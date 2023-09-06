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Новости Политика Украины
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ВР (28734) назначение (2048) Антимонопольный комитет (473) Кириленко Павел (622)

Рада назначила экс-главу Донецкой ОГА Кириленко главой Антимонопольного комитета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кириленко,павло

6 сентября Верховная Рада назначила Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее постановление "О назначении Кириленко П.А. Председателем Антимонопольного комитета Украины" (№10015) поддержали 250 депутатов.

Смотрите: Кабмин предлагает назначить экс-главу Донецкой ОГА Кириленко главой Антимонопольного комитета. ДОКУМЕНТ

Рада назначила экс-главу Донецкой ОГА Кириленко главой Антимонопольного комитета 01
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Топ комментарии
+14
Писюну 37 років, взагалі ніде ніколи в реальному секторі не працював крім кабінетів на подсосі (помічником!!!!!!) в прокурорів. Брат - террорист ДНР, батько та мати його - з паспортами ДНР.

Я не розумію у ГУРа взагалі є перший відділ? Що там написано в його особістій справі? Тут же все логічно - якщо рідний брат воює за ворога, то цій пісюн взагалі не має ніякого впливу на родину! Навіщо ви його на керівницькі посади ставите, якщо він навіть не може впливати на членів своєї родини. ЦЕ Ж ЛОГІЧНО!
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06.09.2023 15:52
+11
Продовжується перестановка ліжок. Наступний етап - у посли. Гайдай не дасть збрехати.
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06.09.2023 14:32
+9
ото еще тот антимонополист
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06.09.2023 14:28
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Він явно не військово зобов'язанний......
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06.09.2023 14:24 Ответить
ото еще тот антимонополист
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06.09.2023 14:28 Ответить
Продовжується перестановка ліжок. Наступний етап - у посли. Гайдай не дасть збрехати.
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06.09.2023 14:32 Ответить
всього 333, прям як 333-й артилерійський полк
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06.09.2023 14:41 Ответить
судячи по кадровій політиці 95 кварталу -справи у них геть кепські якщо таких без стажу в буть якій роботі призначають на такі посади....в 2008 закінчив інститут .пару років потер штани в прокуратурі і тут оп....здавалось би вже нічим ця влада не здивує.а ні .не тут то було .що не день то нове кіно....
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06.09.2023 14:57 Ответить
До нього теж була подруга сусідки зеленського. Зеленський ще ніде ніколи порядну людину не призначив. Він хоч знае що таке дебет і чим він відрізняется від кредіта ?
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06.09.2023 19:03 Ответить
шапіто соває ліжка. ще не всі риги при ділах?
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06.09.2023 15:09 Ответить
Писюну 37 років, взагалі ніде ніколи в реальному секторі не працював крім кабінетів на подсосі (помічником!!!!!!) в прокурорів. Брат - террорист ДНР, батько та мати його - з паспортами ДНР.

Я не розумію у ГУРа взагалі є перший відділ? Що там написано в його особістій справі? Тут же все логічно - якщо рідний брат воює за ворога, то цій пісюн взагалі не має ніякого впливу на родину! Навіщо ви його на керівницькі посади ставите, якщо він навіть не може впливати на членів своєї родини. ЦЕ Ж ЛОГІЧНО!
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06.09.2023 15:52 Ответить
О! Бачу школу Боневтіка, на всі незручні запитання волати "це - агенти московії", с..уко які ж ви там усі тупі.
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06.09.2023 18:26 Ответить
З підключенням тебе до інтернету! 🥲
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06.09.2023 18:39 Ответить
Повернення донецьких в зад,вони працюють на зе,а не на країну.
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06.09.2023 16:30 Ответить
Це якийсь сюр.
Як таке може відбуватися в нормальній, демократичній країні?
Боюсь, що нам не світить ні НАТО, ні Євросоюз, а лише єрмазеарахамотищенкіаська з прочею зенечистю катастрофа.
Сподіваюсь, що настане " вже на часі".
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06.09.2023 16:39 Ответить
а як там старший братик в окупаційній владі себе почуває? а як батьки поживають з окупантами? ну скажіть, що це не фсб консерва?
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06.09.2023 16:46 Ответить
В борделі переставляють ліжка. Не здивуюся, як що на очільника Донецької ОВА впіхнуть Сівоху Сірожу.
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06.09.2023 17:37 Ответить
Не знаєте нічого про людину - не пишіть! За роботою Павла Кириленка спостерігав не один рік. Він, як і його попередник Олександр Куць, зробив дуже багато позитивних змін у Донецькій області. Зробив купу проєктів для українізації регіону, вшанування пам'яті загиблих військових, відновлення історичних і створення нових туристичних мість у області, а про проєкт його команди з повернення історичної назви "Нью-Йорк" селищу "Новгородське" говорили навіть у адміністрації Байдена. Подивіться хоча б один ролик з ним, зроблений на честь якогось свята, ви почуєте там глибокі, ретельно пропрацьовані наративи замість пафосу і совка, якими грішать більшість наших політиків. Це насправді дуже працьовитий і відданий своїй справі професіонал, тому вважаю, що це хороший вибір для даної посади, навіть попри молодий вік. Те, що у нього брат - бойовик, це, на жаль, правда. Але і так само правда те, що він розірвав усі зв'язки з ним після початку війни. Тому, будь ласка, не пишіть х**ню, читати гидко і підриває віру в людство.
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07.09.2023 03:10 Ответить
Коли ти в Україну повернешся?
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07.09.2023 05:04 Ответить
 
 