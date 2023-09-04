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Новости За рубежом
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Папа_Римский (380) Россия (91288)

"Говоря о "великой России", я думал не столько географически, сколько культурно", - Папа Римский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

папа,франциск,римський

Папа Римский Франциск заявляет, что его слова к российской молодежи о "великой России" были неудачно сформулированы, он не имел целью оправдывать империализм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не думал об империализме, когда говорил это... Возможно, это был не лучший способ выразиться, но, говоря о "великой России", я думал не столько географически, сколько культурно", - пояснил Франциск свое выступление.

Он добавил, что "это был случайный комментарий, который пришел мне в голову, потому что я изучал ее (российскую историю. - Ред.) в школе", объяснив таким образом, почему он вспомнил Петра I и Екатерину II.

Папа также заявил, что не стоит отменять русскую культуру. "В России были темные политические годы, но наследие существует, оно доступно для всех", - считает он.

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Напомним, 25 августа Франциск выступил перед участниками X Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.

В своей речи понтифик заявил: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко осудил это заявление.
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Топ комментарии
+50
да уже все понятно, заткни уже свою продажную пасть
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04.09.2023 19:45
+36
Папа руський- йди «культурно»

за руським кораблем.
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04.09.2023 19:50
+31
Щодо російської культури:
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».

Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».

Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
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04.09.2023 19:55
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Говорячи про Чінгізхана також про культуру думав.
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04.09.2023 20:26 Ответить
Здається мені, що Чінгісхана таки була і культура і честь, він прорубив вікно с Азії до Європи, а со свинопсів здирав не "дань" а контрибуції, за грабіж караванів! А касабстан, це раби, досі під куркою-мутантом...
PS: Може я не прав, не буду сперечатися...
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04.09.2023 22:23 Ответить
Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами" Джерело: https://censor.net/ua/n3441388

Може, це неточний переклад з викопних мов?
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04.09.2023 20:28 Ответить
тупейшая попытка отмазаться.типа, я говорил хорошее про сталина и чикатилло не столько о них, сколько про их детство, когда им было по месяцу от роду.... в них же было шота харошее тогда.

кстати хотелось бы узнать что по этому поводу думает мама римская, бабка римская, внучька и жучька римские
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04.09.2023 20:28 Ответить
а какая у папы сексуальная ориентация ?
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04.09.2023 20:30 Ответить
все священники Римо Католической Церкви, и папа римский соотвественно тоже, принимая священический сан, принмают обет безбрачия (воздержания), или целибат. по этому обету они всю жизнь воздерживаются от брака и половой жизни. Секс вне брака в христансве это грех. Ну а какая у него ориентация хто ево знает
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04.09.2023 20:36 Ответить
Думати "культурно" про ******* росію?
Шо, от прямо БЕЗ МАТЮКІВ?
Це як взагалі???
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04.09.2023 20:33 Ответить
та да. вспоминется песня из винипуха: "... в голове моей опилки..."
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04.09.2023 20:38 Ответить
Папа-пригожин -спільник терористів кацапів - не засуджує срашу за вбивства дітей, цивільних , полонених, не закликає звільнити окуповані території і припинити війну, а захоплено співає про якусь велику культуру і історію кацапів. Це повний розумовий і моральний відстій, нема любові до людей і святості ніякої не спостерігається. Це ганьба католицької церкви, врата авторитету
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04.09.2023 20:33 Ответить
Можна відкинути усю імперську історію, абсолютно достатньо подяки цим потворам за те, що вони витворяють сьогодні:

"...дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами."
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04.09.2023 20:34 Ответить
скоріш за все дупою думав
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04.09.2023 20:34 Ответить
Мдаа, кацапська культурааа. Хм, вони два слова без мата не складуть. Хіба може саме це і мав на увазі ''понтіак''.
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04.09.2023 20:35 Ответить
У мокшанців культура відсутня апріорі. У них суцільний плагіат.
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04.09.2023 20:35 Ответить
Пушкін - такий самий фашист і ксенофоб, як і будь-який пропагандист Кремля - Вахтанґ Кебуладзе
https://www.youtube.com/watch?v=T8ZVBN-XOrM
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04.09.2023 20:40 Ответить
Знову двійка. Краще жувати , ніж говорити.
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04.09.2023 20:40 Ответить
Когда уже этот старый идиот уйдет на пенсию.
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04.09.2023 20:45 Ответить
Когда уйдет - будет работать в газпроме.
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04.09.2023 21:08 Ответить
Він вже давно перестав мислити. Що підсунули в пісюльці,- те й злетіло з пельки.
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04.09.2023 20:45 Ответить
Ще більш груба помилка! Культура і Кацапія не вживаються на одній території.
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04.09.2023 20:48 Ответить
"рашистська культура"?!!
На 80% це вкрадене у сусідів/підкорених народів.
На 20% це божевільно-рабська маячня на кшталт "му-му" та "ідіота".
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04.09.2023 20:48 Ответить
Із "ВЕЛИКОГО" там був лише ПРУТЕНЬ КОНЯ, який мав цю Катерину ... Геть слаба на передок ця була московська цариця, коні її гібали....
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04.09.2023 20:49 Ответить
Він тупий чи прикидаєтся яка культура в кацапів ? може те що два слова не звяже без мата ,чи пянство повсюди ? ту "великую русскую культуру"побачили українці : зруйновані і розграбовані міста і села ,мародерство ,пянство, вбивства ,брехня ...
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04.09.2023 20:50 Ответить
Відробляє газпромовські бабосики
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04.09.2023 21:28 Ответить
Папа уже не тот... (ну это я чтобы не выражаться не цензурно).
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04.09.2023 21:00 Ответить
А они всё никак не поймут, что той России уже сто лет как нет, всех нафиг расстреляли, сгноили в Гулаге и выдавили за кордон. Всё понимаешь серебряный век поэзии епрст. Папа хоть в курсе, что россияне сделали с царем-батюшкой последним Николашей и его семьей?
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04.09.2023 21:01 Ответить
Неужели вы думаете, что в такую влиятельную католическую организацию росия не внедрила своих агентов. Не думайте, что он это сказал по глупости своей. Все он знает, все он понимает. Поступила вказивка от куратора - вот он и сказал. Для справки: СССР курировал и финансировал все террористические организации мира.
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04.09.2023 21:24 Ответить
Я думаю, что один очень умный человек очень правильно сказал:
"НЕ стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить простой глупостью..."
И мне кажется эта версия более логична, чем то, что папа Римский агент ФСБ по кличке Гендальф.
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05.09.2023 00:35 Ответить
Почему глава РПЦ может быть агентом ФСБ, а глава католической церкви не может им быть? Чтобы понимать не надо быть политиком, это подсказывает простая логика. Вербовать священников довольно просто - засняли с мальчиком и шантажируешь.
Кстати, кличку его я не знаю.
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05.09.2023 10:11 Ответить
даже вы можете быть агентом ФСБ, весь вопрос здесь в вероятности. В случае Папы Римского она ничтожна. Примерно равна вероятности того, что вы тоже агент.
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05.09.2023 14:49 Ответить
А какова вероятность, что глава РПЦ агент ФСБ? Хотя этот вопрос наверное не коректный - он не агент, он служащий ФСБ.
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05.09.2023 21:34 Ответить
А на расее есть культура?🧐
Пьянство, быдлячество, петушиные понятия АУЕ?
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04.09.2023 21:01 Ответить
Папа московський, іди на ..й!
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04.09.2023 21:06 Ответить
Папа Римский был голодный
Проглотил утюг холодный,
А потом он говорит:
- Катю, Петю - я любить....
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04.09.2023 21:09 Ответить
Якби я не знав, що це говорить Папа, то подумав би що це звернення путіна.
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04.09.2023 21:10 Ответить
та ти взагалі не думав, максимум думав про те, якого хлопчика ***** тобі видасть зі свого бункеру
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04.09.2023 21:14 Ответить
Путин отказался возвращаться в «зерновую сделку», которая позволила вывезти из украинских портов более 30 млн тонн продовольствия, а Эрдоган не дал «зеленого света» проекту «газового хаба» в Турции, который отчаянно нужен «Газпрому», потерявшему европейский рынок.
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04.09.2023 21:17 Ответить
Да уж лучше-бы римский Папик имел ввиду географическое вяличие Мордора. Хотя-бы знание географии продемонстрировал. А так - полным кретином себя показал !
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04.09.2023 21:18 Ответить
Банк Ватикана-горит путинскими деньгами)
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04.09.2023 21:22 Ответить
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.)

- Алексей Толстой



"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.)

- Михаил Булгаков



"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.)

- Максим Горький



«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.)

- Иван Тургенев

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества»

- И.С. Шмелёв.
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04.09.2023 21:27 Ответить
Господи, виклич його на роз'яснювальну бесіду.
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04.09.2023 21:29 Ответить
Новообраний Папа Римський Франциск є вихованцем українського священика Степана Чміля.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/71289
https://risu.ua/yak-o-stepan-chmil-vihovuvav-maybutnogo-papu-franciska_n62164
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04.09.2023 21:31 Ответить
погано той Чміль виховував.
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04.09.2023 21:46 Ответить
Ми українцi ніколи не за будемо про спадщину. Не забудем і не пробачим вас - нащадкiв Росії i ваших святих, правителів, "великої" Росії катiв Петра I, Катерини II. Столицю Гетьманської України Батурин було взято просто величезною ордою москалів кацапів окупантів, i віддано їм на розграбування. Те, що кацапи - ординці не могли взяти із собою, стало здобиччю вогню, який спалив все місто. Фортифікації були знищені вщент, а десятки тисяч слов'ян українців жителів міста всі як один загинули, пiд найжорстокішими тортурами кацапів окупантів: одних москалі - кацапи посадили на кілок, інших повісили, колесували або четвертували..... Окупанти монголоїднi москалi пiддавали слов'ян Українців такими муками, одна думка про які наводить жах це здирання шкіри живцем, повішення на нутрощах... Ось так прищеплювали люті москалі окупанти любов Українського народу до царського самодержавства (тоді царя татарина Петра - 1 ) личакових кацапів.
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04.09.2023 21:33 Ответить
Глупо объединять под названием "Россия" три абсолютно разные страны - Российскую империю, СССР и РФ. Тем более, что определение "великая культура" можно использовать только в отношении одной из них и это точно не РФ.
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04.09.2023 21:35 Ответить
Причем заметь, каждая из вышеуказанных тобой стран фактически является "убийцей" предыдущей ) Ну и да совершенно верно, ничего великого в РФ создать не успели. Был там период полусвободы и полсотни талантливых людей появились в музыке и литературе в основном.
Но и они скорее были выходцами из СССР, чем продуктом чисто РФ-оским.
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05.09.2023 00:39 Ответить
Наче поважна постать цей папа...але думає схоже не головою а дупою...
Один із самих невдалих пап,які правили у Ватикані...
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04.09.2023 21:37 Ответить
Він не сказав що спадчина чи культура Росії може зберегтись тільки за умови капітуляції у війні проти України, виплати репарацій, приходу до влади сильного, прозахідного лідера який видасть на суд до Гааги усіх воєних злочинців, нацистів, пропагандонів, які мають бути осуженні за законами цивілізованого світу (якщо звісно росіяни себе такими вважають).
Так як він не сказав вище сказаного "свідомим росіянам" до яких він звертався, то його слова прямо асоціюють "велику Росію і її культурну спадщину" з нинішнім призедентом пуйлом і ФСБ.
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04.09.2023 21:38 Ответить
Совсем плох старик. Ну посудите сами, присвоил себе статус главного и прямого посредника между людьми и Творцов, погряз в роскоши и призывает остальных к смирению, оправдывает Парашу с её военными преступлениями и т.д. в том же духе. Тут в пору психиатрам заинтересоваться. В Ватикане есть хороший психиатр? Нет? Искать надо, искать.
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04.09.2023 21:39 Ответить
Думал? Нет - читал из ФСБшной методички.
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04.09.2023 21:42 Ответить
як би у кацабів була б культура не було б бучі маріуполя так що папа московський 3нову бреше кіколи не було у кацабів культури і не буде
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04.09.2023 21:43 Ответить
Старий вже вижив з розуму. Пора міняти...
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04.09.2023 21:44 Ответить
********** жополиз и проститктка,ненавижу его! папа....дьявол его сынок!лишний раз доказывает что все папы были за 2000 лет педофилами,********,инцестниками и кончеными иудами!а рашка в их банках отмывает своё кровавое бабло!
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04.09.2023 21:44 Ответить
папа а як же вівці з ними не церемоняться
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04.09.2023 21:48 Ответить
Папа, про культуру москалів ти розкажи нашим собакам, будки яких вони покрали.
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04.09.2023 21:49 Ответить
Я поважаю католиків. Вони перші з християн піддали сумніву роль Церкви у спілкуванні Людини з Богом. Мали проблеми з цієї причини. А активні покинули Європу і ризикуючи життям подались до Нового світу. Після цього бунту Папи начебто передивились свої постулати. А Папа Павло з Польщі начебто довів всьому світу, що католицизм пережив важкі часи. І ось приїхав з Латинської Америки. "Демократія" ! У папстві демократія ! Не знаю щодо демократії, але маразм нинішнього Папи - свідоцтво що Латина далека від проблем Європи та основної маси католиків. "вЯлікая рАсєя" !? А чого не велика La Cosa Nostra або велика Якудза ? Коли це вбивць величали ВЕЛИКИМИ? рФ - це країна вбивць. Її визнали країни світу як країна-спонсор організованної злочинності на рівні з Аль-Каїдою. Папа здурів ? Лікуватись треба.
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04.09.2023 22:04 Ответить
Повторююсь:

ВАТИКАН У ВСІ ЧАСИ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ
 На кожен час вони обирають свого Папу - для добрих часів і добрих змін обирають Папою Римським Карла Войтилу (Івана Павла ІІ), для часів Гітлєра, Мусолінні і Франко Папою обирають Євгенія Пачеллі (Пія ХІІ), для зближення з кремлем обирають фаната аргентинської хунти Хорхе Бергольйо (Франциска)

І ЩЕ -
Католики Старий Світ не покидали тікаючи від Римо католицизму, це робили Протестанти Європи - пурітанє, меноніти, мєтодісти, баптісти які відплили до Америки тікаючи від переслідувань як католиків, так і протестантів які мали вплив на уряди Європи і побудували там колонії, залишились ті протестанти які домовились з Католіцизмом про життя нарізно - Лютерані і інщі.
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05.09.2023 02:11 Ответить
Це ще гірше. Географічно росія дійсно велика, навіть, найбільша. Ніхто і не заперечую.
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04.09.2023 22:14 Ответить
Велич держави не визначається її розмірами.
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04.09.2023 22:35 Ответить
С Петра I начинаются особенно поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской истории.

Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой славить Христа, т. е. ругаться над верою, коронует бл@дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына и умирает от сифилиса, и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему.

Лев Толстой
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04.09.2023 22:18 Ответить
"Говорят, за границей культура!
Ну а нам на культуру, плевать,
Вот у руZких, такая культура,
Что ни слова, то "раз два три, пять!""
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04.09.2023 22:38 Ответить
Старий дурень нагородив цілу купу дурниць, а тепер виправдовується.
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04.09.2023 22:41 Ответить
Краще б він мав на увазі географічно, аніж "культурно".
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04.09.2023 22:53 Ответить
Тепер і за сто років не відмажешся, лицемірний козел!
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04.09.2023 23:30 Ответить
Дивився у неділю, як Святослав йому сраку вилизував. Було настільки гидотно, що навіть "5 канал" трансляцію переключив на ПЦУ.
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05.09.2023 00:03 Ответить
Чмо...де ти знайшло культуру?
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05.09.2023 00:08 Ответить
Не анально, а орально. Мудак, прости Господи.
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05.09.2023 00:11 Ответить
Петр и екатерина это культура?
А насчет писателей, хотя гордон многим не нравится, но он хорошо сказал: не нужен мне пушкин, не нужен мне лермонтов, если они не смогли очеловечить этих людей.
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05.09.2023 00:22 Ответить
Ни одного по настоящему святого в московитов не было и не могло быть.
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05.09.2023 00:31 Ответить
Схоже, папіка пора міняти. Бо цей вже поламався - чортзна-що патякає.
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05.09.2023 00:39 Ответить
Як і для людей з догматичним мисленням,думати - не його сильна сторона.
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05.09.2023 01:01 Ответить
Мовчав би вже. Твоя справа підсовувати руки для цілування твоїм фанатам.
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05.09.2023 01:27 Ответить
ВАТИКАН У ВСІ ЧАСИ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ
 На кожен час вони обирають свого Папу - для добрих часів і добрих змін обирають Папою Римським Карла Войтилу (Івана Павла ІІ), для часів Гітлєра, Мусолінні і Франко Папою обирають Євгенія Пачеллі (Пія ХІІ), для зближення з кремлем обирають фаната аргентинської хунти Хорхе Бергольйо (Франциска)
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05.09.2023 02:00 Ответить
Наследие. Устилая горами трупов дохлой кацапской падали Украинская Запорожская Сечь пала она была взята просто огромными озверелыми ордами лапотных москалей -кацапов оккупантов которые десятикратно превышали своими лапотными стрельцами и ордынцами храбрых Украинских славян казаков. Сечь полностью была вырезана а потом сожжена. А оставшихся после сражения храбрых украинских тяжело раненных казаков кровавые монголоидные москали оккупанты всех повесили и на плотах и спустили по Днепру на устрашение Украинскому народу. Вот как писал очевидец казак Стефаненко, московское войско, товариществу нашему головы обдирали, шеи на плахах рубили, вешали на плотах и иные тиранские смерти задавали, каких и в поганстве за древних мучителей не водилось - мертвых из гробов многих не только из товарищества, но и из монахов откапывали, и с праха головы им отнимали, шкуры сдирали и вешали.
А припадочный татарин Петр - 1 приказывал всех запорожцев, кроме повинившихся, бросивших оружие и изъявивших нк коленях желание жить подобно простым крепостным кацапам -малороссам и которых никога не было на Украине, хватать и сразу казнить. Самые же земли запорожские казацкие, от реки Орели до реки Самары, приписать к оккупационному кацапскому Миргородскому полку. А небольшая часть выживших украинских казаков которые в то время не были в Сечи они были насильно депортированы кацапской простит... немкой катькой защищать дикие предкавказкие территории рубежей проклятой ужасной лапотной татаро - угро - финской московии орды на Кубань .
И тогда началось массовое заселение полностью опустевшего от украинцев козацкого края козломордой кацапской нечистью, лапотными москалями.
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05.09.2023 04:37 Ответить
Не вмієш висловлюватися, мовчи!
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05.09.2023 04:58 Ответить
Иногдв лучше молчать,чем говорить.
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05.09.2023 06:05 Ответить
Папа думал о ,, культурном,, величии России. Русская культура это культура непонятно какого народа , полиэтничной массы тюрков и ассимилированных народов , без русской территории, русской территории, русского языка , как следствие русской национальности. Это дикари , живущие по законам е13 века , это Орда , она просто трансформировалась в нечто более худшее. Это вовсе времена моря крови, сотни миллионов трупов - генетический уровень убийц, ущербная структура ДНК. Дедушка в полном маразме.
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05.09.2023 07:45 Ответить
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06.09.2023 08:31 Ответить
Ця смердюча істота - то є справжній сатана у рясі, який відвертає людей від Святої Церкви ...!
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10.09.2023 06:32 Ответить
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