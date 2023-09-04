"Говоря о "великой России", я думал не столько географически, сколько культурно", - Папа Римский
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Папа Римский Франциск заявляет, что его слова к российской молодежи о "великой России" были неудачно сформулированы, он не имел целью оправдывать империализм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я не думал об империализме, когда говорил это... Возможно, это был не лучший способ выразиться, но, говоря о "великой России", я думал не столько географически, сколько культурно", - пояснил Франциск свое выступление.
Он добавил, что "это был случайный комментарий, который пришел мне в голову, потому что я изучал ее (российскую историю. - Ред.) в школе", объяснив таким образом, почему он вспомнил Петра I и Екатерину II.
Папа также заявил, что не стоит отменять русскую культуру. "В России были темные политические годы, но наследие существует, оно доступно для всех", - считает он.
Напомним, 25 августа Франциск выступил перед участниками X Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.
В своей речи понтифик заявил: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко осудил это заявление.
Пожалуйста, подождите...
PS: Може я не прав, не буду сперечатися...
Може, це неточний переклад з викопних мов?
кстати хотелось бы узнать что по этому поводу думает мама римская, бабка римская, внучька и жучька римские
Шо, от прямо БЕЗ МАТЮКІВ?
Це як взагалі???
"...дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами."
https://www.youtube.com/watch?v=T8ZVBN-XOrM
На 80% це вкрадене у сусідів/підкорених народів.
На 20% це божевільно-рабська маячня на кшталт "му-му" та "ідіота".
"НЕ стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить простой глупостью..."
И мне кажется эта версия более логична, чем то, что папа Римский агент ФСБ по кличке Гендальф.
Кстати, кличку его я не знаю.
Пьянство, быдлячество, петушиные понятия АУЕ?
Проглотил утюг холодный,
А потом он говорит:
- Катю, Петю - я любить....
- Алексей Толстой
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.)
- Михаил Булгаков
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.)
- Максим Горький
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.)
- Иван Тургенев
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества»
- И.С. Шмелёв.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/71289
https://risu.ua/yak-o-stepan-chmil-vihovuvav-maybutnogo-papu-franciska_n62164
Но и они скорее были выходцами из СССР, чем продуктом чисто РФ-оским.
Один із самих невдалих пап,які правили у Ватикані...
Так як він не сказав вище сказаного "свідомим росіянам" до яких він звертався, то його слова прямо асоціюють "велику Росію і її культурну спадщину" з нинішнім призедентом пуйлом і ФСБ.
ВАТИКАН У ВСІ ЧАСИ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ
На кожен час вони обирають свого Папу - для добрих часів і добрих змін обирають Папою Римським Карла Войтилу (Івана Павла ІІ), для часів Гітлєра, Мусолінні і Франко Папою обирають Євгенія Пачеллі (Пія ХІІ), для зближення з кремлем обирають фаната аргентинської хунти Хорхе Бергольйо (Франциска)
І ЩЕ -
Католики Старий Світ не покидали тікаючи від Римо католицизму, це робили Протестанти Європи - пурітанє, меноніти, мєтодісти, баптісти які відплили до Америки тікаючи від переслідувань як католиків, так і протестантів які мали вплив на уряди Європи і побудували там колонії, залишились ті протестанти які домовились з Католіцизмом про життя нарізно - Лютерані і інщі.
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь 1/4 столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует, пьянствует, сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой славить Христа, т. е. ругаться над верою, коронует бл@дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына и умирает от сифилиса, и не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему.
Лев Толстой
Ну а нам на культуру, плевать,
Вот у руZких, такая культура,
Что ни слова, то "раз два три, пять!""
А насчет писателей, хотя гордон многим не нравится, но он хорошо сказал: не нужен мне пушкин, не нужен мне лермонтов, если они не смогли очеловечить этих людей.
На кожен час вони обирають свого Папу - для добрих часів і добрих змін обирають Папою Римським Карла Войтилу (Івана Павла ІІ), для часів Гітлєра, Мусолінні і Франко Папою обирають Євгенія Пачеллі (Пія ХІІ), для зближення з кремлем обирають фаната аргентинської хунти Хорхе Бергольйо (Франциска)
А припадочный татарин Петр - 1 приказывал всех запорожцев, кроме повинившихся, бросивших оружие и изъявивших нк коленях желание жить подобно простым крепостным кацапам -малороссам и которых никога не было на Украине, хватать и сразу казнить. Самые же земли запорожские казацкие, от реки Орели до реки Самары, приписать к оккупационному кацапскому Миргородскому полку. А небольшая часть выживших украинских казаков которые в то время не были в Сечи они были насильно депортированы кацапской простит... немкой катькой защищать дикие предкавказкие территории рубежей проклятой ужасной лапотной татаро - угро - финской московии орды на Кубань .
И тогда началось массовое заселение полностью опустевшего от украинцев козацкого края козломордой кацапской нечистью, лапотными москалями.