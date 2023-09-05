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Новости Общество
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коррупция (8390) реестр (248) НАПК (1165) Новиков Александр (69)

В Единый реестр коррупционеров внесено 46 тысяч человек, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Общество

назк

В Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 46 тысяч граждан.

Об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Реестре 46 тыс. человек. Из них 2 тыс. совершивших дисциплинарные правонарушения, примерно 25 тыс. - административные и 15 тыс. - уголовные", - уточнил Новиков.

По его словам, сейчас есть риск для этого Реестра. В частности, это проект закона 9587-д о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Этот законопроект может вообще уничтожить реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Если этот закон сегодня примут, ни журналисты, ни граждане не увидят сведения о тех, кто совершил административные правонарушения, связанные с коррупцией, дисциплинарные, а также те 15 тыс. осужденных за уголовные преступления. Это основной риск для данного реестра, а не закрытие определенных полей", - подчеркнул глава НАПК.

Также читайте: НАПК открыло доступ к Единому государственному реестру коррупционеров

Он отметил, что НАПК получило от Министерства обороны ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

С началом полномасштабного вторжения России государственным органам, в том числе и агентству, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому реестру коррупционеров.

4 сентября НАПК открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц с учетом аспектов безопасности.
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Топ комментарии
+7
Интересен раздел на букву "З". Есть там некий Владимир Александрович? И если нет то почему?
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05.09.2023 16:10
+5
Ні фіга собі, "В Україні практично корупції немає"
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05.09.2023 16:09
+5
Єрмака нема?
Шурми нема?
Смірнова нема?
Татарова нема?
Всі призначенці ЗЄ та Єрмака у ньму є?
ЗЄ, який цих покидтків призначав та кришує, є?

Тоді до сраки той реєстр. Головних корупціонерів у ньому нема.
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05.09.2023 16:13
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Правила форума Совет форумчан
Якщо помріяти, то багацько патронів піде...
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05.09.2023 16:03 Ответить
Тю ... копійчаний кульок на голову - ціна-якість на висоті.
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05.09.2023 16:33 Ответить
ЦЕ все папір ! А де дії ?
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05.09.2023 16:05 Ответить
Почему они еще не под Бахмутом?
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05.09.2023 16:06 Ответить
Ні фіга собі, "В Україні практично корупції немає"
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05.09.2023 16:09 Ответить
Интересен раздел на букву "З". Есть там некий Владимир Александрович? И если нет то почему?
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05.09.2023 16:10 Ответить
А серед тих 15тисяч засуджених є ''топ-корупціонери'', чи лише ''шістки''?
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05.09.2023 16:12 Ответить
Єрмака нема?
Шурми нема?
Смірнова нема?
Татарова нема?
Всі призначенці ЗЄ та Єрмака у ньму є?
ЗЄ, який цих покидтків призначав та кришує, є?

Тоді до сраки той реєстр. Головних корупціонерів у ньому нема.
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05.09.2023 16:13 Ответить
багатенько..., але ж там тільки ті, що попалися...
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05.09.2023 16:14 Ответить
Победить коррупцию достаточно просто.
Достаточно закрыть доступ до данных.
Нет данных - нет коррупции
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05.09.2023 16:15 Ответить
Нахрена он нужен? Они должны быть все в реестре на зоне. С полной конфискацией.
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05.09.2023 16:27 Ответить
Яйца по 17 там на какую букву? Разве что на Я...
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05.09.2023 16:30 Ответить
До Єдиного реєстру треба вже вносити групи і колективи корупціонерів. От хоча б угруповання ОПЗе.
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05.09.2023 16:30 Ответить
Це пізда ...Бідна Україна... що з неї зробили потвори при владі.Будуть красти до останнього... а потім звалять за бугор.
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05.09.2023 16:34 Ответить
99% - лікарі, робітники жеків, пдсникі, ... що брали хабарі у 1к-5к гривен?
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05.09.2023 16:42 Ответить
Сомневаюсь. Врачи в Украине не являются госслужащими. Это было сделано ещё в 90 годах, чтобы "обеспечить им хорошую" не индексируемую, как это делается чиновникам, пенсию и социальные гарантии. Про работников ЖЭКа вообще молчу.
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05.09.2023 18:51 Ответить
Целых два армейских корпуса!!!
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05.09.2023 16:43 Ответить
До Єдиного реєстру корупціонерів внесено 46 тисяч осіб Джерело: https://censor.net/ua/n3441561
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Це якраз необхідна кількість для формування 10 нових бригад. Бінго!
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05.09.2023 18:08 Ответить
А що в ОП працює понад 46 тисяч осіб?
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05.09.2023 17:05 Ответить
 
 