"Говоря о "великой России", я думал не столько географически, сколько культурно", - Папа Римский

Папа Римский Франциск заявляет, что его слова к российской молодежи о "великой России" были неудачно сформулированы, он не имел целью оправдывать империализм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я не думал об империализме, когда говорил это... Возможно, это был не лучший способ выразиться, но, говоря о "великой России", я думал не столько географически, сколько культурно", - пояснил Франциск свое выступление.

Он добавил, что "это был случайный комментарий, который пришел мне в голову, потому что я изучал ее (российскую историю. - Ред.) в школе", объяснив таким образом, почему он вспомнил Петра I и Екатерину II.

Папа также заявил, что не стоит отменять русскую культуру. "В России были темные политические годы, но наследие существует, оно доступно для всех", - считает он.

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Напомним, 25 августа Франциск выступил перед участниками X Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.

В своей речи понтифик заявил: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко осудил это заявление.