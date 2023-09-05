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Осушение Каховского водохранилища может привести к опустыниванию юга Украины, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

гес,каховська,пустеля

Осушение Каховского водохранилища в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС может усилить тенденции аридизации (опустынивания) юга Украины, что будет иметь влияние на глобальную продовольственную систему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майора Владислава Дударя на брифинге в Military Media Center.

По его словам, водохранилище сохраняло 94% воды, которая питала 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% - Днепропетровской областей.

Несмотря на то, что показатели среднего уровня годовых осадков на Херсонщине превышают показатели присущие пустыням той же Испании (400 мм против 200 мм), отсутствие устойчивого водоснабжения, которое обеспечивалось водохранилищем, негативно влияет на экологию юга, уточнил майор.

"В связи с антропогенным характером экосистемы Херсонской области и с отсутствием ведения сельского хозяйства (осушение водохранилища, - ред.) это будет влиять негативно", - отметил Дударь.

Также читайте: В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 32 человека, еще 39 - считаются пропавшими без вести, - Минобороны
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Топ комментарии
+12
афігєть.
міністерство оборони, ще й екологією піклується?
а чим тоді займається профільне міністерство?
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05.09.2023 14:31
+8
крапельне так. Але вони далеко не дебіли. Вже мусують ідею "великого відбудовування"
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05.09.2023 14:32
+7
Дибіли, вже давно крапельне зрошування.
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05.09.2023 14:28
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"Нам сонца нє нада,
Нам Вовачка свєтіт!
Нам хлєба не нада,
відосік давай!"
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05.09.2023 14:52 Ответить
Це *******, ще залишилось про прогноз погоди поговорити.
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05.09.2023 14:48 Ответить
Ми що вічно маємо годувати Африку дешевим зерном і бути бідною аграрною країною з спадковою дохідністю? Всім вже давно відомо що агробізнес це бідність. В світі не існує жодної цивілізованої і багатої аграрної країни. Щось ця перспектива нас зовсім не влаштовує. Доки ********* не закінчить своє існування ми маємо розвивати виключно промисловість та науки, а не малодоходне і збиткове сільське господарство. Якщо африканці голодують на найбагатшому на планеті континенті то це означає що там потрібно знижувати кількість населення або збільшувати виробництво їжі. Якщо ми продовжимо сприяти народжуваності в Африці і збільшення там кількості населення то це застій та бідність у нас і врешті втрата населення.
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05.09.2023 14:48 Ответить
Мальтусіанство - продажная дєвка імпєріалізма!
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05.09.2023 14:54 Ответить
Коли не буде їжі. Ви айфони будете їсти? Чи автомобілі?
Наступні війни будуть за воду. В Азії це буде основна причина найближчим часом.
Зажрані теперішні покоління знищують природу заради телефона нової моделі і залишать своїм внукам пустелі та голод.
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05.09.2023 15:20 Ответить
В Україні 30 мільйонів. Ми виробляємо продукції на 500 мільйонів і лишаємось бідними як церковні миші. Нас грабують всі кому не лінь - і ми це дозволяємо - влада, олігархи, кацапи ті навіть ООН. Зараз рівень оподаткування досягнув разом з прихованими податками 80 копійок з заробленого карбованця. Це майже СРСР! (93 копійки). Може вже пора якось змінювати пріоритети в структурі виробництва? Який сенс працювати задарма? Перспектива бідності на батьківщині вижене з країни всіх "живих і ненароджених"...
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05.09.2023 15:59 Ответить
Бляха муха! Я вже думав, що нас нікому грабувати... Баригу Порошенка прогнали з президента --- тепер заживемо!
А воно --- он як виходить....
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05.09.2023 16:08 Ответить
Податки у нас приблизно на одному рівні з часів Кучми. Змінюються тільки назви податків і їх кількість. Для українців ніякої різниці в цьому відношенні між президентами немає. Всі корумповані "бариги", а зє ще й жидобільшовик.
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05.09.2023 16:43 Ответить
Справа не в податках, а в тому, як їх розподіляють з бюджету. Можна побудувати 10 лікарень, а можна закупити яблука по 17, при реальній ціні їх 7 грн. лікарнями користувались би тисячі, яблуками --- декілька чоловік.
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05.09.2023 17:13 Ответить
От же ж, перепутав яйця та яблука! Та й не дивно, зелені злодюги тягнуть все!!
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05.09.2023 19:32 Ответить
Так може проблема не в структурі виробництва ? Може народу потрібно перстати самому толерувати кумовство і корупцію ?
Тому , що там де кумовство і корупція неможливо винайти і виробляти айфон . А якщо і можна - то все одно народ буде бідним - бо його обкрадуть його ж "висуванці".

В борделі не потрібно перставляти ліжка - а пора міняти "персонал". А в першу чергу змінитися народу
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05.09.2023 16:13 Ответить
Саджанці демократії потрібно регулярно поливати кровю корупціонерів, а не чекати два -три покоління на "чудо".
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05.09.2023 16:49 Ответить
!!!
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05.09.2023 17:16 Ответить
Зміниться він.... його від бидло-маратону --- бульдозером не відтягнеш!
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05.09.2023 17:15 Ответить
аграрний бізнес в Україні був і є прибутковим. У бідності інші причини, імена і прізвища.
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05.09.2023 16:38 Ответить
Для кого прибутковий? Маю дачу в селі. Там всі важко працюють і всі бідні. Ціни в місцевому магазинчику на 30-40% вищі за київські, а товари низькоякісний дешевий непотріб. Школу закрили. Медпункт закрили. Дитсадок закрили. За останні три роки з 100 корів лишилось 8. Зате є сільрада і почта працює на сплату комуналки 4 години на тиждень... І "кто жє ето сдєлал?"
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05.09.2023 17:00 Ответить
сільське господарство саме по собі нікого не робить ні бідним ні багатим. Так само як люба діяльність. Все залежить від самих людей і системи державного устрою в якій ці люди живуть і працюють. Але крім зовнішніх умов "бідність і розруха " в людських головах, а це вже проблема.
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05.09.2023 17:46 Ответить
Я в селі і я не бідний. Орендую 200 га - вистачає. А школи закриваються не через бідність - дітей нема, адже всі в ґород рвонули. І хто їм винен, що там жебракують? Зате в ґороді...
Я прикидав, у селі могли бути 20-50 великих сімей, з дітьми, землі вистачає, ні - не хочуть. Як бути самому хазяїном, ризикувати, вони краще рабами будуть. А свою землю - в оренду
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05.09.2023 18:17 Ответить
Ой не звізди,в тебе зарплати як в Польщі? Я колись працював на австрійкого фермера і він сказав якщо вашим не буде 300%доходу вони працювати не будуть.
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05.09.2023 18:44 Ответить
Жартуєш? Навіщо мені комусь платити ЗП на нещасні 200 га? Я мав на увазі, що крім нас з братом тут спокійно б могли працювати ще 20-50 сімей не на когось, а на себе. Але ні - лише ми і великий агрохолдинг, причому у ньому ЗП (якщо ти, звичайно, не охоронець і не різнораб) непогані, хоч менші, ніж у Польщі. Але ні, наші уєхалі в ґород, бідують там, але "зато не в селі"
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05.09.2023 19:11 Ответить
В місті ніхто не жебракує. Відпрацював 8 годин і вільний. А ще є каналізація і вивіз сміття, асфальтовані дороги, навчальні заклади для дітей і медицина. Є вибір товарів, а не "бери що привезли" в ятку та ще й по завищеній ціні. Все є! В місті можна змінювати роботу якщо начальство не подобається або зарплата не влаштовує. В селі якщо не тримаєш господарку (курей, свиней, кролів, корів) і не стоїш раком на городі то будеш голодувати. Але найбільший жах провінції це "начальнички" і їх прислуга. От займе якесь опудало посаду і починає "вирішувать питання" "обростаючи" кумами, сватами, друзями то "боржниками". І дуже скоро роздувається до такого стану що фіг ти його обійдеш! І прибрати (звільнити) неможливо - з усіх сторін "соломки підстелив". І вже починає вимагати хабарі і використовувати бюджетні гроші на "себе улюбленого". Будь який конфлікт з такими закінчується звільненням і роботу вже не знайдеш бо таке обдзвонить всіх "друзів" і ніхто вже Вам роботи не дасть... От і тікають люди... Приїжджаю на пару місяців рибку половити, грибочків позбирати і в селі не заробляю, а відпочиваю на природі та витрачаю. Без техніки в селі замориш себе важкою працею. А придбати свою техніку дорого! То ж кожний "власник трактора" веде себе як "хазяїн життя" і виставляє такі ціни на оранку і культивацію що диву даєшся... Але ідіотизм провінції наступає взимку. Пють. Крадуть. Калічать сусідів. Мруть і вбивають. А чим ще зайнятися довгими зимніми місяцями?...
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06.09.2023 04:10 Ответить
В багато чому Ви праві. Щодо випивки і крадіжки правда здивували - у нас колись було схоже, зараз точно не все так мрачно. Ворйо і алкашня або виздихало, або в місто виїхало. Нє, буває, звичайно, але...
Мова про те, що є можливість спокійно працювати НА СЕБЕ, ні - ідуть кудись рабами.
Магазини і мінімаркети в кожному селі, Ви десь навіть не знаю де знайшли село з такими проблемами.
Я так зрозумів, Ви не прихильник приватного сектору в Києві - краще жити в бетонній коробці.
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06.09.2023 09:12 Ответить
Живу в приватному секторі, але маю квартиру для здачі ("пенсійний фонд"). Хатку на Полтавщині обкрадають регулярно. Вже нічого там не лишаю. Хотів садок мати. Навесні зясувалось що всі посаджені дерева зимою хтось акуратно викопав і поцупив. Плюнули на все і навіть город вирішили не садити. Половили рибу і додому...
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06.09.2023 11:30 Ответить
НВ

Зерно переробляють на: глюкозу, фруктозу, лимонну та молочну кислоту, деякі амінокислоти.
Вартість цих продуктів на порядок вища, ніж сировини, маса- на стільки ж менша. Проблем зі збутом нема.
Для цього потрібні мультипереробні комплекси. І спеціалісти.
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05.09.2023 15:37 Ответить
У нас вже елеваторів майже не лишилось! Раніше казали "що з'їмо те не згниє!" А зараз - за зє - таки ж згниє! Вкрадуть або зїдять песаті миші... Звідки тут взятись третьому, четвертому, пятому або шостому! рівню переробки зерна та іншої сировини? Маслобійні і ті розбиті в хлам... Зате на військових закупівлях з бюджету відкат 30%. На митниці кожна третя одиниця товару , як свідчать волонтери!, нахабно привласнюється митниками...
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05.09.2023 15:46 Ответить
А головний продукт, який можна отримати з зерна - спирт!
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05.09.2023 16:30 Ответить
Головний продукт це мука, а не горілка.
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05.09.2023 17:05 Ответить
Для кого як. Для когось - борошно, жля когось - оковита.
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05.09.2023 17:40 Ответить
З тони зерна можна зробити 430 літрів 96 градусного спирту. Наслідки уявляєте?
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06.09.2023 04:36 Ответить
Дивіться, в проводили дослідження про калорійність зерна.
Рахували, скільки коштує одиниця тепла з вугілля, дров, газу. Прийшли до висновку, що кукурудзу і пшеницю в деяких випадках вигідніше просто спалити в котлах.
http://zbirniksgm.kntu.kr.ua/pdf/49/31.pdf
Щодо спирту, почитайте про спиртові бензини.
Особисто я використовую для опалення стручки сої, хоча їх можна згодувати худобі. Теж получається "спалюю харч".
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06.09.2023 10:06 Ответить
Я вибачаюсь, але що таке "спадкова дохідність"??
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05.09.2023 16:03 Ответить
Перепрошую. "Спадна доходність" ("убьіточная доходность"). Це коли чим більше виробляєш тим менше прибуток на одиницю товару (дорога техніка, добрива, насіння, приміщення і т.п.). Саме з-за цього фермерам держави змушені виплачувати дотації. Інакше голод. Сільське господарство найбільш ризикований бізнес на землі - неврожай, погода, саранча, засуха, дощі, паливо, добрива, пяниці, крадії... Якщо завод або фабрика може нарощувати виробництво щодня до безкінечності то з гектару ви більше ніж врожайність сорту раз на рік не вичавите.
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05.09.2023 17:17 Ответить
Дякую, а я поліз шукати "спадкову", а там скрізь про фінанси, спадок... ((
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05.09.2023 17:22 Ответить
Це так мене коректор "скоректував".
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05.09.2023 17:27 Ответить
"Убиточная доходность" - це "гіркий цукор" або "суха вода".
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05.09.2023 17:45 Ответить
Гадаю, це коли посада 'на потоках" передається у спадок.
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05.09.2023 17:30 Ответить
А у мами Рими, яке, натепер, звання?
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05.09.2023 15:02 Ответить
"хранітєль общака"
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05.09.2023 16:02 Ответить
Краще все таки більше досліджень провести на цю тему.
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05.09.2023 15:11 Ответить
Шапіто...
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05.09.2023 15:29 Ответить
Там же було дно річки вже луга поросли, наступного року кущі а через два вже дерева будуть, мул дуже багаттийй на добрива
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05.09.2023 16:27 Ответить
Я багато років спостерігав, як розвивалася курортна сфера на Арабатській стрілці. З водою там взагалі унікальна ситуація, - зверху вода солона, нижче прісна, досить гарної якості, а в глибоких шарах термальна. Певна частина Криму перебуває у таких самих умовах.
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05.09.2023 17:17 Ответить
Схоже на заказуху від Камянсько-Дніпровських помідорних та Херсонських цибульно-кавунних мільонерів! Катастрофоя для Дніпра було б в якби кацапи засирали бетоном ручейок на Средне-Русськой возвішенности севернее Смоленська. А нижче Запоріжжя місцевіць як отримувала, так і отримує ту саму кількість води, яку спускає ДніпроГЄС + півмільйона унітазів у Запоріжжі.
Ой, мрію про відновлення плавнів Великого Лугу, який памятаю з дитинства. Але розумію, що не доживу...
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05.09.2023 17:19 Ответить
Плавні Великого Лугу (природні) формувались мільйонами років...
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05.09.2023 17:51 Ответить
А справжні екологи кажуть, що не буде. Ще й відео виклали, де все заростає чагарниками. А частково люди поробили городи і кавуни вже є. Хтось нам явно бреше.
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05.09.2023 17:25 Ответить
Порахувати площу і взяти з майбутнього Росії у перерахунку на площу, покриті золотими злитками. Їм вже не жити... Наробили, усім папєрєднікам вистачить
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05.09.2023 17:36 Ответить
Старе,не фахове припущення.Вже массово,інтенсивно розвиваються сіянці тополі,та верби,не говорячи про м'яку рослинність.
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05.09.2023 17:53 Ответить
Екосистемау за період життя рослин,тварин. Верболоз, очерет - це не секвойя і не дуб. Травою в верболозом заросте за рік. А потім бджоли загудуть, качки закрякають і осетр зайде на нерест на наступний рік!
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05.09.2023 18:02 Ответить
Это ужасно и это правда. Мелиорации каюк.
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06.09.2023 02:26 Ответить
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