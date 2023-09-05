Лубинец предложил Комиссии ООН, не нашедшей доказательств геноцида украинцев, посетить освобожденные ВСУ города

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине, которая "не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид", должна посетить недавно деоккупированные города или населенные пункты вблизи линии фронта, чтобы увидеть все своими глазами.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине сообщила, что "не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид". Поэтому считаю целесообразным напомнить, что статья 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него четко дает объяснение, что же считается геноцидом", – говорится в заявлении.

Далее Лубинец привел пять форм геноцида:

Первая форма этого военного преступления - убийство членов определенной группы лиц. В самой же ООН сообщали, что в настоящее время в Украине погибли 9 444 гражданских.

Второй формой геноцида является причинение тяжких телесных или психических повреждений членам определенной группы. Здесь число еще больше. Из-за российской вооруженной агрессии почти 17 000 человек получили ранения.

Третья форма геноцида - создание членам группы условий, рассчитанных на полное или частичное ее уничтожение. Лубинец привел в пример массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре зимой и подрыв Каховской ГЭС, последствия чего могут быть катастрофическими

Четвертой формой геноцида называют невозможность рождения детей в среде группы. В настоящее время в Украине, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными.

Пятой формой уничтожения народа является именно насильственное перемещение детей из одной этногруппы в другую. Только по официальной информации из портала "Дети войны", россияне депортировали или принудительно переместили 19546 украинских детей.

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"Если международной комиссии ООН этих фактов недостаточно, чтобы признать очевидные вещи, то приглашаю ее представителей посетить освобожденные украинскими воинами населенные пункты или населенные пункты, расположенные недалеко от линии фронта", - написал Лубинец.

Он добавил, что там все сразу станет очевидным.

Напомним, у Комиссии пока нет достаточных доказательств, юридически соответствующих Конвенции, чтобы признать войну в Украине геноцидом.