся зелена влада заточена на те, щоб обдурити, а не виконати закон чи зобовʼязання чи то перед суспільством, чи то перед міжнародними партнерами. Головне -обдурити і кинути на гроші -цим вони пишаються, так в них підвищується самооцінка. Вони ж не лохи які-небудь…
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04.09.2023 16:51 Відповісти
а що чекали? від обраних
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04.09.2023 17:28 Відповісти
Маєм право на помилки - так ходили по раді соски зелених гандонів і весело плювались кров'ю українців. На трассах, після виборів 19 року, різке скорочення персоналу - дальнобійники у шоці. І саме тому - закон про порнографію став вирішальним на 558 дні повномасштабного вторгнення зеленского-хуйла в Україну.
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04.09.2023 17:32 Відповісти
Шибунін старається з пафосом повторювати все, що відомо загалу. Одна згадка про нього зразу ж нагадує його дефіле разом з богданом по Києву перед виборами, точно так само за руку бабушка української корупції водила Порткова по Хрещатику. Не читайте перед обідом пости Шибуніна.
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04.09.2023 17:34 Відповісти
Шабуня- корисний ідіот, до якого можливо і зараз недійшло кого він привів довлади. Якби дійшло- вийшов би і сказав- був ідіотом, тепер прозрів. А якщо цього невідбувається- за кожним вкищом від Шабуні вчїбачається тільки черговий вкид.
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04.09.2023 18:09 Відповісти
Кипит наш разум возмущенный..!
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04.09.2023 17:42 Відповісти
Так звані "слуги" нас мають за дурних..
Як їх погнати геть??? Так набридли, що немає сил чути те все.. ГАНЬБА!!!
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04.09.2023 17:48 Відповісти
усе це згнило... Ви праві.
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04.09.2023 17:53 Відповісти
Мама любіт скорость як кажуть
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04.09.2023 17:49 Відповісти
Шабуня рвав за них задню точку. Тепер пожинає урожай.
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04.09.2023 18:07 Відповісти
А навіщо їм було ставати депутатами якщо вони не зможуть нічого вкрасти та сховати подумав Агрохімія.
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04.09.2023 18:10 Відповісти
Які питання до "депутатів", у них сім'ї давно у ЄС, і вони самі там однією ногою. А тут вони залишились прібарахліцца.
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04.09.2023 18:16 Відповісти
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04.09.2023 18:22 Відповісти
Потрібні вибори ВР терміново.
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04.09.2023 19:22 Відповісти
Позачергові. Але ж розпустити ВР формально може лише рашистський агент при владі в Україні. Хіба ж він обрубає гілку на якій сидить?
Збирайте підписи на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
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05.09.2023 22:33 Відповісти
Проте проросійським депутатам (як Бужанський) та курумпантам (як павлюки) начхати як на забезпечення грошима воюючої України, так і на її майбутнє в ЄС", - підсумував Шабунін. Джерело: https://censor.net/ua/n3441334

Дивно що проросійські депутати і корупціонери - держзрадники повинні турбуватися про забеспечення грошима воюючої України і про її майбутне в ЄС- вони цього робити не будуть тому потрібно усунути іх від влади і посадити з конфіскацією майна і все, а хто стане на їх захист той такий самий і з ними потрібно робити так само.
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04.09.2023 19:31 Відповісти
ЗЕлені всі, на чолі знаєте з ким, вибори виграли як проросійська партія! тому що підібрали ригівського виборця. Згадайте: какая разніца как називаєцца уліца, развести войска, разминировать перешеек. Це ж всі лозунги для проросійського електорату.
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05.09.2023 11:52 Відповісти
Не слуги народу, а вороги народу
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04.09.2023 19:50 Відповісти
Кто б ще як не кацапска тварюка бужанський.
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04.09.2023 19:52 Відповісти
Не треба писати,що винуваті всякі бужанські,павлюки та інші, а відповідальність лежить на всіх так званих, що називають себе слугами(диявола) і самого головного з них . ВІДПОВІДАЛДЬНІСТЬ несе вся т.з. партія слуг, яка зробила нас ще раз....сумно і гидко.
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04.09.2023 20:43 Відповісти
Ні. зовсім не згоден. а до чого тут взагалі бужанський, слуги і зе? а обирав їх хто? У нас були демократичні і вільні вибори в 2019му і нікого не примушували. Наступні вибори можна вже прямо писати в бюлетні проти зелених кандидатів та їм подібних притул ітп. - "Дибіли зробіть себе ще раз! " І шо ви думаєте? більшість з 73% - напроти і поставлять галочку.
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04.09.2023 21:04 Відповісти
Отакої! нарешті, справжня боротьба з корупцією!!! завтра вранці йду ставати у чергу до ТЦК!
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04.09.2023 20:49 Відповісти
А ми повинні як м'ясо за них гинути?
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04.09.2023 20:52 Відповісти
Тобі доплачують за цитування фсбшної методички чи ти просто корисне кремлівське їпанько?
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04.09.2023 22:09 Відповісти
Я з 2020 року всім кажу , що це саме Зеленський і компанія виконує план ФСБ по розвалу України !І моя думка тільки підтверджується!
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04.09.2023 22:33 Відповісти
Дурня не вмикай. Ти агітуєш українців припинити боронити Україну.
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04.09.2023 22:48 Відповісти
Складно жити без нагана.
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04.09.2023 22:00 Відповісти
Треба дрони підключати..
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05.09.2023 00:05 Відповісти
Поки хлопці віддають життя і здоров'я захищаючи країну і всіх хто в ній залишився то в цей самий час ці ******** грабують їхні сім'ї та країну в цілому.
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05.09.2023 00:34 Відповісти
А тепер тримайте! Ви цього хиба не бажали? Їжте не обляпайтесь,на жаль розумних у нас мало. По переду ще богато грабель. Тільки коли вони будуть бити вас по лобу, не питайте "А МЕНЕ ЗА ЩО?".
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05.09.2023 01:14 Відповісти
Люмпен-нарід хотів "хлеба и зрелищ". Жеріть, придурки...в проміжку між жратвою можете "поржать"
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05.09.2023 05:40 Відповісти
От під@р@си! Це старий трюк, це як з ростаможкою новий закон не відмінили а переробили від чого суть суттєво змінилася, але ж повинен бути якись спосіб протидії таким махінаціям і прийняття без їхніх змін?
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05.09.2023 06:08 Відповісти
Спосіб протидії---......! Догадайтесь самі!
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05.09.2023 17:35 Відповісти
Як по "чекістки" зашифрована назва партії: назва та суть діяльності - антоніми.....
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05.09.2023 07:39 Відповісти
народ выбрал колю катлету , бужанского , марьяну безмозглую , трухина , агрохимию ,третьякову , аристова ,дубинского , холодова , гунько и им подобных зеленых тварей просто по приколу --- посмотрели сериал и проголосовали , а теперь те твари делают бизнес на крови , работают на ***** , едут за кордон и присылают заяву что я больше не депутат --- вова возьми автомат и разберись со своим шоблом как в сериале , ты же ,,слуга народа,, в конце концов а то твои хробаки после войны расползуться по другим партиям и будет новый сериал
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05.09.2023 07:39 Відповісти
Хто, Вова розбереться? Так він цю саранчу і привів!
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05.09.2023 10:12 Відповісти
чому цю кацапську істеричку жабуніна не цікавить, а що там на кацапії? а тещо два якихось урода подали свої пропозиції, не факт що пройдуть, хоча прислуг урода вони влаштовують, не значить, що знищили декларування. хоча за такі пропозиції їх вже треба посадити, нажаль статті немає.
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05.09.2023 10:05 Відповісти
Як с..ки за...бали весь народ України, особливість менталітету службовців в тому, що вони йдуть на посади щоб вкрасти та присвоїти, а ніяк не служити Державі та народу України!!!
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05.09.2023 16:02 Відповісти
Слава підарасам при владі!!!
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05.09.2023 17:38 Відповісти
Усіх цих чинуш треба волокти до гіляки,бо це бандюки при владі ,або їхні висерки ,ці суки гірше за років, і на мою думку їх вже пора нємножко вєшать і чють-чють стрєлять.
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06.09.2023 09:37 Відповісти
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