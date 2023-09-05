Осушение Каховского водохранилища может привести к опустыниванию юга Украины, - Минобороны
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Осушение Каховского водохранилища в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС может усилить тенденции аридизации (опустынивания) юга Украины, что будет иметь влияние на глобальную продовольственную систему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майора Владислава Дударя на брифинге в Military Media Center.
По его словам, водохранилище сохраняло 94% воды, которая питала 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% - Днепропетровской областей.
Несмотря на то, что показатели среднего уровня годовых осадков на Херсонщине превышают показатели присущие пустыням той же Испании (400 мм против 200 мм), отсутствие устойчивого водоснабжения, которое обеспечивалось водохранилищем, негативно влияет на экологию юга, уточнил майор.
"В связи с антропогенным характером экосистемы Херсонской области и с отсутствием ведения сельского хозяйства (осушение водохранилища, - ред.) это будет влиять негативно", - отметил Дударь.
Пожалуйста, подождите...
Нам Вовачка свєтіт!
Нам хлєба не нада,
відосік давай!"
Наступні війни будуть за воду. В Азії це буде основна причина найближчим часом.
Зажрані теперішні покоління знищують природу заради телефона нової моделі і залишать своїм внукам пустелі та голод.
А воно --- он як виходить....
Тому , що там де кумовство і корупція неможливо винайти і виробляти айфон . А якщо і можна - то все одно народ буде бідним - бо його обкрадуть його ж "висуванці".
В борделі не потрібно перставляти ліжка - а пора міняти "персонал". А в першу чергу змінитися народу
Я прикидав, у селі могли бути 20-50 великих сімей, з дітьми, землі вистачає, ні - не хочуть. Як бути самому хазяїном, ризикувати, вони краще рабами будуть. А свою землю - в оренду
Мова про те, що є можливість спокійно працювати НА СЕБЕ, ні - ідуть кудись рабами.
Магазини і мінімаркети в кожному селі, Ви десь навіть не знаю де знайшли село з такими проблемами.
Я так зрозумів, Ви не прихильник приватного сектору в Києві - краще жити в бетонній коробці.
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Вартість цих продуктів на порядок вища, ніж сировини, маса- на стільки ж менша. Проблем зі збутом нема.
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http://zbirniksgm.kntu.kr.ua/pdf/49/31.pdf
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