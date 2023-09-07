В Николаеве задержали мужчину, предлагавшего должностному лицу 1500 дол. взятки за отсрочку от службы (исправлено)

Злоумышленник предлагал неправомерную выгоду должностному лицу территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Николаева за решение вопроса о непризове на военную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

"При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении гражданину по факту предложения предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе 2023 года военнообязанный гражданин предложил предоставить неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США старшему офицеру мобилизационного отделения Центрального РТЦК и СП г. Николаева. Николаева.

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Согласившись на его предложение, за эти средства должностное лицо должно было бы помочь ему в незаконном получении отсрочки, в частности, аннулировать документы о призыве по мобилизации и принять новое положительное решение о непризыве его на военную службу.

Как отмечается, 31.08.2023, во время предоставления неправомерной выгоды в размере 1500 долл. США, которое происходило под контролем правоохранителей, военнообязанный гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Редакция Цензор.НЕТ приносит свои извинения, поскольку в первоначальном варианте новости в заголовке и первом абзаце была допущена неточность касательно того, кто именно является фигурантом дела.