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Новости Политика Украины
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ВР (28734) электронное декларирование (1015) Железняк Ярослав (337)

Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

декларування,декларація

Верховная Рада возобновила электронное декларирование для чиновников, однако правка необходимая для открытия деклараций не набрала голосов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"9534 главный законопроект о возвращении декларирования принят в целом. ЗА – 329", - говорится в сообщении.Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год 01

По фракциям:

СН – 216;
ЕС – 20;
"Батькивщина" – 9;
"Платформа за жизнь и мир" – 21;
"За будущее" – 9;
"Голос" – 14;
"Довира" – 16;
"Восстановление Украины" – 8;
Внефракционные - 16.


"Относительно учтенных поправок:

Правка 1 - уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, которые подпадают под антикоррупционное законодательство: 246 голосов
Правка 246 - о том, что если указали имущество в одном разделе, а не указали в другом, то это не считается преступлением: 247 голосов.
Правка 277. Если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять: 239 голосов.
Главная правка 371- об открытии деклараций, не набрала голосов: 199", – добавил парламентарий.

Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год 02

Результаты голосования за правку об открытии деклараций

Читайте: Рада приняла закон о наказании чиновников за несвоевременную подачу деклараций

Нардеп не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ.

"(Хотя уже дедлайн 01 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587д об изменениях в КУАП по декларациям. Поэтому думаю по ним (9534 и 9587д) будет в результате техническое вето", - добавил он.

Также читайте: "ЕС" - за обязательное восстановление е-декларирования, исключение только для ВСУ, - Порошенко
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Топ комментарии
+43
Это все херня, а не восстановление. Декларации будут закрыты еще весь 2024 год. Всех советников из ОП не включили и т.д. "Слуги" просто насрали на будущее Украины ради возможности себе продолжать воровать.
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05.09.2023 17:05
+30
Зелень дико сцится идти на выборы с открытыми декларациями. Понимает что тогда шансов не просто ноль - они отрицательные.
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05.09.2023 17:16
+28
Вы почитайте что именно реально приняли. Там еще то "веселье". "Слуги" пытаются скрыть декларирование от украинцев. На заседании комитета ВР депутаты от СН решили оставить декларации чиновников закрытыми еще на год и не вносить в перечень тех, кто должен подавать декларацию - советников, помощников и сотрудников ОП.
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05.09.2023 17:09
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пртнр пнх. тчк. злнскй. тчксзптй.
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05.09.2023 16:58 Ответить
А чому будуть закриті тільки « на рік»?

Треба закрити на 10, або назавжди…
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05.09.2023 17:07 Ответить
А тому, що за рік чі падішах помре, чі іщак здохне.
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05.09.2023 17:22 Ответить
Чи падішаха переоберуть, щоб шах і мат зробив майбутньому держави.
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05.09.2023 17:57 Ответить
одно слово-сволочи вонючии
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06.09.2023 10:30 Ответить
Гуйня якась: скоро зовсім з плебсом зрівняють!
Може, недайбі, ще й красти заборонять, га?
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05.09.2023 17:01 Ответить
Вы почитайте что именно реально приняли. Там еще то "веселье". "Слуги" пытаются скрыть декларирование от украинцев. На заседании комитета ВР депутаты от СН решили оставить декларации чиновников закрытыми еще на год и не вносить в перечень тех, кто должен подавать декларацию - советников, помощников и сотрудников ОП.
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05.09.2023 17:09 Ответить
ці ******* зелені що тільки не вигадають аби виборці не побачили масштаби збагачення
під час війни
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05.09.2023 21:06 Ответить
Скільки вовка не годуй....заіпали одним словом
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05.09.2023 17:01 Ответить
а толку? вы хоть знаете сколько резников за увольнение получит?
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05.09.2023 17:02 Ответить
Это все херня, а не восстановление. Декларации будут закрыты еще весь 2024 год. Всех советников из ОП не включили и т.д. "Слуги" просто насрали на будущее Украины ради возможности себе продолжать воровать.
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05.09.2023 17:05 Ответить
Україна в ЄС та НАТО - хана для слуг та їх хазяїв.
Пліснява вибдовує парашку, щоб як і там, жити в Європі, грабувати в Україні.
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05.09.2023 17:14 Ответить
Вони будуть закриті завжди якщо нічого не робити.
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05.09.2023 18:10 Ответить
Почему-то при предшественнике они были открыты. Так возвращайтесь из солнечной Италии и откройте их. Мы поможем вам с радостью.
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05.09.2023 18:12 Ответить
Форумчанине-форумчанине... Ти що таке ВПН і нащо його у роботі використовують знаєш? І де ти Італію побачив? Коротше, годі скімлити на нарєчіі а краще давай думати як "слуг" на місце ставити, бо вже на голову всілись.
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05.09.2023 18:24 Ответить
Война, однако. Вы предлагаете повторить бунт в стиле Пригожина?
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05.09.2023 18:28 Ответить
Отож бо зелень і користується війною. Щодо пропозицій, то цивільні можуть на виборах не за зелень проголосувати, а військовим я не порадник, вони й самі розберуться, що робити. А якщо знову цих виберуть, то мабуть така доля у України, що поробиш.
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05.09.2023 19:04 Ответить
Трагедії тут немає, якщо антикорупційні органи будуть працювати.
Закриті вони будуть для широкого загалу. Для НАЗК вони відкриті.
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05.09.2023 19:15 Ответить
дещева ботяра 13 🤢💩🤖🐸, так тоді на хрін ПРИХОВАЛИ , якщо ЗНАЧЕННЯ не МАЄ ⁉️⁉️Твої хузяйва закінчать , як ЧАУШЕСКУ !
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06.09.2023 07:26 Ответить
Дрібні наперсточники.
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05.09.2023 17:05 Ответить
Повернула та недовернула!
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05.09.2023 17:06 Ответить
Лучшее мерило патриотизма всех тех кто любит заливаться по Марафону как он за Украину.
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05.09.2023 17:10 Ответить
"про відкриття декларацій, не набрала голосів "

НаріТ отара не має знати, як жирують її "слуги".

"Нардеп не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ. "
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05.09.2023 17:11 Ответить
Зелень дико сцится идти на выборы с открытыми декларациями. Понимает что тогда шансов не просто ноль - они отрицательные.
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05.09.2023 17:16 Ответить
А вибори будуть. У плісняви немає вибору.
ТАРАС ЧОРНОВІЛ:
Конституція не передбачає автоматичного продовження повноважень президента у зв'язку з війною у випадку не проведення виборів у визначений термін - йдеться про останні неділю березня 2024 року, але там чітко визначено, що відбувається, коли президент втрачає повноваження - голова ВР стає тво Президента
Нагадаю, як було в попередньому аналогічному випадку - після відставки діючого президента його більшість розвалюється і голова ВР змінюється - Рибак пішов геть,було обрано Турчинова.
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05.09.2023 19:17 Ответить
Ви недооцінюєте 73 відсотки дибілів, та худоба знову якогось клоуна вибере...
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06.09.2023 08:42 Ответить
Щоб ви всі здохли тварюки корумпіровані
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05.09.2023 17:16 Ответить
🤢 Ганьба, зелених мародерів під трибунал!!!🥵
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05.09.2023 17:20 Ответить
Чого Железняк не дає розкладу, як хто голосував по всім цим правкам; зокрема за відкритість декларацій?
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05.09.2023 17:26 Ответить
Выкладывают в твиттере. Это, например, проваленное про ОПу


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05.09.2023 17:47 Ответить
Вот за открытый реестр деклараций

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05.09.2023 17:49 Ответить
вороваті слуги....
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05.09.2023 17:30 Ответить
Антиукраинский президент и его свора.
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05.09.2023 17:43 Ответить
Навіщо тоді це, якщо декларації залишають закритими, та й взагалі для основних корупційних категорій це не обов'язково? Окозамилювання?
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05.09.2023 17:55 Ответить
На заході вимагають відновити обов'язкове декларування а Zeнаперсточники хочуть їх розвести.
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05.09.2023 17:57 Ответить
Через рік коли опублікують декларації "труни народу" яку Коломойський та блаЗЕнь особисто завели до парламенту не існуватиме, блаЗЕнь зробить вигляд що не знає що це за люди, набере медикинь та нових клоунів і гойда добивати країну.
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05.09.2023 17:55 Ответить
Ну а как ещё? Иначе у лохтората могут возникнуть вопросы- а как они стали милионерами во время войны? Да и выборы скоро....
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05.09.2023 17:56 Ответить
Просто- Сволочі.
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05.09.2023 17:58 Ответить
Детский фокус: "у меня есть что-то интересное, только я вам это не покажу"
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05.09.2023 17:59 Ответить
ця уйня продовження виборів 2019. не хочуть українці бути цівілізаційної країною.73% це ваша перемога є поразкою України у боротьбі за незалежність і добробут українців. Слава ЗСУ!
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05.09.2023 18:06 Ответить


Bihus.Info

@bihusinfo

Декларації не відкриють Правку 371 про відкриття реєстру до законопроєкту про повернення електронного декларування НЕ прийняли, - нардеп Железняк.

Закритий реєстр = нові корупційні історії = ще менше довіри до України від міжнародних партнерів.

Немає слів.

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05.09.2023 18:11 Ответить
Чи буде хоч 1 день у цьому році, коли не будуть очі на лоба лізти через владу?

Якого х*я:

- Красти яйця, яблука, фляги, куртки - сьогодні.
- Гівносеріали за 33 лями - сьогодні.
- Ремонтувати стадіони - сьогодні.
- Ремонтувати дороги всюди (навіть біля фронту) - сьогодні.
- Оплачувати авансом 40 лярдів гривень на фейкові контракти - сьогодні.
- Закуповувати техніку для окупованих територій - сьогодні.
- Купувати барабани для укриттів - сьогодні.

А як блд виконати хоча б першу вимогу, яку просив Захід:
- е-декларації? ні-ні, через рік

p.s. відчуття, що влада безповоротно зірвалась з ланцюга: *****ць росте в геометричній прогресії. Або недалекий бонапартік втратив контроль над своїм шапіто. Або це свідомо: грабуйте країну як в останнє. І хз, що небезпечніше: тупорилість, або саботаж
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05.09.2023 18:13 Ответить
Який піп ( препіздент) - такий прихід (« слуги🤡🤢🎪»)‼️🆘🐸ЗЕЛЕНА ЖАБА з. ЕРМАКОМ , СУМЛІННО ВИКОНУЮТЬ ЗОБОВЬЯЗАННЯ з ОМАНУ - ДЕМОНТУВАТИ Україну ! Не митьем ,так катаньем
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06.09.2023 07:36 Ответить
Теперь Верховная Рада немножко беременна... Но вот от кого?...
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05.09.2023 18:17 Ответить
Проти тільки один депутат, всі ці Зеленські, Порошенки, Тимошенки... йдуть за руськи кораблем. Я не знаю наскільки треба бути дурними, щоб роками голосувати за старих політиків.
Всі одне одному брат або сват, хрестять дітей, разом святкують дні народження... А ви народ, маєте терпіти, та синів і дочок на війну відправляти, на захисти непосильно приватизованих підприємств Батьківщини
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05.09.2023 18:39 Ответить
Зробимо їх вмєстє!
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05.09.2023 18:53 Ответить
Закривати декларації разом з декларантами.Повна демократія.Бажаєшь -на рік,бажаєшь- на десять.
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05.09.2023 19:00 Ответить
Року буде достатньо для того щоб накрадене переоформить на бабушку і вивезти куда треба.
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05.09.2023 19:03 Ответить
народ України має знати .що у ВЗРАДІ,незалежно від партійної приналежності сидять зрадники України і вороги українського народу- ((("9534 головний законопроект про повернення декларування прийнято в цілому. ЗА - 329" )))
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05.09.2023 19:21 Ответить
попередня влада створила декларації - зеленський закрив. опозіційні канали закрив, реформи всі демонстративно згорнув , інститути всі знищує. ітп. у 73% дибилів спитайте - а що він взагалі для України хорошого зробив, от хоть шось ? окрім рашиського додатку дія.
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05.09.2023 20:34 Ответить
Публикация деклараций - это требование для вступление в ЕС. Депутаты официально предали украинский народ, отказавшись от евроинтеграции и перешли на сторону РФ. Это государственная измена! Они должны за это ответить!
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05.09.2023 20:53 Ответить
Осел так вирішив? Чи Дерьмак с подоляком?
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05.09.2023 21:27 Ответить
слуги народа - гниды
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05.09.2023 22:57 Ответить
Гниди с лобка ермак&зельцмана ! Если-бы , с жОПы дали указание ВЕРНУТЬ , депутатишки сделали , как надо , а оно им не надо ! Какой ЕС и НАТО , им надо грабить ЦИНИЧНО ПОДЛО и ставить в СТОЙЛО РАБОВ ГОЕВ , срать в лицо всему миру! « СПАСБО»ИМБИЦИЛАМ 73% , ЖРИ-ТЕ , а СКОРО БУДЕТЕ ПЯТКИ ,***** ЛИЗАТЬ
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06.09.2023 07:44 Ответить
Дмитро Чекалкин

🥀Укразалізниця засекретила дані про зарплату свого топ-пропагандиста Сергія Лещенка, бо розголошення цієї інформації несе "загрозу системі управління технологічними процесами"
Напевно, зарплата така, що народ точно офігіє

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05.09.2023 23:01 Ответить
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06.09.2023 13:24 Ответить
Добре, я військовий, жінка держслужбовець. Я солдат,не генерал, жінка провідний спеціаліст. Вона мусить указати де я і скільки отримую від кого. По*уй. Подамо, якщо мені відпустку дадуть
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05.09.2023 23:15 Ответить
Чи була якась притомна аргументація чому саме через рік має відновитись декларування? Чому не через 2 або 5? Єдина причина, яка спадає на думку, це вирішили провести вибори впродовж наступного року і не хочуть показувати свої мільйони. Бо лохторат досі вважає, шо зе шобла це прості люди з народу, які шаурму на заправках їдять, а не лобстери в ресторанах.
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05.09.2023 23:40 Ответить
Ганьба корупціонерам у ВР!
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06.09.2023 00:18 Ответить
Ганьба 73🤢% ,тем кто выбрал ЧЛЕНОГРАЯ ! При ПАПЕРЕДНИКАХ БЫЛ БЕЗВИЗ И ОТКРЫТЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ , а при ВЫРОДКАХ ШАПИТОЧНЫХ -КРОВАВЕЙШАЯ ВОЙНА и ГАНЬБА !
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06.09.2023 07:49 Ответить
Ворье, сплошное ворье у власти.
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06.09.2023 00:58 Ответить
Відео -- Антикорупційна неспроможність президента Зеленського
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06.09.2023 13:23 Ответить
 
 