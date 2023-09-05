Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год

Верховная Рада возобновила электронное декларирование для чиновников, однако правка необходимая для открытия деклараций не набрала голосов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"9534 главный законопроект о возвращении декларирования принят в целом. ЗА – 329", - говорится в сообщении.

По фракциям:

СН – 216;

ЕС – 20;

"Батькивщина" – 9;

"Платформа за жизнь и мир" – 21;

"За будущее" – 9;

"Голос" – 14;

"Довира" – 16;

"Восстановление Украины" – 8;

Внефракционные - 16.



"Относительно учтенных поправок:



Правка 1 - уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, которые подпадают под антикоррупционное законодательство: 246 голосов

Правка 246 - о том, что если указали имущество в одном разделе, а не указали в другом, то это не считается преступлением: 247 голосов.

Правка 277. Если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять: 239 голосов.

Главная правка 371- об открытии деклараций, не набрала голосов: 199", – добавил парламентарий.

Результаты голосования за правку об открытии деклараций

Читайте: Рада приняла закон о наказании чиновников за несвоевременную подачу деклараций

Нардеп не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ.

"(Хотя уже дедлайн 01 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587д об изменениях в КУАП по декларациям. Поэтому думаю по ним (9534 и 9587д) будет в результате техническое вето", - добавил он.

Также читайте: "ЕС" - за обязательное восстановление е-декларирования, исключение только для ВСУ, - Порошенко