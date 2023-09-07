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Новости ОбществоВойна в Украине
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взятка (5947) Николаев (2010) военкомат (445)

В Николаеве задержали мужчину, предлагавшего должностному лицу 1500 дол. взятки за отсрочку от службы (исправлено)

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

військком

Злоумышленник предлагал неправомерную выгоду должностному лицу территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Николаева за решение вопроса о непризове на военную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

"При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении гражданину по факту предложения предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе 2023 года военнообязанный гражданин предложил предоставить неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов США старшему офицеру мобилизационного отделения Центрального РТЦК и СП г. Николаева. Николаева.

Смотрите: Психиатры в Николаеве зарабатывали на уклонистах более ста тысяч долларов в месяц, - ГБР. ФОТО

Согласившись на его предложение, за эти средства должностное лицо должно было бы помочь ему в незаконном получении отсрочки, в частности, аннулировать документы о призыве по мобилизации и принять новое положительное решение о непризыве его на военную службу.

Как отмечается, 31.08.2023, во время предоставления неправомерной выгоды в размере 1500 долл. США, которое происходило под контролем правоохранителей, военнообязанный гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также смотрите: Работника Киевводоканала взяли на взятке в 500 тыс., - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Редакция Цензор.НЕТ приносит свои извинения, поскольку в первоначальном варианте новости в заголовке и первом абзаце была допущена неточность касательно того, кто именно является фигурантом дела.
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Топ комментарии
+5
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04.09.2023 19:30
+3
Главное схватили не военкома, а военнообязанного!
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04.09.2023 20:03
+2
брав зєлєнню чисто принципіально - в знак підтримки курса партії та її дорогих руководітєльйов! "поймут! отпустят!"
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04.09.2023 19:35
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Правильно схопили хабарника, якого він ціну лемпінгує, скрізь від 9
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04.09.2023 19:30 Ответить
це відсрочка до 6 місяців без можливості покинути країну. А не білий квиток
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04.09.2023 19:37 Ответить
Правильно, нечего цены сбивать!
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04.09.2023 22:49 Ответить
Та нормально всё. Это акция была. Как в АТБ.
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04.09.2023 19:50 Ответить
Повязали военнообязанного, военком в порядке. Читайте до конца или николаевские СМИ.
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04.09.2023 20:07 Ответить
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04.09.2023 19:30 Ответить
Дід Дон Кіхот не в'їхав, що він має справу з паяцами.
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04.09.2023 19:49 Ответить
брав зєлєнню чисто принципіально - в знак підтримки курса партії та її дорогих руководітєльйов! "поймут! отпустят!"
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04.09.2023 19:35 Ответить
благодетель
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04.09.2023 19:41 Ответить
Це старі чи вже нові працівники ТЦК?
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04.09.2023 19:46 Ответить
В местных СМИ да и здесь, конкретно написано, взяли взяткодателя, а не ТЦК-шника.
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04.09.2023 20:06 Ответить
....Затримано офіцера мобілізаційного відділу центрального районного територіального центру комплектації...
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04.09.2023 22:22 Ответить
Вчи, вчи все одно двійка!
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04.09.2023 19:48 Ответить
Яка страшна хвороба....Ну що, розстрілювать чи що???
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04.09.2023 20:00 Ответить
ТАК. ЄДИНІ ЛІКИ.
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04.09.2023 20:17 Ответить
Главное схватили не военкома, а военнообязанного!
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04.09.2023 20:03 Ответить
Маячня якась. Це що, така інтерпретація журналіздів? Журналізди, ви самі хоч зрозуміли кого затримали?
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04.09.2023 20:24 Ответить
В заголовку одне, в статті інше... Виявиться, що затримали бабусю, що насінням торгувала.
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04.09.2023 20:29 Ответить
дома чувак посидит)
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04.09.2023 20:45 Ответить
Якби взяв не 1500, а 15000, то не взяли б. Було б з чого поділитися!
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04.09.2023 20:47 Ответить
Ахах... Новая схема. Не хочешь служить - дай взятку - сядь на два года!!!))) За это время деньги отобьются с профитом в 💯 процентов. Ахах... Схема бомба!!!
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04.09.2023 21:03 Ответить
А ви кажете не потрібно розстрільні статті під час війни.Щей як потрібні.
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04.09.2023 22:32 Ответить
 
 