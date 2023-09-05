Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада возобновила электронное декларирование для чиновников, однако правка необходимая для открытия деклараций не набрала голосов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"9534 главный законопроект о возвращении декларирования принят в целом. ЗА – 329", - говорится в сообщении.
По фракциям:
СН – 216;
ЕС – 20;
"Батькивщина" – 9;
"Платформа за жизнь и мир" – 21;
"За будущее" – 9;
"Голос" – 14;
"Довира" – 16;
"Восстановление Украины" – 8;
Внефракционные - 16.
"Относительно учтенных поправок:
Правка 1 - уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, которые подпадают под антикоррупционное законодательство: 246 голосов
Правка 246 - о том, что если указали имущество в одном разделе, а не указали в другом, то это не считается преступлением: 247 голосов.
Правка 277. Если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять: 239 голосов.
Главная правка 371- об открытии деклараций, не набрала голосов: 199", – добавил парламентарий.
Результаты голосования за правку об открытии деклараций
Нардеп не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ.
"(Хотя уже дедлайн 01 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587д об изменениях в КУАП по декларациям. Поэтому думаю по ним (9534 и 9587д) будет в результате техническое вето", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Треба закрити на 10, або назавжди…
Може, недайбі, ще й красти заборонять, га?
під час війни
Пліснява вибдовує парашку, щоб як і там, жити в Європі, грабувати в Україні.
Закриті вони будуть для широкого загалу. Для НАЗК вони відкриті.
НаріТотара не має знати, як жирують її "слуги".
"Нардеп не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ. "
ТАРАС ЧОРНОВІЛ:
Конституція не передбачає автоматичного продовження повноважень президента у зв'язку з війною у випадку не проведення виборів у визначений термін - йдеться про останні неділю березня 2024 року, але там чітко визначено, що відбувається, коли президент втрачає повноваження - голова ВР стає тво Президента
Нагадаю, як було в попередньому аналогічному випадку - після відставки діючого президента його більшість розвалюється і голова ВР змінюється - Рибак пішов геть,було обрано Турчинова.
Bihus.Info
@bihusinfo
Декларації не відкриють Правку 371 про відкриття реєстру до законопроєкту про повернення електронного декларування НЕ прийняли, - нардеп Железняк.
Закритий реєстр = нові корупційні історії = ще менше довіри до України від міжнародних партнерів.
Немає слів.
Якого х*я:
- Красти яйця, яблука, фляги, куртки - сьогодні.
- Гівносеріали за 33 лями - сьогодні.
- Ремонтувати стадіони - сьогодні.
- Ремонтувати дороги всюди (навіть біля фронту) - сьогодні.
- Оплачувати авансом 40 лярдів гривень на фейкові контракти - сьогодні.
- Закуповувати техніку для окупованих територій - сьогодні.
- Купувати барабани для укриттів - сьогодні.
А як блд виконати хоча б першу вимогу, яку просив Захід:
- е-декларації? ні-ні, через рік
p.s. відчуття, що влада безповоротно зірвалась з ланцюга: *****ць росте в геометричній прогресії. Або недалекий бонапартік втратив контроль над своїм шапіто. Або це свідомо: грабуйте країну як в останнє. І хз, що небезпечніше: тупорилість, або саботаж
Всі одне одному брат або сват, хрестять дітей, разом святкують дні народження... А ви народ, маєте терпіти, та синів і дочок на війну відправляти, на захисти
непосильно приватизованих підприємствБатьківщини
🥀Укразалізниця засекретила дані про зарплату свого топ-пропагандиста Сергія Лещенка, бо розголошення цієї інформації несе "загрозу системі управління технологічними процесами"
Напевно, зарплата така, що народ точно офігіє