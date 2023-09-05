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Новости Политика Украины
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увольнение (2508) Кириленко Павел (622)

Зеленский уволил Павла Кириленко с должности руководителя Донецкой ОВА, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кириленко,павло

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной военной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №558/2023 был опубликован на сайте главы украинского государства.

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - сказано в тексте документа.

Как сообщалось, во вторник Кабинет Министров Украины согласовал увольнение главы ОВД Павла Кириленко. Верховная Рада намерена назначить его на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Читайте также: Новым главой Антимонопольного комитета станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - Арахамия
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Погано заносив?
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05.09.2023 20:31 Ответить
Верховна Рада має намір призначити його на посаду голови Антимонопольного комітету України.
Треба читати до кінця...😁
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05.09.2023 20:35 Ответить
Будет бороться с монополиями. С ДТЕКом, нашим монополистом по сетям та розподілу. (Шучу, мафия бессмертна).
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05.09.2023 20:37 Ответить
Зе міняє ліжка?
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05.09.2023 20:48 Ответить
як говорив гражданін Корєйко..."вєздє нужни хорошиє считоводи"....Веду до того ,що якщо заліз у владу то від перестановки доданків сумма в кишені якраз змінюється
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05.09.2023 20:50 Ответить
Шкода Пашу, що лізе в зе-л...айно.
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05.09.2023 20:54 Ответить
Хіба він з іншого лайна
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05.09.2023 22:17 Ответить
ціну указів бачили по громадянстві коломойського
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06.09.2023 08:15 Ответить
 
 