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Рада назначила экс-главу Донецкой ОГА Кириленко главой Антимонопольного комитета
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
6 сентября Верховная Рада назначила Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее постановление "О назначении Кириленко П.А. Председателем Антимонопольного комитета Украины" (№10015) поддержали 250 депутатов.
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+14 Mario Balotelli
показать весь комментарий06.09.2023 15:52
+11 Liya d21d54a3
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+9 ворон 167a58b3
показать весь комментарий06.09.2023 14:28
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Я не розумію у ГУРа взагалі є перший відділ? Що там написано в його особістій справі? Тут же все логічно - якщо рідний брат воює за ворога, то цій пісюн взагалі не має ніякого впливу на родину! Навіщо ви його на керівницькі посади ставите, якщо він навіть не може впливати на членів своєї родини. ЦЕ Ж ЛОГІЧНО!
Як таке може відбуватися в нормальній, демократичній країні?
Боюсь, що нам не світить ні НАТО, ні Євросоюз, а лише єрмазеарахамотищенкіаська з прочею зенечистю катастрофа.
Сподіваюсь, що настане " вже на часі".