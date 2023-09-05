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Лубинец предложил Комиссии ООН, не нашедшей доказательств геноцида украинцев, посетить освобожденные ВСУ города

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лубінець

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине, которая "не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид", должна посетить недавно деоккупированные города или населенные пункты вблизи линии фронта, чтобы увидеть все своими глазами.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине сообщила, что "не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид". Поэтому считаю целесообразным напомнить, что статья 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него четко дает объяснение, что же считается геноцидом", – говорится в заявлении.

Далее Лубинец привел пять форм геноцида:

  • Первая форма этого военного преступления - убийство членов определенной группы лиц. В самой же ООН сообщали, что в настоящее время в Украине погибли 9 444 гражданских.
  • Второй формой геноцида является причинение тяжких телесных или психических повреждений членам определенной группы. Здесь число еще больше. Из-за российской вооруженной агрессии почти 17 000 человек получили ранения.
  • Третья форма геноцида - создание членам группы условий, рассчитанных на полное или частичное ее уничтожение. Лубинец привел в пример массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре зимой и подрыв Каховской ГЭС, последствия чего могут быть катастрофическими
  • Четвертой формой геноцида называют невозможность рождения детей в среде группы. В настоящее время в Украине, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными.
  • Пятой формой уничтожения народа является именно насильственное перемещение детей из одной этногруппы в другую. Только по официальной информации из портала "Дети войны", россияне депортировали или принудительно переместили 19546 украинских детей.

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"Если международной комиссии ООН этих фактов недостаточно, чтобы признать очевидные вещи, то приглашаю ее представителей посетить освобожденные украинскими воинами населенные пункты или населенные пункты, расположенные недалеко от линии фронта", - написал Лубинец.

Он добавил, что там все сразу станет очевидным.

Напомним, у Комиссии пока нет достаточных доказательств, юридически соответствующих Конвенции, чтобы признать войну в Украине геноцидом.
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Топ комментарии
+5
От жешь твари и большинство из них представители тех хотящих жрать наше зерно.
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05.09.2023 21:38
+4
Необхідно вже депортувати всіх представників ООН з України за ознакою профнепридатності. А будуть тявкати - вручити підозри за колабораціонізм діяльність та шпигунство на користь кацапів.
Може тоді у цих уродів, які смокчуть кацапські гроші, очі трохи привідкриються, хоча теж не факт
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05.09.2023 21:37
+2
функціонери ООН смачно плюнули в українців , гроші з рашки відпрацьовують, добре відмазують путіна..
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05.09.2023 22:21
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Правила форума Совет форумчан
пора реформировать эту недолигу наций...
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05.09.2023 21:34 Ответить
цензор,у вас по умолчанию жирный шрифт...
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05.09.2023 21:36 Ответить
Необхідно вже депортувати всіх представників ООН з України за ознакою профнепридатності. А будуть тявкати - вручити підозри за колабораціонізм діяльність та шпигунство на користь кацапів.
Може тоді у цих уродів, які смокчуть кацапські гроші, очі трохи привідкриються, хоча теж не факт
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05.09.2023 21:37 Ответить
Разом з лубінцем
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05.09.2023 21:48 Ответить
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05.09.2023 21:49 Ответить
От жешь твари и большинство из них представители тех хотящих жрать наше зерно.
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05.09.2023 21:38 Ответить
про профнепридатність чиста правда....кацапія була трахнута за війну з фінляндією...
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05.09.2023 21:55 Ответить
В ООН нужно быть как в Руанде .... за один год 1.000.000 убитых гражданских ,если менше ....это негеноцид.
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05.09.2023 22:07 Ответить
Газпрьомовське бабло, засліпило испердам з ООН усе де тільки можливо!!
Криваві гроші з московії знайшли однодумців терористів і в ООН!!
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05.09.2023 22:11 Ответить
справа тал'явіні квітне та пахне.
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05.09.2023 22:12 Ответить
функціонери ООН смачно плюнули в українців , гроші з рашки відпрацьовують, добре відмазують путіна..
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05.09.2023 22:21 Ответить
Спочатку зе-шобло закриває рота, і знімає з посади попереднього омбудсмена, за правдиву інформацію про звірства рашистів, а тепер вони дивуюся що щось не так...
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05.09.2023 22:48 Ответить
Комиссия ООН, не нашедшая доказательств геноцида украинцев. Сидит на подсосе у ***** и является **********.
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05.09.2023 22:53 Ответить
в які визволені, те оон навіть в Україну сцить приїхати
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05.09.2023 23:33 Ответить
А де та комісія докази шукала?Сидячи в Нью-Йорку і слухаючи Небензю,як українці натравлюють на бідних і нещасних "освободітєлєй" американських комарів виведених в біолабораторіях Маріуполя і саме тому "святим" росіянам прийшлось стерти з лиця землі півміліонне місто разом з мешканцями?Ще місяць-другий і Гутерреш ху@ла висуне на нобелівську премію миру.
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06.09.2023 01:25 Ответить
не знайшла доказів ,чи наша влада їх не надала в повному обсязі , бо не на часі - дали ще рік накрастись - треба встигнути . а з геноцидом потім розберемось
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06.09.2023 08:09 Ответить
 
 