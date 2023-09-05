Зеленский уволил Павла Кириленко с должности руководителя Донецкой ОВА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной военной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №558/2023 был опубликован на сайте главы украинского государства.

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - сказано в тексте документа.

Как сообщалось, во вторник Кабинет Министров Украины согласовал увольнение главы ОВД Павла Кириленко. Верховная Рада намерена назначить его на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

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